Warto znać: słynni pisarze z Trójmiasta

Günter Grass - jeden z najwybitniejszych gdańskich pisarzy podczas odsłonięcia rzeźby "Turbot pochwycony" w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. fot. Dominik Staniszewski/Trojmiasto.pl

Wielu znanych aktorów i gwiazd filmowych, sławnych piosenkarzy i muzyków pochodzi z Trójmiasta, o czym już niejednokrotnie pisaliśmy. A jak to wygląda w przypadku ludzi pióra? Również w tej dziedzinie nie brak sław, znanych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Postanowiliśmy zatem przypomnieć nazwiska najpopularniejszych i jednocześnie wybitnych literackich reprezentantów naszej aglomeracji. Poniżej nasze subiektywne zestawienie pisarzy, których trzeba znać i warto czytać ich dzieła. W następnym artykule przedstawimy znane pisarki.

Günter Grass - noblista z Wrzeszcza

Gunter Grass: twórczość, historia, kontrowersje

Günter Grass podczas finisażu wystawy grafik i rzeźb własnego autorstwa. fot. Damian Domski/Trojmiasto.pl

Stefan Chwin - profesor i powieściopisarz

Stefan Chwin fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

Paweł Huelle - w dialogu z mistrzami

Paweł Huelle, Gdynia, 2014 rok fot. Joanna Kurkowska/Trojmiasto.pl

Jacek Dehnel - jeden z najważniejszych prozaików

Paulina Małochleb i Jacek Dehnel, Odnalezione w tłumaczeniu, gala fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

Tadeusz Dąbrowski - poeta "New Yorkera"

Tadeusz Dąbrowski podczas Międzynarodowego Festiwalu "Literacki Sopot" 2013 rok. fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

I inni...

Aleksander Jurewicz Gala Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od Morza" za rok 2018 fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Gdyby zapytać, który z pisarzy najsilniej kojarzony jest z Gdańskiem, to na pewno nazwiskopojawiałoby się najczęściej., urodził się w 1927 roku w Wolnym Mieście Gdańsku (Freie Stadt Danzig) w rodzinie niemiecko-kaszubskiej i spędził dzieciństwo we Wrzeszczu przy ulicy Lelewela. Pytany o tożsamość narodową, sam określał siebie Kaszubą. Zmarł w Lubece w 2015 roku.. Książki Grassa przetłumaczono na wiele języków, a część z nich doczekała się adaptacji filmowych, jak słynny "Blaszany bębenek" w reżyserii. Inne ważne dzieła pisarza to m.in:W swojej twórczości pisarz łączył realizm z fantastyką baśniową, co doceniła Szwedzka Akademia Nauk, przyznając mu Nobla w dziedzinie literaturyGrass był wielokrotnie nagradzany, jest ceniony nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W Gdańsku uhonorowano pisarza tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz mianem Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Warto tu wspomnieć, żejest jedyną w Polsce galerią prezentującą twórczość plastyczną Güntera Grassa.urodził się 11 kwietnia 1949 roku w Gdańsku i z tym miastem jest związany przez całe swoje życie. Tutaj również osadził akcję wielu swoich powieści. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Gdyni-Orłowie, a później filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim , gdzie obecnie piastuje stanowisko profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.Jako prozaik debiutował w 1985 roku powieścią fantastyczno-przygodową dla młodzieży pt., wydaną pod pseudonimem Max Lars i opatrzoną własnymi ilustracjami. W 1984 roku otrzymał razem ze Stanisławem Rośkiem Nagrodę Fundacji Kościelskich za książkę. Przełomowym momentem w jego karierze pisarskiej było ukazanie sięi przetłumaczono ją na wiele języków obcych.Chwin jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. Andreasa Gryphiusa za najlepszą książkę Europy Środkowej (za "Hanemanna"), nagrody im. Ericha Brosta, Nagrody Literackiej Gdynia za tom esejówi wielu innych. Najbardziej znane powieści pisarza to:. To tu się urodził (w 1957 roku) i tutaj do dziś mieszka i tworzy, choć swój czas w ostatnich latach dzieli również na pracę w Gdyni. Ten, jest obecnie kierownikiem literackim gdyńskiego Teatru Miejskiego , gdzie także wystawiane są jego dzieła.. Książkę przełożono na wiele języków, a także zekranizowano - w 2000 roku powstał film "Weiser" w reżyserii Wojciecha Marczewskiego.Inne znane tytuły Huellego to:(za tę książkę nagrodzony Paszportem "Polityki" w 2001 roku),(nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 2008 roku),. Jego powieści cechuje epicki rozmach, dbałość o realistyczny detal, erudycyjność, gra konwencjami, podejmowanie dialogu z dziełami innych pisarzy (tzw. idea wielkiej biblioteki).Jacek Dehnel urodził się w 1980 roku w Gdańsku i tutaj spędził dzieciństwo oraz wczesną młodość. Wyjechał na studia do stolicy, gdzie na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych ukończył polonistykę. W Warszawie mieszka do dziś.(Philip Larkin, George Szirtes, W.H. Auden, Osip Mandelsztam) jest laureatem konkursów poetyckich oraz wielu nagród i wyróżnień literackich, otrzymał m.in.. Wielokrotnie był nominowany do Literackiej Nagrody Nike, Nagrody Angelus i innych.. Jego książki są tłumaczone na kilkanaście języków obcych.Jako prozaik Dehnel zadebiutował tomem opowiadań(1999), wydanym przez gdańskie wydawnictwo Marpress , ale(2006). Kolejne książki prozatorskie potwierdzały talent i umacniały jego pozycję w świecie współczesnej literatury.Napisał m.in.:oraz powieści kryminalne pod pseudonimemrazem zi inne).W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela świata poezji.Urodził się w 1979 roku w Elblągu, a dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Pasłęku. W 2003 roku ukończył studia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Mieszka w Gdańsku i jest jednym z redaktorów trójmiejskiego dwumiesięcznika literackiego "Topos" , a także dyrektorem artystyczny festiwalu literackiego Europejski Poeta Wolności.. W swoim dorobku ma jeszcze sześć tomów wierszy: "e-mail" (2000), "mazurek" (2002), "Te Deum" (2005, 2008), "Czarny kwadrat " (2009), za który, "Pomiędzy" (2013) oraz "Środek wyrazu" (2016)., m.in. Małe Berło Fundacji Kultury Polskiej, którą odebrał w 2006 roku z rąk samego Tadeusza Różewicza. Jest również laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2002) oraz Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury "Splendor Gedanensis" (2007) i wielu innych.Jest również wielokrotnym stypendystą i laureatem nagród literackich za granicą, m.in Horst Bienek-Preis (2014) czy Hubert-Burda-Preis (2008). Uczestniczył w wielu spotkaniach autorskich i festiwalach w Polsce i na świecie.. Wiersz Dąbrowskiego pt. "Sentence" w przekładzie Antonii Lloyd-Jones znalazł się na liście najlepszych wierszy 2019 roku opublikowanych przez "The New Yorker".To tylko nieliczni reprezentanci trójmiejskiego świata literackiego. Przykładowo Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk liczy 57 członków . Trzeba tu bowiem dodać, że w Trójmieście mieszka i tworzy wielu pisarzy, którzy tutaj się osiedlili i tu rozwijają swoją twórczość literacką. Należy do nich np.- urodzony na Białorusi wybitny poeta, prozaik i eseista, który od lat mieszka w Gdańsku, a w tamtym roku uhonorowany został za całokształt pracy literackiej Pomorska Nagrodą Literacką Wiatr od Morza czy torunianin, autor popularnych powieści obyczajowych -, który od trzech lat mieszka w Brzeźnie.Ale są i tacy, którzy tu się urodzili, wychowali i spędzili wczesną młodość, po czym wyjechali, np.- dramaturg i dramatopisarz, który z reżyserką Moniką Strzępką tworzy najbardziej znany duet w polskim teatrze, a swoją karierę zaczynał tutaj, w gdańskim Teatrze Wybrzeże