Gdynia jako pierwsza w Trójmieście przyznała granty na kulturę

21 stycznia 2020, godz. 07:30 (6 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Największym beneficjentem konkursu grantowego jest Stowarzyszenie Halo Kultura (wideo z otwarcia), któremu na nowy całoroczny projekt przyznano 125 tys. zł.

Włodarze Gdyni przyznali granty na kulturę. Niezmienna w ostatnich latach kwota 465 tys. zł trafi w tym roku do 10 organizacji, zasilając 12 różnych projektów artystycznych. Projekty dofinansowano kwotami od 5 do 125 tys. zł.

Trójmiejskie organizacje pozarządowe

- Nasz projekt jest próbą wskrzeszenia ducha Kaszub w Gdyni, mieście o czysto kaszubskim rodowodzie. Istotną kwestią jest też problem zmian klimatycznych. Jako twórcy sztuki możemy mieć realny wpływ na to, czy zaśmiecamy naszą planetę, czy raczej wspieramy ochronę środowiska. W ramach projektu od marca do końca grudnia odbędą się wystawy, instalacje przestrzenne, koncerty, performansy i dziesiątki warsztatów, w które zaangażowanych będzie kilkudziesięciu artystów z Gdyni i spoza niej. Czeka nas w sumie ponad 100 wydarzeń. Wszystkie te projekty łączyć będzie różnie pojmowana kaszubskość - mówi kuratorka projektu Marta Ożóg-Orzegowska ze Stowarzyszenia Halo Kultura.

Dofinansowano dwa projekty Fundacji Klinika Kultury, prowadzącej Teatr Gdynia Główna. W ramach "Ballad osiedlowych" do gdyńskich dzielnic udadzą się Jakub Kornacki i Salcia Hałas, która w podobny sposób napisała "Potop", wystawiony później w Teatrze Gdynia Główna (na zdjęciu). fot. Marzena Chojnowska / Teatr Gdynia Główna

- "Ballady osiedlowe" to pokłosie naszych wcześniejszych działań, jak Gdynia ReAktywacja. Tym razem jednak obejmie nie tylko tereny rewitalizowane. Salcia Hałas wróci na Chylonię, by wysłuchać opowieści mieszkańców i na ich podstawie napisać tekst, który docelowo ma trafić na naszą scenę. Angażujemy również występującego w naszych spektaklach aktora Jakuba Kornackiego, który oprócz aktorstwa zajmuje się śpiewaniem i pisaniem piosenek. Wyślemy go do kilku gdyńskich dzielnic. Owocem jego pracy ma być koncert inspirowany opowieściami mieszkańców. W sumie w ramach "Ballad osiedlowych" powstanie spektakl i koncert o gdyńskiej tematyce. Kontynuujemy również swoje działania z zakresu edukacji kulturalnej pod hasłem "Akcja/Edukacja". Są to stałe zajęcia ze studentami, rozbudowane w tym roku o działania z zakresu pedagogiki teatru - wyjaśnia Ida Bocian, prezes Fundacji Klinika Kultury.

Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa otrzymało środki na dwa projekty - kontynuację Dni Krytyki Filmowej oraz "Kino na skwerze". fot. facebook Stowarzyszenia Hamulec Bezpieczeństwa

- "Kino na skwerze" to nasz nowy projekt familijnych pokazów kina plenerowego dla młodszych i starszych dzieci oraz ich rodziców. Ideą projektu jest pokoleniowe przekazywanie wartości i doświadczeń kulturalnych, kultywowanie rodzinnych tradycji i integracja mieszkańców Gdyni. Pokażemy stare i klasyczne filmy dla dzieci, ekranizacje książek dla dzieci oraz filmów familijnych, które bardzo często rodzice pamiętają jeszcze ze swojego dzieciństwa. Będą to tytuły, których nie można obejrzeć już na dużym kinowym ekranie, jak np. "Tajemniczy Ogród", reż. Agnieszka Holland, "Niekończąca się opowieść", reż. Wolfgang Petersen, "Goonies" reż. Richarda Doonera czy "Pan Samochodzik i praskie tajemnice", reż. Kazimierz Tarnas. Pokazy odbywać się będą na leżącym nad gdyńskim bulwarem skwerze Arki Gdyni, jeden raz w tygodniu przez cały lipiec i sierpień. Każdy filmowy dzień będzie składał się z dwóch bloków - pierwszego, krótszego dla młodszych widzów, i drugiego dla dzieci starszych i dorosłych. Filmy będzie można oglądać bezpłatnie na leżakach, kocach, na trawie w konwencji rodzinnego pikniku - zapewnia Anna Kądziela-Grubman, prezes Stowarzyszenia Hamulec Bezpieczeństwa.

Tym razem do otwartego konkursu ofert nadesłano 47 projektów wydarzeń, z których komisja konkursowa wybrała 12. Preferowane były zadania realizowane poza ścisłym centrum miasta i w różnych dzielnicach Gdyni tak, aby można było włączyć mieszkańców w proces ich tworzenia. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się zarówno takie, które odbywają się w Gdyni cyklicznie, jak i propozycje zupełnie nowe.Najwięcej środków, podobnie jak w w ubiegłym roku, przyznano, które na projekt- otrzymało aż 125 tys. zł.W dużo lepszych nastrojach niż w poprzednim roku są w twórcy, prowadzącej Teatr Gdynia Główna. Przed rokiem udało się im pozyskać 55 tys. zł na dwa projekty. Tym razem Klinika Kultury dostała wsparcie dwukrotnie wyższe. Przeznaczono aż 118 tys. zł na projekty(dofinansowane 92 tys. zł) i(26 tys. zł).Podium najbardziej dofinansowanych organizacji zajmuje, który zadba o projekcje i popularyzowanie kina. Stowarzyszenie na dwa projekty pozyskało 69 tys. zł. Wsparta została trzecia edycja kilkudniowego przeglądu filmowego połączonego ze spotkaniem z krytykami, dziennikarzami i (od tej edycji) twórcami filmów -(36 tys.). Środki przyznano także na zupełnie nowe przedsięwzięcie -(33 tys. zł).Na 50 tys. zł dofinansowania liczyć może. Środki te zasilą budżet VI edycji międzynarodowego festiwalu architektury i designu, dzięki któremu zajrzeć można do miejsc na co dzień niedostępnych, o niepowtarzalnych wnętrzach.zrealizuje projekt, w którym młodzi gdynianie zostają reżyserami, operatorami czy dźwiękowcami i tworzą własne produkcje -, na który przeznaczono 35 tys. zł. Z koleito kontynuacja wydarzenia organizowanego po raz czwarty przez- przyznano jej na ten cel 28 tys. zł.po raz kolejny zrealizuje przedsięwzięcie(kwota dofinansowania to 17 tys. zł). Ponadto wspartoprzygotowywane przez(9 tys. zł), projektrealizowany przez Towarzystwo Miłośników Gdyni (9 tys. zł) orazgdyńskiej(5 tys. zł).