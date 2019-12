Marzenia do spełnienia na terenach Stoczni Gdańskiej

26 grudnia 2019 (2 opinie)

W ramach międzynarodowego projektu Memory Of Water, jedną z instalacji artystycznych, która trafi do tzw. Szlaku Stoczni Cesarskiej będzie mural wymalowany na kontenerze przez Belga Sigfrieda Vyncka. fot. Renata Dąbrowska

Jesienią tego roku w Gdańsku na terenach postoczniowych odbyły się interwencje artystyczne w ramach międzynarodowego projektu Memory Of Water, którego gdańską odsłonę koordynuje Nadbałtyckie Centrum Kultury. Równolegle w ramach projektu w ciągu roku przeprowadzono szereg debat ze wszystkimi zainteresowanymi terenami postoczniowymi stronami. W ich wyniku powstały "Marzenia do Spełnienia", z których część będzie zrealizowana - o to będą się starać organizatorzy z NCK w nadchodzącym roku.

- Bogactwo dziedzictwa materialnego i niematerialnego sprawia, że gdańska "Stocznia" zajmuje nie tylko niezwykle ważne miejsce na mapie naszego miasta, ale i w naszych sercach. Kolejne plany zagospodarowania terenów postoczniowych budzą zarówno wielkie emocje, jak i wielkie nadzieje. Dzięki bardzo dobrej współpracy i dialogowi przedstawicieli różnych interesariuszy procesu transformacji terenów postoczniowych, w tym zwłaszcza instytucji kultury, miejskich aktywistów, środowisk akademickich oraz właścicieli terenów nasi Artyści-Rezydenci mogli w swych pracach w pełni odzwierciadlić inspiracje płynące z tego niesamowitego miejsca - swoistego dziedzictwa przyszłości w Gdańsku - mówi Magdalena Zakrzewska-Duda, główny specjalista ds. partnerstw strategicznych z Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Rzeźby - bomby nasienne, które "ożywią" narzędzia używane kiedyś przez stoczniowców, będzie można podziwiać na terenie Stoczni Cesarskiej wiosną przyszłego roku, gdy zakwitną. fot. Renata Dąbrowska

- Artyści z Belgii, Grecji, Irlandii, Polski, Szkocji i Szwecji prowadzili w październiku tego roku akcje artystyczne angażujące publiczność: mieszkańców, członków stowarzyszeń, właścicieli terenów, pokazując swoje spojrzenie na tereny postoczniowe w Gdańsku. Część z tych prac, dzięki uprzejmości właściciela terenu - stoczni Cesarskiej Development zostanie włączona do szlaku turystycznego tzw. Szlaku Stoczni Cesarskiej - mówi Marta Korga-Bistram, przedstawicielka Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

W Gdańsku projekt skupia się na terenach postoczniowych - przestrzeni tzw. Młodego Miasta , której rozwój jest obecnie przedmiotem gorących dyskusji. Do współpracy przy projekcie w części artystycznej zaproszono, która uczestniczyła w rezydencjach artystycznych w ramach projektu, oraz- kuratorkę takiej rezydencji w Gdańsku oraz powstałych podczas niej prezentacji artystycznych. Z kolei opiekę kuratorską nad cyklem miejskich laboratoriów tzw. City LABS roztoczył natomiastGdańska część programu debat Memory Of Water, czyli, jest miejskim laboratorium przestrzeni publicznej (City LAB), skierowanym do wszystkich zainteresowanych procesem przekształceń terenów postoczniowych. Dzięki niemu można się spotkać, prezentować i omawiać alternatywne wizje przyszłości tak istotnego dla Gdańska miejsca lokalnej tożsamości. Ponadto jest to wspólna przestrzeń innowacji, eksperymentów, odkrywania nowych możliwości, nie pozbawiona refleksji i oceny dotychczasowych rozwiązań.W procesie "Stocznia Od Nowa" jego uczestnicy i uczestniczki zgłosili marzenia w sześciu wzajemnie ze sobą powiązanych kategoriach tematycznych: PAMIĘĆ, SZTUKA, WODA I PRZESTRZENIE PUBLICZNE, PRODUKCJA, ZIELEŃ I EKOLOGIA, DIALOG. Znalazło się w nich ponad 50 pomysłów dotyczących pożądanych form i zasad dalszych przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej, które w miarę możliwości będą wdrażane w życie w 2020 roku.Artyści z sześciu europejskich krajów w październiku tego roku, zainspirowani terenami poprzemysłowymi, historią, ludźmi i architekturą miejsca, stworzyli prace korespondujące z lokalnymi oczekiwaniami.Będzie to m.in.: mural wymalowany na kontenerze przez belgijskiego street-artowca Sigfrieda Vyncka, klomby obsadzone kwiatami przez amerykańsko-szkocką artystkę T.S. Beall czy rzeźby z nasion autorstwa Mary Conroy z Irlandii, które zakwitną na wiosnę 2020 roku.Warto przypomnieć, że Stocznia Gdańska była nie tylko zakładem, w którym powstawały statki, ale również wspólnotą ponad ośmiu tysięcy ludzi, którzy tworzyli wyjątkowo aktywną społeczność pracowniczą. Na terenie ówcześnie największego zakładu produkcyjnego na Pomorzu kwitło życie towarzyskie oraz liczne inicjatywy, wśród których było kino, kluby sportowe czy biblioteka. Kobiety pracujące w stoczni szczególną troską obejmowały przywydziałowe ogródki, które można było spotkać na terenie całego zakładu. Obecna inicjatywa przywołuje pamięć tych działań.Wszystkie "Marzenia do Spełnienia" można poznać w raporcie