2,5 roku bez Dużej Sceny Teatru Wybrzeże

Od 4 maja 2020 roku przynajmniej do września 2022 roku główny gmach Teatru Wybrzeże będziemy podziwiać tylko z zewnątrz. W trakcie modernizacji część spektakli trafi na inne sceny, część do nowych lokalizacji. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Trwa wieloetapowa modernizacja Teatru Wybrzeże. W październiku 2018 roku oddano do użytku scenę Stara Apteka. Na koniec marca zaplanowano otwarcie sceny Malarnia. Jednak już w maju rozpocznie się najtrudniejszy etap remontu Wybrzeża - na 2,5 roku zamknięta zostanie Duża Scena przy Targu Węglowym. Spektakle wrócą do całkowicie wyremontowanej przestrzeni najszybciej we wrześniu 2022 roku. Koszt ostatniego etapu modernizacji szacowany jest na 46 mln zł.

- Ta scena obecnie nie spełnia już żadnych wymogów i jej remont jest konieczny. Na poziomie projektowym wszystko jest gotowe. Teraz kluczowy jest montaż finansowy, bo mówimy o bardzo poważnych kwotach, rzędu 48 mln zł - przekonywał nas w październiku Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże.

Tak otwierano Starą Aptekę w październiku 2018 roku. W marcu 2020 roku zakończy się modernizacja Malarni.

- Zaraz po weekendzie majowym zamykamy Dużą Scenę i zaczniemy przygotowywać ją do remontu. Wciąż trwa postępowanie przetargowe, ale liczymy na to, że w połowie maja wejdzie do teatru ekipa, która przeprowadzi prace rozbiórkowe. Właśnie one są celem na ten rok - rozbierzemy wszystko, co znajduje się w środku teatru do poziomu piwnic i fundamentów. Nie możemy zmienić bryły teatru, dlatego zostanie ona zachowana w dotychczasowej postaci, z niewielkimi zmianami frontowej fasady szklanej teatru. W środku zmianie ulegnie właściwie wszystko - wyjaśnia Adam Orzechowski.

Niektóre spektakle Dużej Sceny powstały z myślą o kilku scenach Wybrzeża. Jednym z nich jest "Karmaniola, czyli od Sasa do Lasa" w reż. Pawła Aignera (na zdjęciu), którą będzie można przenieść do Malarni. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

- Odbyliśmy rozmowy z marszałkiem Mieczysławem Strukiem oraz dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Jerzym Limonem oraz dyrektorem Nadbałtyckiego Centrum Kultury Larrym Ugwu i ich wyniki są obiecujące. Prawdopodobnie będziemy mieć do dyspozycji Teatr Szekspirowski na jeden tydzień w miesiącu, grać będziemy też w wybrane weekendy w Centrum św. Jana. Nic w tej materii nie jest przesądzone, ale jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia, chociaż kalendarze każdej z instytucji różnią się od siebie. Gdy faktycznie dojdzie do współpracy z tymi instytucjami, to pomyślimy o tym, by przygotować premiery przygotowane specjalnie pod te lokalizacje - dodaje Adam Orzechowski.

O tym, że Duża Scena Teatru Wybrzeże wymaga remontu nie trzeba nikogo przekonywać. Skrzypiące fotele i bardzo niekomfortowe warunki oglądania przedstawień z balkonu to tylko wierzchołek góry lodowej. W tragicznym stanie jest maszyneria sceny, część urządzeń (np. scena obrotowa) nie działa, bo jest już całkowicie wyeksploatowana.Teraz wiadomo na ten temat dużo więcej. Na ten rok zabezpieczono w budżecie Urzędu Marszałkowskiego blisko 13 mln zł, z czego 10,5 mln zł na remont Dużej Sceny i 2,3 mln zł na wykończenie Malarni.W ramach modernizacji Dużej Sceny wykonana zostanie kompleksowa przebudowa foyer oraz widowni, wraz z instalacją nowoczesnych urządzeń technologii teatralnej i mechaniki sceny. Ponadto, wykonana zostanie przebudowa wejść bocznych do budynku oraz wymiana frontowej fasady szklanej od strony Targu Węglowego, co zdecydowanie poprawi estetykę elewacji budynku. Dzięki tej przebudowie Gdańsk zyska nowoczesną scenę teatralną, komfortową zarówno dla widzów, jak i dla artystów, dającą znacznie szersze możliwości techniczne dla działalności artystycznej niż obecnie.Wiadomo też, że produkcje grane obecnie na Dużej Scenie, jeśli to możliwe, trafią na mniejsze sceny (do dyspozycji będą już Malarnia, Scena Kameralna i Stara Apteka - choć każda z nich pomieści mniej widzów od Dużej Sceny) albo przeniesione zostaną w inne przestrzenie.Spektakle w nowych lokalizacjach, poza Teatrem Wybrzeże, mamy zobaczyć w przyszłym sezonie teatralnym. Tak czy inaczej, najbliższe 2,5 roku będzie najtrudniejszym etapem modernizacji teatru, dużo bardziej odczuwalnym niż budowa Starej Apteki i przebudowa Malarni. Koszt remontu Dużej Sceny to 46 mln zł.Nim jednak to nastąpi, czeka nas inauguracja Sceny Malarnia po remoncie. Przypomnijmy, że stan surowy budynku został ukończony w czerwca 2019 roku. Wykonano m. in. konstrukcje stalowe, wzmocnienie stropu i ścian zewnętrznych, zagospodarowanie przestrzeni poddasza, konstrukcje i pokrycie dachu. Później przeprowadzono prace wykończeniowe i instalacyjne, technologię sceny i dostawy sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego oraz pozostałego wyposażenia. Planowane otwarcie budynku odbędzie się pod koniec marca. Na pierwszą premierę na wyremontowanej Malarni poczekamy do kwietnia.