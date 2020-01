Spektakle gościnne w styczniu i lutym

8 stycznia 2020, godz. 17:00 (5 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Nietypowa sytuacje wymagają nieszablonowych działań. "Pomoc domowa" w wykonaniu aktorów Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku 19 stycznia rozbawi publiczność Sceny Teatralnej NOT. mat. prasowe

Na początku roku nieco mniej nowości proponują rodzime teatry. Jednak już na przełomie stycznia i lutego czeka nas w Trójmieście szereg propozycji gościnnych. Przybliżamy pokrótce wybrane z nich, bo w jest czym wybierać.

Komedie w Trójmieście w najbliższym czasie

Pełna niespodziewanych przypadków "Czarna komedia" bazuje na pomyśle, że w najmniej spodziewanym momencie gaśnie światło. Spektakl zobaczyć można 28 stycznia w Teatrze Muzycznym. www.teatrkamienica.pl

Szalony "Boeing, Boeing" Teatru Nowego w Słupsku opisuje losy Maksa, który świetnie radzi sobie z trzema narzeczonymi-stewardessami, dopóki grafik ich lotów się nie pokryje. Spektakl zagrany zostanie 7 lutego na Scenie Teatralnej NOT. mat. prasowe

Kolejne spotkanie Andrzeja Seweryna z twórczością Williama Szekspira - "Wokół Szekspira" - czeka na 15 lutego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. mat. prasowe

Spektakle Moscow City Ballet przyjeżdżają do Trójmiasta już od kilkunastu lat. 24 lutego do Teatru Muzycznego w Gdyni zespół z Moskwy (na zdjęciu) zawita z baletem "Romeo i Julia". fot. Monika Goldszmidt-Czarniak / trojmiasto.pl

19 stycznia -Nowego Teatru w Słupsku - Scena Teatralna NOT w GdańskuTytuł komedii Marca Camolettiego w styczniu pojawi się kilkukrotnie na trójmiejskich afiszach, z czego aż dwukrotnie na Scenie Teatralnej NOT. Zespół Teatru Nowego w Słupsku zagra 19 stycznia. Spektakljest luźną kontynuacją komedii "Boeing, Boeing", którą zobaczyć można w wykonaniu teatru ze Słupska trzy tygodnie później. Doświadczona już w przeróżnych damsko-męskich przygodach pokojówka Nadia trafia do nowych gospodarzy. Nic przed jej czujnym okiem nie umknie. I tym razem postara się rozplątać sercowe kłopoty swoich gospodarzy, którzy właśnie potajemnie decydują się na romans, choć na pozór są zgodnym, spokojnym małżeństwem. W spektaklu wyreżyserowanym przez Alberta Osika tytułową rolę gra Magdalena Płaneta. Spektakl zagrany zostanie dwukrotnie (godz. 16:30 i 20).25 stycznia -- Scena Teatralna NOTNiespełna tydzień później ponownie spotkać można dzielną i przebojową Nadię, tym razemdo Trójmiasta zawita z Warszawy. W spektaklu wyreżyserowanym przez Rafała Sisickiego rolę rezolutnej pokojówki grają zamiennie Dominika Gwint i Piotr Pręgowski. Nadia musi opanować szereg damsko-męskich kombinacji między małżonkami i kochankami, nie wygadać się w niewłaściwym momencie i pomóc wszystkim w całym tym galimatiasie wyjść im na prostą. W obsadzie m.in. Krzysztof Ibisz i Michał Piróg. Spektakl zobaczyć można 25 stycznia dwukrotnie - o godz. 16:30 i 19:30.28 stycznia -Teatru Kamienica w Warszawie - Teatr Muzyczny - Duża ScenaMłody, dobrze zapowiadający się rzeźbiarz staje przed podwójną życiową szansą. Tego samego dnia, w jego mieszkaniu ma się pojawić słynny milioner, koneser sztuki, zainteresowany kupnem jego prac, a także przyszły teść, pułkownik. Na obu powinien zrobić piorunujące wrażenie. Chcąc więc zaprezentować się jak najlepiej, pożycza z mieszkania nieobecnego przyjaciela stylowe meble . I pewnie wszystko poszłoby gładko, gdyby... nagle nie zgasło światło. Awaria wywołuje oczywiście lawinę niespodziewanych zdarzeń.Petera Shaffera wystawił w Teatrze Kamienica w Warszawie Tomasz Sapryk, którego zobaczyć można także w jednej z ról. Na scenie także m.in. Jan Wieczorkowski oraz Mateusz Damięcki lub Lesław Żurek (grają zamiennie). Spektakl zagrany zostanie dwukrotnie 28 stycznia o godz. 17:30 i 20:30.30 stycznia -- Scena Teatralna NOTnależy do licznych, kameralnych komedii broadwayowskich, opartych na sile uczuć. Bo na miłość nigdy nie jest za późno - przekonuje autor sztuki Murray Schisgal. Spektakl wyreżyserował popularny aktor komediowy Cezary Żak. Oczywiście aktor-reżyser nie odżegnuje się również od tej pierwszej roli i wspólnie z Katarzyną Żak, Hanną Śleszyńską oraz Michałem Pielą przybliżą tę słodko-gorzką, dowcipną opowieść. W końcu zawsze warto dać życiu szansę na szczęście. Wystarczy pokonać stereotypy lub spróbować niekonwencjonalnych metod... Spektakl obejrzeć można 28 stycznia o godz. 17 i 20.7 lutego -Nowego Teatru w Słupsku - Scena Teatralna NOTWspomniany jużMarca Camolettiego to dowcipna opowieść o damsko-męskich perypetiach. Maks nie ma żadnych problemów z życiem uczuciowym, dopóki grafik lotów jego trzech niewiedzących o sobie nawzajem narzeczonych-stewardess, pewnego dnia się nie pokryje... Miłosny czworokąt uzupełniają przyjaciel głównego bohatera i rezolutna rosyjska gosposia, tym bardziej komplikujący akcję, im bardziej starają się ją rozplątać. Przy takim zestawieniu nietrudno o potężną dawkę zabawnych lapsusów, pomyłek i nieoczekiwanych zbiegów okoliczności. Spektakl w Nowym Teatrze w Słupsku wyreżyserował Marcel Wiercichowski. Spektakl zagrany zostanie w Gdańsku dwukrotnie - o godz. 17:30 i 21.10 lutego -- Scena Teatralna NOTW spektaklu Jerzego Jana Połońskiego wszystko zaczyna się typowo. Stateczne małżeństwo - Brian i Susan Flowers - postanawia spędzić wymarzone wakacje w hiszpańskiej Marbelli. Ma być przepiękna willa, słońce, morze, wypoczynek i spokój. Przynajmniej taki był plan, dopóki Susan nie otwiera szafy... Wtedy akcja nabiera rumieńców. Kim jest tajemniczy pan Dobson, o co chodzi z człowiekiem z torbą na głowie i wreszcie, o co chodzi z tą zamianą? Pytań jest coraz więcej, odpowiedzi poznają widzowie komedii granej na Scenie Teatralnej NOT 10 lutego (godz. 18).10 lutego -Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, Teatr Muzyczny w Gdyni - Duża ScenaSpektakljest produkcją Teatru Muzycznego Roma w Warszawie według scenariusza i reżyserii Łukasza Czuja. To muzyczna opowieść o narodzinach nowoczesnego świata, historia wielkiej amerykańskiej metropolii z lat 20. ubiegłego stulecia, którą rządziły jazz, mafia i prohibicja. Opowieść staje się przewrotnym, popkulturowym moralitetem, w którym twórcy pytają o szanse ocalenia przed zagładą. W spektaklu usłyszymy przejmujące songi w wykonaniu Katarzyny Zielińskiej oraz Ewy Konstancji Bułhak lub Magdaleny Smalary (grają zamiennie), czyli aktorek gwarantujących wysoki poziom muzyczny przedsięwzięcia. Spektakl odbędzie się 10 lutego o godz. 20:15.15 lutego -Andrzeja Seweryna, Gdański Teatr SzekspirowskiAndrzej Seweryn jest gwarancją aktorskiej klasy i smaku. Od wielu lat ten wybitny artysta sięga po twórczość Williama Szekspira, interpretując ją, wydobywając coraz to nowe sensy i przekonując, że uniwersalne prawdy na temat ludzkiej natury i mechanizmów rządzących światem są ponadczasowe. Tym razem były aktor Comédie-Française wystąpi z programem, w którym znalazły się najpiękniejsze fragmenty arcydzieł Szekspira - m.in. "Hamleta", "Makbeta" czy "Otella". Zmagania tego aktora z wielką literaturą warte są uwagi i wizyty w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Monodramzagrany zostanie 15 lutego o godz. 19.24 lutego -Moscow City Ballet - Teatr Muzyczny w Gdyni - Duża ScenaZespół Moscow City Ballet regularnie przyjeżdża do Trójmiasta, by prezentować swoje najsłynniejsze produkcje baletowe, stworzone na bazie najsłynniejszych baletów świata. Nie inaczej jest tym razem. Grupa choreografa Victora Smirnova-Golovanova zatańczy "Romea i Julię" Williama Szekspira. Opowieść o kochankach z dwóch zwaśnionych rodów (Capulettich i Montekich) wzrusza nieprzerwanie od kilkuset lat. Soliści Moscow City Ballet w efektownych kostiumach i z pomocą choreografii ponownie spróbują wzruszyć publiczność Teatru Muzycznego. Spektakl zagrany zostanie 24 lutego o godz. 19.29 lutego -- Scena Teatralna NOTW sztuceautorstwa Sachy Judaszko i Fabrice`a Donnio bohater ma przed sobą bardzo stresujące zadanie. Młody, wyjątkowo nieasertywny, bezrobotny mężczyzna przygotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego teścia. Narzeczona i marudny bezrobotny kumpel-lokator oraz nadto gadatliwy sprzątacz nie pomagają w tym trudnym dniu. Na dodatek zawodzi maszynka do golenia pozostawiając na twarzy bohatera wąsik. Nieoczekiwanie właśnie ów wąsik prowokuje wiele dowcipnych zdarzeń. W spektaklu wyreżyserowanym przez Jana Jankowskiego występuje wielu znanych z kina i telewizji aktorów, m.in. Michał Koterski, Julia Kamińska lub Marta Wierzbicka (zamiennie) czy Mirosław Baka lub Radosław Pazura (zamiennie). Przedstawienie grane jest dwukrotnie, o godz. 17 i 20.