Teatralne nowości online w najbliższym tygodniu

8 kwietnia 2020, godz. 16:15 autor: Łukasz Rudziński

Rejestracja kolejnego musicalu z udziałem dzieci - tym razem "Księga Dżungli" - został udostępniony przez trójmiejski Teatr Komedii Valldal. fot. Anna Szczodrowska / trojmiasto.pl

Przez kolejny tydzień kultura siłą rzeczy dostępna jest przede wszystkim online. Teatry z Trójmiasta co jakiś czas udostępniają rejestrację swoich spektakli. Podobnie działają teatry z całego kraju. Przybliżamy najciekawsze teatralne spektakle, które w najbliższym tygodniu trafią do internetu lub trafiły tam w ostatnim czasie.

Nowości z Trójmiasta do zobaczenia przez internet

W sieci dostępne są nagrania spektakli Sopockiego Teatru Tańca - "Signum Temporis", "Traktat o estetyce", "2 twarze" (na zdjęciu) czy "Lechistan Pany Arka". fot. Dominik Staniszewski / trojmiasto.pl

Jakie nowości teatralne z kraju?

We wtorek 14 kwietnia o godz. 20 zobaczyć będzie można rejestrację jednej z najgłośniejszych produkcji sezonu 2016/2017 w Polsce - "Wieloryb. The Globe" Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. mat. prasowe

Nie przegap - najciekawsze propozycje na najbliższy tydzień

Spektakl "Uczta" w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego jest kolejną propozycją Nowego Teatru w Warszawie, której nagranie można zobaczyć online (w niedzielę i poniedziałek 12-13 kwietnia). fot. Dawid Linkowski / GTS

Trójmiejski Teatr Komedii Valldal udostępnia w sieci nagranie kolejnego ze swoich musicali z udziałem dziecięco-młodzieżowych aktorów. Po dostępnych już wcześniej "Wikingach. Musicalu nieletnim" przyszedł czas naprzygotowany przez zespół Tomasza Valldala Czarneckiego."Spektakl, co ważne, pomimo jasno wyrażanego w piosenkach poglądu na temat zdrowego trybu życia i aktywności na każdym polu, nie jest nachalnie edukacyjny, bo błyskotliwy tekst Szymona Jachimka i zamysł inscenizacyjny Tomasza Valldal Czarneckiego, po prostu na to nie pozwalają. (...) Bo musical Teatru Komedii Valldal Junior jest tak naprawdę brawurowo poprowadzoną inscenizacyjnie komedią muzyczną, w której praktycznie każdy z uczestników ma swoje pięć minut" - pisaliśmy w. Nagranie spektaklu dostępne jest w dwóch oddzielnych aktach.Swoje spektakle w sieci przypomina również Sopocki Teatr Tańca . Po nieco starszymprzygotowanym jeszcze pod starym szyldem Teatru Okazjonalnego (premiera z 2004 roku), do sieci trafiły dużo nowsze propozycje. SpektaklSTT premierę miał w 2014 roku, zaśw 2017 roku. Najnowszą propozycją, która w sieci znalazła się 8 kwietnia, jest "Traktat o estetyce. Technika defektów i skaz" (premiera w 2013 roku). Wszystkie tytuły wyreżyserowane i z choreografią ułożoną przez założycieli Sopockiego Teatru Tańca - Joannę Czajkowską i Jacka Krawczyka - są dostępne w internecie.Z kolei Teatr Gdynia Główna kontynuuje promocje spektakli dyplomowych II roku Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego BAIT z 2013 roku. Udostępniono nagranie spektaklu "Coup d'etat", będącego adaptacją opowiadania "Przemiana" Franza Kafki. Spektakl wyreżyserowali Živilė Beniušytė, Aiva Krupelytė i Błażej Tachasiuk.W najbliższych dniach czeka nas kilka interesujących tytułów, które warto obejrzeć. Listę tę otwiera musical Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, który do końca pandemii koronawirusa udostępnia musical Wojciecha Kościelniakaz 2009 roku. Teatr zastrzega, że jakość wizualna nagrania nie jest najwyższa, ale warto po nią sięgnąć, by poznać jeden z ważniejszych tytułów wrocławskiej sceny sprzed dekady. Przypomnijmy, że to kolejny po produkcjiwyreżyserowanej przez Konrada Imielę, tytuł "uwolniony" przez wrocławski Capitol.Kolejne spektakle archiwalne przybliża też Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Tym razem udostępnionoStanisława Wyspiańskiego w reżyserii Marcina Libera orazAntoniego Czechowa w reżyserii Pawła Łysaka.W okresie przedświąteczny i w czasie świąt również nie zabraknie interesujących wydarzeń teatralnych online. W środę 8 kwietnia, od godz. 9 rano,udostępni spektaklZygmunta Krasińskiego w reżyserii Andrzeja Seweryna. Rejestracja dostępna będzie za cenę symbolicznego biletu w cenie 3 zł. Spektakl obejrzeć będzie można od 8 do 10 kwietnia, aleZ koleitakże w środę o godz. 19 proponujeautorstwa Doroty Masłowskiej w reżyserii Aleksandry Popławskiej. Ludowy dla dzieci udostępnia z kolei baśń japońskąRoberta Turlaja w reżyserii Tadeusza Łomnickiego (sobota 11 kwietnia, godz. 11), a dla dorosłych pełną czeskiego humoru komedięautorstwa i w reżyserii Tomáša Svobody (poniedziałek 13 kwietnia, godz. 19).W czwartek 9 kwietnia o godz. 19:30wyemituje słynnewedług "Wesela" i "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego. Tytuł ten zarejestrowano w 1997 roku (premiera przedstawienia odbyła się dwa lata wcześniej). Także w czwartek 9 kwietnia kolejną propozycję dla widzów ma Teatr Żydowski w Warszawie. Tym razem są toz 1976 roku na podstawie "Dwaj Kunie-Lemł" Abrahama Goldfadena w reżyserii Szymona Szurmieja i w adaptacji Szymona Szurmieja oraz Michała Szwejlicha. Początek transmisji o godz. 19.W piątek 10 kwietnia (godz. 20:30) zajrzeć można do. Zaprezentowane zostanie w wersji onlinena podstawie powieści Tadeusza Konwickiego w reżyserii Macieja Englerta.W Wielkanocną niedzielę o godz. 12proponujewedług Platona w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Spektakl dostępny będzie przez 36 godzin od daty premiery. Natomiast w poniedziałek 13 kwietnia o godz. 18 zobaczyć będzie można monodram Krystyny Jandy w reżyserii Jacka Zaorskiego -, który powstał w koprodukcji Teatru Wybrzeże i. Będzie to jednorazowa projekcja, którą oglądać będzie można tylko do końca dnia. Warto też obejrzeć wtorkowy spektakl proponowany przez. Będzie to bardzo ważne, i znane przedstawienie - poświęcone wracającemu do formy po udarze Krzysztofowi Globiszowi pt.w reżyserii Evy Rysovej.