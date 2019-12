Teatr Miniatura już po remoncie

20 grudnia 2019, godz. 15:00 (8 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Ukończono remont Teatru Miniatura. Od 21 grudnia ponownie wejdziemy do teatru frontowym wejściem, mając do dyspozycji foyer teatru. fot. Teatr Miniatura

Udało się terminowo skończyć remont po awarii rury, która doprowadziła do zalania budynku teatru 1 września. Dlatego od soboty, 21 grudnia, ponownie do Miniatury wchodzić będziemy głównym wejściem, mając do dyspozycji kasę biletową i foyer wraz z garderobą.

Repertuar Miniatury do końca lutego 2020

Kasa teatru już wróciła na dawne miejsce. fot. Teatr Miniatura

Całkowity koszt remontu oszacowano na 238 tys. zł. fot. Teatru Miniatura

- Kasa biletowa wróciła już na swoje miejsce, przywracamy garderoby i od jutra zapraszamy widzów frontowym wejściem. Remont przebiegał bez większych zakłóceń dzięki szybkiej reakcji miasta i środkom, jakie otrzymaliśmy z miasta, oraz kwocie bezspornej od ubezpieczyciela (160 tys. zł). Udało się przywrócić stan sprzed zalania - mówi Michał Derlatka, dyrektor Teatru Miniatura.

Więcej o zalaniu Teatru Miniatura

Przypomnijmy, że awaria miała miejsce w nocy z soboty, 31 sierpnia, na niedzielę, 1 września. Na pierwszym piętrze budynku pękła rura pod zlewem w kuchni. Awarię odkryto dopiero w poniedziałek, 2 września, co niefortunnie zbiegło się z pierwszym dniem urzędowania nowego dyrektora teatru, Michała Derlatki, który wraz z innymi pracownikami zastał tego dnia w teatrze gigantyczną kałużę.Zalaniu uległy pomieszczenia na pierwszym piętrze: pokój gościnny, kuchnia, pomieszczenia socjalne, magazyn kostiumów oraz magazyn masek i rekwizytów. Woda przesiąkła przez strop, zalewając także przestrzeń foyer teatru, kasę, biuro Działu Edukacji i Organizacji Widowni wraz z pomieszczeniem socjalnym, salkę konferencyjną, łazienki, a także przestrzeń wiatrołapu i szatni.Woda przedostała się też na klatkę schodową, dotarła do Sali Kameralnej i piwnic budynku (m.in. magazynu materiałów promocyjnych i publikacji teatru), nie dostała się jednak na widownię Dużej Sceny. Ucierpiały kostiumy i maski teatralne, sprzęt elektroniczny i część dokumentacji Działu Edukacji i Organizacji Widowni, meble, zmagazynowane materiały promocyjne i wydawnictwa teatru. Zniszczeniu uległy ściany i sufity kartonowo-gipsowe oraz podłogi.Od razu po oszacowaniu strat rozpoczęto remont mający na celu przywrócenie stanu sprzed zalania. Jego koszt oszacowano na 238 tys. zł. Pomimo niedogodności (publiczność wchodziła do teatru dwoma bocznymi wejściami, a brak foyer powodował duży ścisk podczas przerw oraz przed spektaklami), można było realizować zaplanowany repertuar oraz bieżącą pracę teatru. Remont właśnie dobiega końca.Od soboty, 21 września, widzowie ponownie wchodzić będą do budynku głównym wejściem. Oznacza to, że wszystko wróci do stanu sprzed zalania już podczas weekendowych spektakli "Magiczne święta Malwiny" i "Afrykańska przygoda", planowanych na 21 i 22 grudnia.