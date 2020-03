Marszałek przyznał granty na kulturę dla organizacji pozarządowych

15 marca 2020, godz. 14:00 (2 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Marszałek województwa pomorskiego przeznaczył 1,4 mln zł na pomorską kulturę w ramach corocznych grantów na kultury dla organizacji pozarządowych. fot. Wojtek Jakubowski / KFP Kosycarz

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 10 marca przyznał organizacjom pozarządowym dotacje w ramach otwartego konkursu ofert "Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2020", ze wsparciem do 40 tys. zł i powyżej 40 tys. zł. To środki na przedsięwzięcia co roku przygotowywane przez organizacje pozarządowe. W sumie rozdysponowano 1 mln 400 tys. zł.

Trójmiejskie granty na kulturę

Na dofinansowania powyżej 40 tys. zł przeznaczono 800 tys. zł. Trafiły one do 18 podmiotów, w tym 12 z Trójmiasta. Najwięcej -- przeznaczono na(wniosek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku ). Z koleitrafi do Fundacji Gdańskiego Festiwalu Muzycznego na organizacjęWśród trójmiejskich inicjatywdostało Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie" na. Równotrafi do Stowarzyszenia Velvet Spoon na organizację. Z koleizasili konto Fundacji Centrum Solidarności , która zorganizujePonadto kwotądotowane są:(wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Filmowej w Gdańsku ),(wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy "Dziedziniec" w Gdańsku ),(wniosek Fundacji Kultury Liberty w Gdyni ),(wniosek Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Gdańsku ),(wniosek Związku Polskich Artystów Plastyków , Okręg Gdański) oraz(wniosek Fundacji Kultury Zbliżenia w Gdańsku ).Z kolei granty ze wsparciem do 40 tys. zł. otrzymało 48 podmiotów na 50 różnych projektów z Pomorza (łączna suma dofinansowania wynosi 600 tys. zł). 22 wnioski związane są z przedsięwzięciami z Trójmiasta. Najwięcej,, przeznaczono na XV jubileuszowe(wniosek Fundacji Teatru Atelier w Sopocie ). Kwotązasilony zostanie 15. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port (wniosek Fundacji EDM ). Pootrzymają Fundacja Teatru BOTO w Sopocie na organizację Stowarzyszenie NeoArte naoraz Fundacja Światło Literatury naW sumiena dwa wnioski otrzyma Towarzystwo Przyjaciół Sopotu - 10 tys. zasili, zaś 8 tys. zł organizację. Kwotatrafi do Stowarzyszenia Muzyków Jazzowych na organizacjęPowesprze organizację:(wniosek Stowarzyszenia Teatr Nieduży),(wniosek Pomorskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej ),(wniosek Fundacji Between.Pomiędzy ),(wniosek Fundacji Sinfonietta Pomerania ) oraz(wniosek Gdańskiej Fundacji Dobroczynności ). Pozostałe trójmiejskie organizacje otrzymały do 12 tys. zł.