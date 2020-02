Dwie premiery w Teatrze Wybrzeże

12 lutego 2020, godz. 17:30 (1 opinia) autor: Łukasz Rudziński

Spektakl "Inteligenci" to druga premiera Teatru Wybrzeże w tym roku. Premiera przedstawienia odbędzie się 16 lutego. fot. Dominik Werner / Teatr Wybrzeże

W Teatrze Wybrzeże luty jest bardzo pracowitym miesiącem. W ciągu dwóch najbliższych weekendów czekają nas dwie premiery. Już 16 lutego publiczność zobaczy premierę "Inteligentów" w reżyserii Radosława Maciąga na Scenie Kameralnej w Sopocie. Z kolei 22 lutego w Starej Aptece po raz pierwszy zobaczymy "Śmierć Iwana Iljicza" w reż. Franciszka Szumińskiego. Bilety na przedstawienia premierowe kosztują 100 zł, na kolejne spektakle 35-45 zł.

- U Modzelewskiego fascynujące jest to, jak za sprawą dobrze skrojonego poczucia humoru potrafi on dobrać się do najbardziej niewygodnych tematów, z którymi zderzamy się na co dzień w naszej środkowoeuropejskiej rzeczywistości. Nie ma tu prostych tez i przegadanych monologów, wszystko dzieje się w ludziach, pomiędzy nimi - tak jak w życiu. Teoretyczne konflikty znajdują tu ludzką, namacalną postać osobistych tragedii, a wręcz - tragikomedii.



W tym Modzelewski podobny jest Czechowowi - który stanowi dla niego jawne źródło inspiracji - że interesuje go żywy człowiek, nie abstrakcyjny problem. W wypadku "Inteligentów" akcent położony jest na konsekwencje, jakie niesie za sobą brak realnej komunikacji, komunikacja pozorna - dysfunkcja, która na niespotykaną dotąd skalę dotyka społeczeństwo XXI wieku - wyjaśnia Radosław Maciąg, reżyser przedstawienia.

Na deski Teatru Wybrzeże ponownie trafi klasyka - tym razem "Śmierć Iwana Iljicza" Lwa Tołstoja w reżyserii Franciszka Szumińskiego (pierwszy z prawej - na zdjęciu z zespołem aktorskim i dramaturgiem spektaklu Małgorzatą Jakubowską). mat. prasowe

- Tytuł "Śmierć Iwana Iljicza" może być odczytywany przewrotnie. Czytelnik razem z Iwanem Iljiczem zostaje wciągnięty w pułapkę. Pozornie trywialna choroba Iwana Iljicza, z dnia na dzień staje się coraz poważniejsza. Iwan Iljicz zapada się w sobie i swojej chorobie. Coraz szybciej i szybciej zbliża się do przepaści. Wspomnienia z dzieciństwa i doświadczenie choroby zlewają się w jego głowie w jedno zasadnicze pytanie: Co jeżeli rzeczywiście żyłem nie tak, jak trzeba? Razem z chorobą przychodzi "TO, które jeszcze można zrobić".



Iwan Iljicz broni się przed TYM i przybliża do TEGO... Ale czym jest owo "TO"? Problem śmierci i choroby jest dla mnie parabolą, soczewką, przez którą można spojrzeć na życie Iwana Iljicza lub na własne życie. Iwan Iljicz jest zmuszony do konfrontacji, przed którą nieodwołalnie postawiony będzie każdy z nas, która może stać się momentem przemiany, wyjścia ze "starego" w owo "TO" - przyznaje Franciszek Szumiński, reżyser spektaklu.

autorstwa Marka Modzelewskiego to czarna komedia poświęcona współczesnej inteligencji i kryzysowi komunikacji międzyludzkiej nawet w gronie najbliższej rodziny. Anna i Szczepan są małżeństwem w średnim wieku z tzw. klasy średniej wyższej. Ich życie obraca się wokół dwójki synów, z których każdy na swój sposób absorbuje rodziców. Prozaiczne sytuacje, "na pozór zupełnie błahe, wywołują w rodzinie lawinowo postępującą siatkę zdarzeń, zmuszając bohaterów do wyjścia poza utarte schematy jasno zdeklarowanych postaw" - informują twórcy spektaklu.W spektaklu zagra czwórka aktorów -. Spektakl grany będzie przedpremierowo 14 i 15 lutego, a po premierze przypadającej na 16 lutego, zobaczyć go będzie można także 18 i 19 lutego oraz od 11 do 14 marca. Niestety, na te terminy wykupiono już niemal wszystkie miejsca.Niespełna tydzień po premierze "Inteligentów" Wybrzeże zaprezentuje kolejną premierę -autorstwa Lwa Tołstoja w reżyserii Franciszka Szumińskiego. Bohaterem noweli Tołstoja jest przywołany w tytule sędzia Iwan Iljicz Gołowin. Rzecz rozpoczyna się na jego pogrzebie, w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Tołstoj opisuje jego życie i historię jego choroby, na którą zapadł będąc w rozkwicie swojej kariery, po mozolnym wspinaniu się w hierarchii społecznej i zawodowej. Cierpienia fizyczne i nawracające wizje śmierci prowadzą bohatera do bardzo pesymistycznych wniosków."Choroba staje się lustrem konfrontującym patrzącego także z tymi fragmentami obrazu, których na co dzień nie chce widzieć. Każdy z członków rodziny chce przecież utrzymać dotychczasowe - spokojne i wzorowe życie, a nie mierzyć się z chorobą, która stawia w obliczu nieznanego" - zapewniają twórcy.Premiera "Śmierci Iwana Iljicza" odbędzie się 22 lutego. Kolejne spektakl zobaczymy 23, 25 i 26 lutego oraz od 13 do 15 marca. W tytułowej roli zobaczymy Krzysztofa Matuszewskiego. Ponadto zagrają Małgorzata Brajner, Katarzyna Z. Michalska, Piotr Łukawski i Robert Ciszewski . Wciąż można nabyć bilety na niemal wszystkie spektakle.Za wstęp na spektakle premierowe trzeba zapłacić 100 zł.