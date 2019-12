Groteskowy Topor z tektury. O "Cafe Panika" w Teatrze Miniatura

30 grudnia 2019, godz. 09:45 autor: Łukasz Rudziński

Spektakl "Café Panika" składa się z kilkunastu niepowiązanych ze sobą epizodów, dygresji często piętnujących fałsz, obłudę czy zakłamanie. fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

Niezwykle karkołomnego zadania podjęli się twórcy "Café Panika" w Teatrze Miniatura. Przekonać dorosłych widzów do tego, że warto przyjść do teatru kojarzonego ze spektaklami dla dzieci, na lalkową, brutalną bajkę dla dorosłych nie będzie łatwo. Pełen czarnego humoru, obscenicznych scen, wulgaryzmów oraz wszechobecnej u Rolanda Topora ironii debiut Sceny Laboratorium Formy w Miniaturze obarczony jest dużym ryzykiem.

Do niektórych scen wykorzystano projektor i animowano tekturowe figurki z udziałem żywych aktorów. fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

Część przywołanych opowieści rozgrywa się w taksówce, jak scena z pasażerem i psem taksówkarza (na zdjęciu). fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

Spektakl obfituje w gwałtowne zmiany konwencji, tempa i tematyki. Scenografia w jednej chwili może zostać zniszczona, by zerwać z iluzją wywołaną poprzednim epizodem, a absurd, groteska i czarny humor nieustannie się przeplatają. fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

Proza Rolanda Topora to wspaniała odtrutka na szarą rzeczywistość. Szokująca, abstrakcyjna wyobraźnia autora, nietypowe gry słowne, niewybredny, czasem ostentacyjnie prowokacyjny czarny humor i wszechobecna groteska to idealne narzędzia, żeby nabrać trochę dystansu do świata i nie traktować go tak śmiertelnie poważnie. Topor piętnuje przy tym obłudę, fałsz i zakłamanie klasy średniej. Chociaż osadza akcję w realiach francuskich, jego krytyka ma charakter uniwersalny.Tu wszelkie konwenanse, reguły i dobrze znane zasady w mgnieniu oka mogą zostać podważone, wyszydzone i ukazane w karykaturze. Nie ma żadnych świętości, bo znane nam kody kulturowe i religijne Topor chętnie wybebesza, poddając je literackiej przeróbce w swoich oryginalnych opowiadaniach.w Teatrze Miniatura -(autor adaptacji i scenariusza) oraz(reżyser i twórca scenografii) musieli zaproponować oryginalną formę, sięgając po literaturę, w której szalona wręcz groteska i purnonsens mieszają się z pełną goryczy refleksją autsajdera nad otaczającym go światem. Dlatego - co dobrze koresponduje z twórczością Topora -Za pomocą tekturowych makiet, trzech stelaży z papierowymi ściankami, tekturowych zarysów postaci i masek oraz projektora znajdują adekwatną dla spektaklu "Café Panika" formę wyrazu.Papierową scenografię też można bez trudu zdewastować, a tekturowe postaci w mgnieniu oka zamienić na inne.Spektakl Miniatury składa się z kilkunastu wybranych, niepowiązanych ze sobą surrealistycznych opowiadań z książki "Café Panika. Historyjki taksówkarskie". Motyw podróży taksówką wraca więc jak bumerang, a aktorzy raczą widzów licznymi dygresjami, co jakiś czas "wychodząc z roli", rzucając jakieś uwagi pod adresem kolegów lub siarczyście przeklinając. Epizody bywają dokładnie zainscenizowane (jak wykorzystująca projektor scenka o Jezusie i jego kochance), innym razem ledwie naszkicowane. Czasem też stanowią improwizację, jak monologna temat paniki i życia Rolanda Topora. O muzyczny komponent całości zadbałaW bardzo intensywnym i dynamicznym spektakluZnajdziemy tu i lęki przed otaczającą nas rzeczywistością (motyw Żyda Gęsia Szyjka w czasie II wojny światowej), scenki rodzajowe w taksówce, w których absurd miesza się z refleksją (np. pouczająca pogadanka o imigrantach) czy charakterystyczne dla Topora wolty (opowieść o maltretowanym przez rodziców małym Jezusku czy hodowlanym kaktusie Jezusie). Scenki trwają od kilkudziesięciu sekund do kilku minut, a widz z trudem za nimi nadąża, bo akcja zmienia się jak w kalejdoskopie.W tych warunkach zespół aktorski:co chwila zmienia się w roli narratora i głównego bohatera akcji. Powstaje więc osobliwa sztafeta postaw i postaci Topora, które w błyskawicznym tempie pojawiają się przed oczami widza. Wystarczy nowy teksturowy kostium i maska na twarzy, by z wściekłego psa zmienić się w uczonego. W tle jest współczesne pogrążone w sennym letargu miasto, w którym żyjemy lub po prostu takie, w którym staramy się przetrwać.Nadmiar wątków i poruszonych problemów, błyskawiczne tempo spektaklu, rubaszna, wyzywająca treść powodują jednak wiele chaosu i przytłaczają zarówno widzów, jak i aktorów. Najswobodniej czują się na scenie Edyta Janusz-Ehrlich oraz Wojciech Stachura, jednak i oni nie mają szansy na zbudowanie postaci. Żonglerka konwencjami, niepotrzebna wulgarność i nagromadzenie przeróżnych środków wyrazu, które mają stanowić odpowiedź na zawarty w tekście ładunek absurdu, rzadko działają jednak na korzyść spektaklu.Nie zawsze to, co świetnie wypada w lekturze, udaje się przenieść na scenę wystarczająco zgrabnie. W niespełna godzinę poznajemy zbyt wiele historii, opowiedzianych z różnym skutkiem, ale z których, niestety, niewiele zostaje. Łatwo w całej tej scenicznej gonitwie się pogubić, stracić rozeznanie po kolejnej zmianie bohaterów. I chociaż "Cafe Panika" jest propozycją intrygującą i oryginalną, mam obawy, czy jest w stanie zapełnić Dużą Scenę Miniatury publicznością.