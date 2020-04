Teatr Telewizji. Co teraz oglądać?

11 kwietnia 2020, godz. 14:00 (1 opinia) autor: Łukasz Rudziński

Spektakl "Fantazja polska" zobaczyć można w Lany Poniedziałek 13 kwietnia o godz. 21:40 na TVP Polonia. mat. prasowe

Teatr Telewizji od lat jest obecny na kanałach TVP i to nie tylko w TVP 1 i TVP Kultura, ale też na innych stacjach. Jednak w pełni legalnie i za darmo można też korzystać z archiwów Teatru Telewizji, w którym znajdują się wszystkie wyprodukowane w ostatnich latach spektaklach Teatru Telewizji.

Wydarzenia dostępne online w najbliższym czasie

Dużo Teatru Telewizji na święta

Słynny "Opis obyczajów..." z 1991 roku według scenariusza i w reżyserii Mikołaja Grabowskiego zobaczyć można 14 kwietnia o godz. 20:20 na TVP Kultura. mat. prasowe

W dostępnych legalnie i w pełni bezpłatnie archiwach Teatru Telewizji znajduje się ponad 150 spektakli. M.in. bardzo dobra "Inspekcja" - laureat Grand Prix Festiwalu "Dwa Teatry" 2018. mat. prasowe

Archiwa Teatru Telewizji pełne klasyki

Skoczne, żywiołowe, góralskie "Do dna" w reżyserii Ewy Kaim to propozycja na miły wieczór. mat. prasowe

Produkcje nowsze i najnowsze

Dobrym pomysłem z pewnością będzie obejrzenie dowcipnych "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Englerta. mat. prasowe

Spektakle online i nowości dostępne przez internet

Okres Świąt Wielkanocnych to czas, w którym Teatr Telewizji będzie silnie obecny w telewizji. W wielkanocną niedzielę,wyemituje spektaklna podstawie dramatu Antoniego Czechowa w reżyserii Jana Englerta z 1986 roku. Akcja spektaklu rozgrywa się w ziemskim majątku Sorina niedaleko Moskwy. Przyjeżdża tu aktorka Arkadina w towarzystwie znanego pisarza Trigorina. Konstanty Tripow, syn Arkadiny, wystawia dla gości swoją sztukę, która nie zyskuje uznania wśród widzów. W spektaklu występuje plejada znanych aktorów, m.in. Halina Łabonarska, Joanna Szczepkowska, Olgierd Łukaszewicz, Jan Frycz, Zbigniew Zapasiewicz i Piotr Machalica.Z kolei późnym wieczorem,obejrzeć można słynną, czyli wielkanocne misterium Mikołaja z Wilkowiecka, w reżyserii Piotra Cieplaka z 1995 roku. To jeden z najgłośniejszych spektakli Piotra Cieplaka. Reżyser stworzył misterium na bardzo współczesne, przeniknięte duchem wiary, ewangeliczną prostotą, dotykające podstawowego problemu naszego świata - tajemnicy zła i przemocy. Diabły i anioły są zwykłymi ludźmi, we współczesnych kostiumach, podobnie jak Jezus, który też jest zwyczajnym człowiekiem. Wprowadzono też na scenę rockową grupę Kormorany i mocną, rockową muzykę zamiast chórów anielskich.W poniedziałek,zadebiutuje sztuka Macieja Wojtyszki w reżyserii autora, zrealizowana w marcu ubiegłego roku na deskach Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi -poświęcona znanemu polskiemu politykowi i dyplomacie, który w Stanach Zjednoczonych był znany jako wielki muzyk... chodzi o fantazję na temat Ignacego Jana Paderewskiego.Na tym nie koniec, bo we wtorek,zobaczyć można najgłośniejszy ze spektakli Mikołaja Grabowskiego -zekranizowaną w 1991 roku sztukę Grabowskiego, wystawioną z wielkim powodzeniem w krakowskim Teatrze STU. Na scenę zaadaptowane zostały dzieła księdza Jędrzeja Kitowicza, które dla historyków i polonistów wciąż jest niewyczerpalnym źródłem wiadomości o życiu i zwyczajach XVIII stulecia. Posługując się tekstami pisanymi przeszło dwieście lat temu, stworzono zbiorowy Polaków portret własny - taki sam w czasach saskich i obecnie.Szkoda, że niedawno ograniczono dostęp do spektakli teatru telewizji, co nie zmienia faktu, że dostępnych jest obecnie około 160 tytułów, a wśród nich niemal wszystkie propozycje Teatru Telewizji ostatnich kilku lat, wiele ciekawych spektakli zarejestrowanych przez telewizyjne kamery w teatrach oraz - to prezent na święta dla miłośników Teatru Telewizji - klasyka sprzed kilkudziesięciu lat. W gronie twórców i realizatorów plejada najwybitniejszych artystów ubiegłego wieku.Wśród 22 na nowo udostępnionych spektakli znalazły się m.in.Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Zygmunta Hübnera (1970) z udziałem Haliny Mikołajskiej,Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Zygmunta Hübnera (1981) z Jerzym Zelnikiem, Anną Dymną czy Jerzym Radziwiłłowiczem czyJuliusza Słowackiego w reżyserii Gustawa Holoubka (1969) z Janem Świderskim i Ignacym Gogolewskim.Do perełek Teatru Telewizji należą słynne:Moliera w reżyserii Jerzego Gruzy (1969) z pamiętną rola Bogusława Kobieli,Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1974 roku (zagrali m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowską, Jan Nowicki i Jerzy Stuhr),Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Świderskiego (1972) z udziałem m.in. Czesława Wołłejko, Emilii Krakowskiej i Wojciecha Pokory albo wybitneStanisława Wyspiańskiego w reżyserii Konrada Swinarskiego z Jerzym Trelą w roli Konrada.Nie brakuje oczywiście ciekawych produkcji Teatru Telewizji z ostatnich lat. Jedną z najnowszych propozycji jestna podstawie opowiadań obozowych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego (premiera w październiku 2019 roku). Warto obejrzeć Grand Prix ubiegłorocznego Festiwalu " Dwa Teatry " -Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego czy najodważniejszy spektakl tamtego festiwalu - przejmującą tragifarsęJarosława Jakubowskiego w reżyserii Artura Tyszkiewicza, o znikających znakach diakrytycznych wraz z wolnością obywateli.Miłośnicy nurtu historycznego powinni rozważyć obejrzenieautorstwa Jakuba Pączka i Piotra Derewendy w reżyserii tego pierwszego oraz "Marszałek" Wojciecha Tomczyka w reżyserii Krzysztofa Langa, z wybitną kreacją Mariusza Bonaszewskiego w roli marszałka Piłsudskiego.Przykładem ciekawej biografii jestMarka Bukowskiego i Macieja Dancewicza w reżyserii Bukowskiego albowedług scenariusza i w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz, z Łukaszem Simlatem w tytułowej roli. Udanym spektaklem o tematyce historycznej z pewnością jestwedług scenariusza Grzegorza Królikiewicza i Jacka Raginisa-Królikiewicza w reżyserii obu panów (laureat Grand Prix Festiwalu "Dwa Teatry" 2018).Wielbiciele komedii zrelaksują się oglądając świetneAleksandra Fredry w reżyserii Jana Englerta, dowcipnymJuliusza Machulskiego w jego reżyserii albo podszytą gorzką refleksją komedię Gabrieli Zapolskiejw reżyserii Marcina Wrony. Warto też zobaczyć żywiołowe, skoczne góralskieEwy Kaim i Wojciecha Szturca.