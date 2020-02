Repertuar Teatru Muzycznego na drugą połowę 2020 roku

7 lutego 2020, godz. 14:30 (5 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Teatr Muzyczny w Gdyni z nietypowej perspektywy.

Teatr Muzyczny w Gdyni przyzwyczaił już do publikacji repertuaru nawet z rocznym wyprzedzeniem. Można już kupować bilety na spektakle grane od września 2020 roku do stycznia 2021 roku. Wśród nich jest premiera "Mistrza i Małgorzaty" w reż. Janusza Józefowicza oraz kolejny Koncert Sylwestrowy. Podniesiono ceny biletów na spektakle Dużej Sceny.

Repertuar Teatru Muzycznego w Gdyni

- Propozycji w naszym repertuarze jest mniej z przyczyn technicznych. Trzeba pamiętać, że działamy jak normalny zakład produkcyjny, pomimo swojej wyjątkowej specyfiki. Gramy przecież w weekendy, gdy inni mają czas wolny. Musimy zapewnić naszemu zespołowi czas do wypoczynku i musimy trzymać się norm czasu pracy - mówi dyrektor Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni.

Najczęściej granym w 2020 roku tytułem Teatru Muzycznego będzie komedia "Hairspray" - spektakl ten w ciągu roku zagrany zostanie 30 razy.

- Szczególnie zależy nam na tytułach, które dla naszej sceny są bardzo ważne - do nich należą "Chłopi" i "Lalka", więc utrzymujemy je w repertuarze, chociaż widzowie nieco rzadziej mają okazję je oglądać. Niektóre tytuły, jak "Cud albo Krakowiaki i Górale" czy w listopadzie "Ghost" schodzą z afisza, co jest naturalną koleją rzeczy - nie mamy miejsca na magazynowanie scenografii i musimy grać nowe tytuły, szczególnie te, wobec których mamy zobowiązania licencyjne na określoną liczbę zagranych przedstawień - przyznaje Igor Michalski.

Musical "Ghost" zejdzie z afisza Teatru Muzycznego w Gdyni 22 listopada. W tym roku zagrany zostanie 10 razy. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Jedyną produkcją Muzycznego, graną na Scenie Kameralnej od września 2020 roku do stycznia 2021 roku, jest "The Big Bang" (na zdjęciu). fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

Budżety trójmiejskich teatrów

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ceny biletów wzrastają i ten proces będzie postępował, bo rosną koszty transportu i usług - dlatego nie mamy wyboru i podnosimy ceny, chcąc zachować jakość, jaką oferujemy naszej publiczności. Staramy się cały czas, aby proces ten był jak najmniej dotkliwy dla widzów, dlatego zmiany cennika obejmują tylko Dużą Scenę. Będziemy iść drogą Broadwayu, wprowadzając ceny dynamiczne, które będą zmieniać się w zależności od zainteresowania tytułem. W najbliższym czasie będziemy testować ten system na wybranym spektaklu. Niestety, ten trend raczej nie zmieni się również w przyszłości, choć naprawdę zależy nam na jak największej dostępności, dlatego ceny biletów utrzymujemy cały czas na granicy progu rentowności - wyjaśnia Bogdan Gasik, zastępca dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni.

W porównaniu do dotychczasowych propozycji repertuarowych rzuca się w oczy mniejsza liczba spektakli na Nowej Scenie i Scenie Kameralnej. Wśród propozycji dla dorosłych na Nowej Scenie obejrzymyi farsę, zaś na Scenie Kameralnej komedię. Ponadto repertuar Nowej Sceny uzupełnią spektakle dla dzieci - najnowsza propozycja(premiera w marcu) oraz nieco starsze -. Na Scenie Kameralnej nie przewidziano żadnej bajki - jej repertuar wypełnią grane kilkukrotnie na przełomie roku dyplomy teatralne i koncertowe absolwentów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.Z kolei na Dużej Scenie zobaczymy premieręMichaiła Bułhakowa w reżyserii Janusza Józefowicza (5 września). Spektakl grany będzie także 6, 9, 10, 23, 24, 25 i 30 września oraz od 1 do 4 października, a także od 6 do 8 i od 11 do 15 listopada. Nowa premiera zagości w tym czasie na Dużej Scenie 19 razy. Najczęściej w kolejnym półroczu grany będzie jednak na Dużej Scenie- aż 21 razy (8-11 i 14-18 października oraz 21-24 i 28-31 stycznia 2021).Ponadto na scenę wróci(22-25 i 28-31 października),, dla którego spektakle grane od 19 do 22 listopada będą pożegnalnymi, bo tytuł schodzi z afisza, "Lalka" (26-29 listopada) i(2-6 grudnia). Ponadto rekordowo dużo razy wykonany zostanieTeatru Muzycznego - poza premierowymi spektaklami w sylwestra zagrany będzie również 2 i 3, 5-10, a także od 12 do 17 stycznia - w sumie 17 razy na bis i dwa razy 31 grudnia. Więcej tytułów na kolejne półrocze nie przewidziano. Nie ma w nim również spektaklu, który już spadł z afisza, choć miał być grany na przełomie lutego i marca (w jego miejsce w repertuarze znalazł się "Hairspray").Podobnie jest i tym razem, choć podwyżki dotyczą tylko Dużej Sceny. Bez zmian pozostały ceny III miejsc zlokalizowanych na II balkonie.(pierwsze dwa rzędy i miejsca z boku sceny na parterze, loże boczne i boki na I balkonie)(centralne miejsca na parterze, amfiteatr i centralne miejsca na I balkonie). Warto pamiętać, że na miejsca w amfiteatrze już od jakiegoś czasu nie przewiduje się biletów ulgowych.W nowym cenniku za III miejsce zapłacimy tyle co dotychczas - 80 zł za bilety normalne i 60 zł za ulgowe. Jednak już, zaś. Wyjątkiem w dalszym ciągu jest "Piotruś Pan" - za wstęp na spektakl zapłacimy od 65 do 105 zł za bilety normalne w dni powszednie i od 70 do 110 zł w weekendy. Z kolei na bilety ulgowe wydać trzeba od 40 do 65 zł w dni powszednie i od 50 do 80 zł w weekendy.Ceny biletów na Nową Scenę wynoszą w przypadku produkcji dla dorosłych 70-90 zł (bilety normalne) oraz 50-70 zł (ulgowe). Propozycje dla dzieci na tej scenie to koszt 45-60 zł (bilety normalne) i 30-45 zł (ulgowe). Z kolei jedyna obecnie propozycja na Scenie Kameralnej ("The Big Bang") kosztuje 60-70 zł (bilety normalne) i 45-50 zł (ulgowe).Warto nabywać bilety już teraz, bo te na najlepsze miejsca szybko się rozchodzą.