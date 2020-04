Gdańsk przyznał granty na kulturę

Same odgrzewane kotlety.

Te miasto żyje albo przeszłością albo corocznymi schematami. Zadnych nowych, ciekawych projektów. Te same wnioski, te same twarze, te same decyzje. Nie wiem, moze nie było z czego wybierać. W kazdym razie obciach albo dla miasta, albo dla komisji grantowej, albo organizatorów.

Decydent