"Księżniczka czardasza" od sylwestra na Scenie NOT

20 grudnia 2019, godz. 18:00 (2 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Słynną operetkę "Księżniczka czardasza", powstałą dzięki Annie Fedyniak-Kołodziej i Grzegorzowi Piotrowi Kołodziejowi, zobaczyć można na Scenie Teatralnej NOT. fot. Anna Zakrzewska

Jedna z najbardziej znanych i lubianych operetek Imre Kálmána trafia na trójmiejską scenę. "Księżniczkę czardasza" postanowili wystawić gdańscy artyści Anna Fedyniak-Kołodziej wraz z z mężem Grzegorzem Piotrem Kołodziejem, którzy do projektu zaprosili cenionych solistów oraz tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca Jantar. Spektakl poprowadzi Sylwia Janiak-Kobylińska. Premiera 31 grudnia na Scenie Teatralnej NOT, kolejne grania 1, 3, 9 i 10 stycznia oraz 20, 21 i 25 lutego.

- Chcieliśmy z żoną, aby do Gdańska wróciła operetka, żeby nie trzeba było jechać do Wiednia, by poczuć klimat operetki i bawić się przy hitach muzyki operetkowej. Pomysł zrodził się pięć lat temu, ale do pewnych decyzji trzeba dojrzeć. Obsadę zbudowaliśmy wokół Barbary Lewickiej, która wykona tytułową partię. Nieprzypadkowo do współpracy zaprosiliśmy trójmiejskich artystów, bo zależy nam na tym, by przy okazji pokazać wszystkim, że można stworzyć dobry teatr operetkowy po Gdańsku i dla Gdańska - mówi Grzegorz Piotr Kołodziej.

Flash mob do "Księżniczki czardasza" w Galerii Bałtyckiej.

- Przearanżowaliśmy muzykę z symfonicznej, orkiestrowej na band z lat 30. Kamil Cieślik zadbał przy tym, by żaden temat ani motyw nie umknął. Dzięki temu przesunęliśmy akcję o kilkanaście lat, bo Imre Kálmán ukończył swoje dzieło w 1915 roku. Orkiestrę poprowadzi również związana z Gdańskiem i Akademią Muzyczną w Gdańsku Sylwia Janiak-Kobylińska - dodaje Grzegorz Piotr Kołodziej.

Nad całością przedsięwzięcia czuwa(muzyk, pedagog, dyrektor przedszkola, prezes fundacji Kultura. Teraz!) i(artysta śpiewak, logopeda, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego ), twórcy, reżyserzy i pomysłodawcy spektaklu.Libretto najsłynniejszej operetki Imre Kálmána, autorstwa Leo Steina i Béli Jenbacha, to historia miłosna Sylvy (artystki variétés) i Edwina (księcia Lippert-Weylersheima). Wiele tu zwrotów akcji, intryg, przebieranek, bo związek księcia z szansonistką odebrany jest przez arystokrację jako mezalians. Oczywiście wszystko kończy się szczęśliwie, a pary, które ostatecznie się wyklarują, padają sobie w objęcia.Przedstawione w komediowy sposób perypetie Sylvy, Edwina, hrabiego Boni, hrabianki Stasi i innych dzięki Imre Kálmánowi pełne są węgierskich rytmów, tytułowego czardasza czy walca, które wykonają tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Jantar Uniwersytetu Gdańskiego Jantar. W wesoły, beztroski klimat zabawy z lat 20. i 30. XX wieku wprowadzić ma muzyka w nowej aranżacji, zaś 20-osobową orkiestrę poprowadzi utalentowana dyrygentkaGłówną partię Sylvy wykreuje wspomniana sopranistka. Partie Edwina zaśpiewa(finalista The Voice Of Poland 2014), zaś partie hrabianki Stasi wykona. W roli hrabiego Boni zaprezentuje się Grzegorz Piotr Kołodziej, zaś w roli jego przyjaciela hrabiego Feriego zobaczymy. W roli księcia Leopolda Maria von Lippert-Weylersheim ujrzymy, zaś jego małżonkę Anhildę zagra(oboje są na co dzień aktorami Teatru Wybrzeże).Bilety na "Księżniczkę czardasza" kosztują 110-150 zł na premierę, która zagrana zostanie w sylwestra, oraz na spektakl popremierowy 1 stycznia. Podczas spektaklu sylwestrowego i noworocznego w przerwie między aktami dla każdego widza przewidziana jest lampka szampana. Na kolejne spektakle (3, 9 i 10 stycznia oraz 20, 21 i 25 lutego) ceny biletów wyniosą od 70 do 110 zł.