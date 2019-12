Co się działo w teatrze? Podsumowanie roku

29 grudnia 2019, godz. 08:00 autor: Łukasz Rudziński

Spektakl "Śmierć białej pończochy" (na zdjęciu) zainteresował policję po zgłoszeniu od zbulwersowanego widza z Warszawy. fot. Dominik Werner / Teatr Wybrzeże

Jak co roku podsumowujemy dla Was mijający rok. Tym razem zdecydowaliśmy się kierować Waszą uwagą i zainteresowaniem. Wskazujemy te teatralne zjawiska, zdarzenia i spektakle, o których najchętniej czytaliście w 2019 roku.

Wśród artystów, którzy odeszli w mijającym roku, był Maciej Chojnacki. fot. archiwum Teatru Wybrzeże

Awaria rury na drugim piętrze Teatru Miniatura doprowadziła do zalania teatru i szkód wycenionych na prawie 240 tys. z. fot. Piotr Pędziszewski

Tak ma wyglądać fasada Teatru Miejskiego po remoncie, który rozpocznie się w 2021 roku. mat. prasowe

Najwyższe ceny biletów w trójmiejskich teatrach od lat należą do produkcji Dużej Sceny Teatru Muzycznego w Gdyni. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Festiwal FETA 2019 wrócił na Główne Miasto

Recenzja musicalu "Hairspray" Teatru Muzycznego przeczytana została ponad 13 tys. razy. fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

"Hejt School Musical" portretuje zjawisku internetowego hejtu w środowisku szkolnym.

"Śmierć komiwojażera" jest kameralnym, skondensowanym spektaklem z mistrzowską kreacją Mirosława Baki. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

1.(ponad 47 tys. odsłon)Jako pierwsi opisaliśmy niepokojące zdarzenie w Teatrze Wybrzeże. Po zgłoszeniu pewnego zbulwersowanego widza z Warszawy, do teatru przed spektaklemwkroczyli mundurowi, by wylegitymować przewodnika innej wycieczki z Warszawy i ustalić wiek jego podopiecznych. Pytano także o nagość na scenie.Obecność policjantów tuż przed przedstawieniem wzbudziła konsternację wśród innych widzów i oburzyła pracowników teatru. Zdarzenie wzbudziło silne emocje również wśród czytelników trojmiasto.pl, którzy dali temu wyraz w prawie 600 opiniach pod artykułem. Część z nich uznała wizytę policji za próbę próbę nacisku na artystów i próbę cenzurowania sztuki, inni dostrzegli w tej interwencji jedynie rutynowe działanie. To najpopularniejszy tekst serwisu Kultura w mijającym roku.2.(prawie 22 tys. odsłon)Takie informacje zawsze wywołują duże poruszenie. Regularnie informujemy o osobach, także ze świata kultury i sztuki, które odeszły. Niestety, w wieku 42 lat po walce z chorobą zmarł, scenograf Teatru Wybrzeże. Tę smutną wiadomość przeczytało prawie 22 tys. osób. Pan Maciej nie jest jedynym cenionym człowiekiem teatru, którego pożegnaliśmy w mijającym roku. Nie ma już, niestety, z nami m.in.(wieloletniego aktora Teatru Wybrzeże) czy(primabeleriny Opery Bałtyckiej), którzy również zmarli w mijającym roku.3.(ponad 18 tys. odsłon)Nieszczęśliwie rozpoczęła się dyrekcja nowo wybranego dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura,. Już pierwszego dnia urzędowania (2 września) musiał zmierzyć się z sytuacją kryzysową. Wskutek awarii rury na pierwszym piętrze budynku zalane zostało nie tylko piętro, ale też parter budynku i piwnice, gdzie również dostała się ściekająca przez dobę woda, powodując liczne, na szczęście nie bardzo kosztowne zniszczenia. Gmach Miniatury wymagał jednak pilnego remontu (jego koszt oszacowano na prawie 240 tys. zł), który potrwał trzy i pół miesiąca.Co zrozumiałe, zalanie teatru przyciągnęło uwagę czytelników trojmiasto.pl, którzy wszystkie publikacje odnośnie zdarzenia chętnie czytali i komentowali (w sumie ponad 25 tys. odsłon i przeszło 100 komentarzy). Sytuacji w Teatrze Miniatura przyglądaliśmy się od samego początku, monitując sytuację aż do szczęśliwego finału. Na szczęście tuż przed świętami Bożego Narodzenia remont został ukończony i udało się przywrócić stan sprzed zdarzenia.4.(ponad 17,5 tys. odsłon)Wprawdzie na efekty poczekamy jeszcze dwa lata, ale już sama informacja o rozstrzygnięciu koncepcji przebudowy Teatru Miejskiego w Gdyni wzbudziła duże zainteresowanie czytelników naszego portalu. Szczegółowy projekt przebudowy teatru za prawie 1 mln zł stworzy Biuro architektoniczne WXCA z Warszawy. Wiadomo, że z fasady budynku zniknie obecna, kolorowa elewacja, gmach zostanie wyniesiony do góry i zyska m.in. nową scenę mobilną we foyer czy nowe wejście frontowe od strony Urzędu Miejskiego w Gdyni.Zmieniony będzie również wystrój kawiarni (w której znajdzie się m.in. mozaika z elewacji budynku). Powiększony zostanie korytarz na parterze, a na drugiej kondygnacji budynku powstaną pomieszczenia konferencyjne. Remont ma kosztować 14 mln zł i rozpocząć się w 2021 roku. Pozostaje trzymać kciuki, by tak się stało, bo pomimo modernizacji z 2015 roku, Teatr Miejski pozostaje jednym z najbardziej przestarzałych teatrów w Trójmieście.5.(16 tys. odsłon)Jak wiadomo kultura kosztuje coraz więcej. I to nie tylko organizatorów instytucji kultury (którymi w Trójmieście są zazwyczaj samorząd województwa lub samorządy Gdańska, Gdyni lub Sopotu), ale też widzów wydarzeń artystycznych, zmuszonych coraz głębiej sięgać do portfela, by kupić bilety na wybrane przedstawienie. Niestety, ceny usług rosną wprost proporcjonalnie do opłat eksploatacyjnych i ten trend się utrzyma również w kolejnych latach.Jednak każda podwyżka cen biletów budzi emocje wśród widzów, którzy chcąc obejrzeć nowe produkcje teatralne zmuszeni są wydawać coraz więcej. Szczególnie odczuwalne jest to w przypadku najdroższych produkcji Teatru Muzycznego, czyli musicali prezentowanych na Dużej Scenie. Właśnie tekst poświęcony takiej zmianie w Muzycznym przeczytano ponad 16 tys. razy. Jednak tendencja ta dotyczy wszystkich teatrów. W mijającym roku ceny biletów podniosły także6.(ponad 13 tys. odsłon)Nie ma drugiej takiej imprezy w Trójmieście, która odbywa się cyklicznie od ponad 20 lat i wciąż cieszy się równie wielkim zainteresowaniem publiczności, pragnącej zobaczyć teatry plenerowe i przedstawienia uliczne. W 2019 rokuczęściowo wyemigrowała z terenów Starego Przedmieścia i Dolnego Miasta do innych rejonów Gdańska (Śródmieście, Długie Ogrody , Młyniska czy Aniołki). Czasem był to powrót po latach (ul. Długa i Długi Targ , Targ Węglowy, Plac Zebrań Ludowych), czasem zupełnie nowe lokalizacje (jak Park św. Barbary, okolice Domu Chodowieckiego i Grassa, Stocznia Cesarska). Pomysł na FETĘ rozproszoną miał swoje plusy i minusy, co również wskazywali czytelnicy trojmiasto.pl w opiniach pod naszą relacją (dwa teksty poświęcone imprezie przeczytało w sumie 26 tys. osób).Wrócono przecież do korzeni festiwalu, który miał wędrować przez miasto i odkrywać przed uczestnikami imprezy uroki Gdańska (szczególnie dobrze sprawdziły się lokalizacje na Długich Ogrodach). Z drugiej strony duże odległości między lokalizacjami spektakli utrudniały uczestnictwo w wydarzeniach rozproszonych po kilku dzielnicach choćby osobom z małymi dziećmi. Niepowtarzalny urok bastionów jest nie do podrobienia i żadna z zaproponowanych w 2019 roku nowych lokalizacji go nie ma. Duże odległości to większe problemy logistyczne i większy chaos komunikacyjny, nad którym trzeba zapanować podczas najbliższej edycji imprezy, planowanej na 9-12 lipca 2020 roku. Wierzymy, że się to uda.7.(ponad 13 tys. odsłon) Teatr Muzyczny w Gdyni nie rozpieszcza widzów ilością premier na Dużej Scenie, co ma określone konsekwencje. Każda z nich budzi dużą uwagę, a przez licznych fanów Muzycznego jest wyczekiwana już kilka miesięcy wcześniej, gdy nabędą na nią bilety. To z kolei rodzi duże oczekiwania. W teatrze doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego każda duża produkcja od lat poprzedzona jest castingiem na role, miesiącami przygotowań po to, aby każdy spektakl imponował rozmachem. Tak też jest w przypadku produkcjiPo kilku autorskich propozycjach do stałego repertuaru Muzycznego trafił ponownie hit broadwayowski. Musical wyreżyserowany przez Bernarda Szyca z jednej strony jest typową amerykańską bajeczką, zbudowaną z marzeń o wielkiej karierze, gdzie ambicje, upór, wdzięk i odrobina szczęścia wystarczą do sukcesu. Z drugiej strony podszyty jest głębszym przesłaniem, w którym na jednakowe traktowanie zasługuje każdy, bez względu na kolor skóry czy wygląd. Spektakl pozostaje niezbyt wyszukaną, ale udaną rozrywką, skrojoną pod oczekiwania widowni, stęsknionej już nieco klasyki musicalu.8.(prawie 11 tys. odsłon)To największe zaskoczenie w tym zestawieniu. Prywatny Teatr Komedii Valldal, owoc pasji i zainteresowań Tomasza Valldala Czarneckiego i jego przyjaciół, grający przeważnie na Scenie Teatralnej NOT w Gdańsku, stał się jednym z najciekawszych zjawisk teatralnych w Trójmieście.to produkcja przygotowywana jak większość spektakli tego teatru siłami zgranego zespołu twórców i młodzieżowo-dziecięcą ekipą wykonawców.Kilku- i kilkunastoletni aktorzy zespołu Teatru Komedii Valldal przy pomocy ironicznego tekstu Szymona Jachimka bezbłędnie portretują środowisko szkolne z dwóch perspektyw - uczniów i nauczycieli, posługując się zjawiskiem naszych czasów - internetowym hejtem, który uskuteczniają nie szczędzący sobie złośliwości bohaterowie w każdym wieku. Spektakl ma tematykę szkolną, ale dotyka problemów, z jakimi wiele osób mierzy się na co dzień. Głównym atutem spektaklu są jednak talenty wokalne i taneczne młodych wykonawców.9.(ponad 10,5 tys. odsłon)Trwa dobra passa Teatru Wybrzeże, które właściwie co roku może się pochwalić bardzo udanymi, wartościowymi propozycjami. Spektakle te z miejsca stają się wizytówkami teatru i zapraszane są na prestiżowe festiwale. Kameralnato obok świetnej "Karmanioli, czyli od Sasa do Lasa" najlepsza premiera sezonu w Trójmieście. Reżyser Radosław Stępień nieco ją odświeża, jednak właśnie wtedy, gdy zawierza aktorom, osiąga najlepszy efekt.Wielka w tym zasługa całego zespołu, z grającym pierwsze skrzypce Mirosławem Baką na czele, dla którego kreacja Willy'ego Lomana jest kolejną wielką rolą, misternie zbudowaną każdym gestem czy wyrazem twarzy. Jego bohater to człowiek przegrany, wypluty przez kapitalizm, wykorzystany przez pracodawcę, który łudzi się, że złą karta jeszcze się odwróci. Obecny w jego życiu brak i niespełnienie niczym choroba rozprzestrzeniają się na wszystkich członków jego rodziny, tak jak on bezradnych wobec świata, do którego nie pasują. To smutny i dojmujący obraz naszych czasów, zbudowany z wyczuciem przez młodego reżysera na bazie świetnego tekstu Tennessee Williamsa.