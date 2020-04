Nowe spektakle dostępne online nie tylko z Trójmiasta

1 kwietnia 2020, godz. 17:00 (7 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Musical "Chłopi" Teatru Muzycznego w Gdyni można oglądać dzięki rejestracji Telewizji Polskiej. Na prośbę Muzycznego TVP ponownie udostępniła tytuł. Jest szansa, że wkrótce będzie można zobaczyć także "Lalkę". fot. Joanna Kurkowska / trojmiasto.pl

Kolejny tydzień przynosi nowe spektakle, które można zobaczyć online w internecie. Do sieci trafiają kolejne przedstawienia z kraju i Trójmiasta. Przyglądamy się najciekawszym propozycjom na najbliższe dni.

Wydarzenia prezentowane online w najbliższym czasie

Trójmiejskie nowości online

ZOBACZ MUSICAL "CHŁOPI" (musical podzielony na cz. 1 i cz. 2, obie dostępne pod tym linkiem) - dla dorosłych. (musical podzielony na cz. 1 i cz. 2, obie dostępne pod tym linkiem) - dla dorosłych.

Premiera online pierwszego fragmentu "Klary i Franka" - środa 1 kwietnia, godz. 16 - środa 1 kwietnia, godz. 16

Spektakl plenerowy "Masska" Teatru Gdynia Główna można sobie przypomnieć, oglądając jego rejestrację w sieci, udostępnioną przez TGG. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Co ciekawego można zobaczyć przez internet poza Trójmiastem

Spektakl "Poskromienie złośnicy" w reżyserii Marii Spiss udostępnił Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. fot. Dawid Stube

Nowości online z kraju

Wydarzeniem tygodnia jest premiera online spektaklu "Inni ludzie" w reżyserii Grzegorza Jarzyny, wyprodukowany przez TR Warszawa. Jednorazowa transmisja spektaklu w sobotę o godz. 19. mat. prasowe

Pozytywne wieści napływają z. Telewizja Polska wyraziła zgodę, by ponownie udostępnić na swoim serwerze VOD musicalw reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Można więc obejrzeć produkcję, która zainaugurowała działalność Dużej Sceny Teatru Muzycznego po rozbudowie i do dziś jest jedną z wizytówek teatru.Z koleiprowadzony przezrusza z interaktywnymi czytaniami online dla dzieci w cyklu "Bajka do wyboru" pt.autorstwa Szymona Jachimka w wykonaniu Magdaleny Bochan-Jachimek. Dzieci dwukrotnie same zdecydują, jak powinni zachować się bohaterowie. Pierwszy fragment premierę ma w środę 1 kwietnia o godz. 16. Kolejne dwa w czwartek 2 kwietnia, a następne trzy w piątek 3 kwietnia.proponuje z kolei kilka archiwalnych przedstawień, w tym występy słuchaczy Teatru Młodych z 2018 roku (etiudai jednoaktówka- oba według Antoniego Czechowa), dyplom II roku Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego -w reżyserii Lorety Vaskovej z Litwy (2013) oraz akcję performatywną z cyklu "Chór Dzielnicowy" pt.. Ponadto obejrzeć można rejestrację plenerowej premiery Teatru Gdynia Główna z 2017 roku -, inspirowaną "Maską" Stanisława Lema w reżyserii liderek Teatru Gdynia Główna Ewy Ignaczak i Idy Bocian.Kolejny musical z udziałem dzieci proponuje, wyprodukowane przez Teatr na Plaży w Sopocie . Tym razem jest tow reżyserii Jadwigi Kościk z udziałem dzieci ze wszystkich grup wiekowych teatru i dorosłych. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, opublikowana została także druga częśćzespołu Baabus Musicalis.Kolejne dwa swoje spektakle udostępnił. Oba tytuły zdecydowanie warte polecenia -Szymona An-skiego wyreżyserowała Anna Smolar w 2015 roku, z koleiSzekspira w reżyserii Mai Kleczewskiej to jedna z najgłośniejszych premier w Polsce w 2012 roku. Do grona teatrów udostępniających swoje spektakle dołączył też Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, który udostępnił swojena podstawie dramatu Szekspira w reżyserii Marii Spiss.Warto pamiętać o musicalu Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.z 2006 roku to pierwsza produkcja za kadencji obecnego dyrektora Konrada Imieli, który wspólnie z Cezarym Studniakiem spektakl wyreżyserował. Dwa przedstawienia udostępnia w sieci również. Zobaczyć możnaWilliama Szekspira w reżyserii Rafała Matusza z 2011 roku oraz przedstawienie dla dzieciAgaty Biziuk i Agnieszki Makowskiej w reżyserii tej pierwszej z 2012 roku.Coraz częściej teatry regularnie zamieszczające swój repertuar online w internecie korzystają ze stałych pór emisji. I tak Teatr Żydowski w Warszawie swoje spektakle prezentuje w sieci we wtorki o godz. 19. Godzinę później - wtorki, godz. 20 - swoje produkcje udostępnia jednorazowo Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. W piątki o 9:30 nowy tytuł co tydzień udostępnia Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, w sobotni wieczór (godz. 19) premiery online mają kolejne tytuły TR Warszawa, o tej samej porze dostępne są spektakle Teatru Nowego Proxima w Krakowie. W soboty o godz. 20 (czasem również w środy o tej samej porze) nagrania przedstawień udostępnia Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku,, zaś w niedzielne południe oglądać można przedstawienia Nowego Teatru w Warszawie. Część z nich to jednorazowe produkcje, inne udostępnione są widzom przez nieco dłuższy czas.Najszybciej, bo tylko w środę 1 kwietnia od godz. 20 do północy, będzie można oglądać przez internet przedstawieniena podstawie reportaży Pawła Piotra Reszki w reżyserii Kuby Kowalskiego z. Zachęceni powodzeniem "Fantazji o Ludwiczku" artyści związani zrozpoczynają emisję serialu teatralnegow reżyserii Kuby Roszkowskiego. Serial będzie transmitowany w środy i soboty o godz. 20. Pierwszy odcinek w sobotę 4 kwietnia, już w środę 1 kwietnia czeka nas jedno krótkie "Intro" do serialu.W czwartek i piątek 2-3 kwietnia Kutnowskie Centrum Kultury zaprezentuje podzielony na dwie części musical dla dzieci- premiera pierwszej części 2.04, a drugiej 3.04 o godz. 18:05. W piątek 3 kwietnia do sieci trafi również kolejny tytuł z Teatroteki Andersena, czyli spektakl Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Tym razem będzie toautorstwa patrona teatru w reżyserii Daniela Arbaczewskiego. Tytuł dostępny będzie do godz. 22 w niedzielę 5 kwietnia.według prozy Doroty Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny z, który oglądać można w sobotę 4 kwietnia o godz. 19 w jednorazowej projekcji. Także w sobotę, o godz. 19udostępniVedrany Rudan w reżyserii Iwony Kepmy. Teatr Nowy Proxima jako jedyny wprowadził obowiązkowe opłaty za udostępnienie nagrania - 10 zł, które w całości idzie na bezetatowych aktorów, związanych z teatrem. Również w sobotę 4 kwietnia o godz. 19 premierę online będzie mieć spektaklw wykonaniuwedług koncepcji Agaty Woźnickiej i Bartosza Ostrowskiego.W niedzielę tradycyjnie już czeka nas premiera online. Tym razem jest to performans gościnny grupy Teraz Poliż, inspirowany zbiorem kobiecych fantazji seksualnych -w reżyserii Magdy Szpecht. Tytuł dostępny będzie przez 36 godzin, od godz. 12 w niedzielę 5 kwietnia.