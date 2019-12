Sztuka ożywi DH Jantar? Kolejny odcinek cyklu Miejsca

15 grudnia 2019, godz. 10:35 (40 opinii) autor: Alicja Olkowska

Instalację można oglądać do 12 stycznia. fot. Piotr Żagiell

Instalacja Miejsca #4: Proste momenty, która zagościła w dwóch nieużywanych boksach domu handlowego Jantar we Wrzeszczu, to kolejny odcinek cyklu "Miejsca" Instytutu Kultury Miejskiej. Projekt ma przypomnieć i ożywić zapomniane przestrzenie, które najlepsze czasy mają już za sobą. Tym razem lata 90., gdy wspomniany pasaż handlowy tętnił życiem, przywołała gdańska artystka Honorata Martin. Instalację można oglądać do 12 stycznia.

Wernisaż otworzył koncert Arszyna. fot. Piotr Żagiell

- Zapraszam serdecznie do obejrzenia moich prac. Zdaję sobie sprawę, że zwiedzanie nie jest dziś komfortowe, bo jest nas sporo, a instalację może oglądać tylko kilka osób jednocześnie. Proszę przed wejściem do boksów zdjąć buty i kurtki, ponieważ łatwo uszkodzić elementy stojące na podłodze. W jednym boksie jest bardzo ciemno, dlatego jeśli ktoś ma ochotę, może użyć dostępnych latarek. Ja jednak polecam wejść bez światła - mówiła autorka prac, Honorata Martin.

W dobie powstających niemal tuż obok siebie wielkopowierzchniowych galerii handlowych on przypomina, zwłaszcza architektonicznie, połowę lat 90., gdy na fali zmian po 1989 roku zaczęły w dużych miastach pojawiać się kolejne skupiska sklepów i lokali usługowych. Wtedy były "powiewem Zachodu". Często kompletnie nie pasowały do okolicznej architektury, były toporne, kanciaste, krzykliwe, a jednak zachwycaliśmy się nimi. Robiły wrażenie i przyciągały tłumy.Obecnie Jantar stoi częściowo opustoszały, dawny blask przygasł, choć są osoby, które odwiedzają go regularnie, nie tylko ze względu na sentyment, ale też ofertę: to właśnie tutaj mieszczą się sklepy komputerowe prowadzone przez prawdziwych pasjonatów i wielu to sobie ceni.Wskrzesić pamięć o domu handlowym próbują ostatnio również artyści z inicjatywy Instytutu Kultury Miejskiej: kolejny odcinek cyklu "Miejsca" zorganizowali w pasażu handlowym, który młodzież pewnie nazwałaby reliktem lat 90.Faktycznie, wchodząc do dwóch pomieszczeń, trzeba zdjąć buty i kurtkę, co jest pewnym utrudnieniem, ale specyfika instalacji wymaga wielkiej ostrożności (łatwo poruszyć ustawione na podłodze małe przedmioty). W "czarnym pokoju", do którego wchodzi się dosłownie przez dziurę w ścianie, rzeczywiście niektórym przyda się latarka, ale też polecam wejść bez niczego (szczególnie telefonu) i na chwilę pobyć w całkowitej ciemności, zwłaszcza że wnętrze jest... kojące i miękkie.Czy to w ogóle zajęcie dla sztuki? A może dziś tylko ona może zwrócić naszą uwagę na takie miejsca? Ktoś może powiedzieć, że instalacja Honoraty Martin nie jest widowiskowa, chociaż wszystko w niej jest spójne i przemyślane. Ja bym jednak doceniła, że wciąż są osoby, którym zależy, które szukają przestrzeni z duszą, a tej Jantarowi odmówić nie można.