Nagrody Splendor Gedanensis rozdane

6 marca 2020, godz. 21:30 (11 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Podczas uroczystej gali w Teatrze Wybrzeże poznaliśmy laureatów 47. edycji Nagród Splendor Gedanensis, najważniejszej nagrody miasta Gdańsk w dziedzinie kultury, przyznawanej za wybitne osiągnięcia. Wręczono też honorowy tytuł mecenasa kultury Gdańska za 2019 rok. Wydarzenie uświetnił koncert Julii Pietruchy.

Tym razem Kapituła Nagrody Splendor Gedanensis rekrutująca się z przedstawicieli gdańskiego magistratu, środowisk akademickich, laureatów nagrody i mediów spośród 26 zgłoszonych artystów lub kolektywów twórczych wyróżniła oficjalną nominacją do nagrody Splendor Gedanensis ośmiu kandydatur.Nominowani zostali: aktorka, pisarka, rzeźbiarka, duet animatorów kulturalnych, fotograf, artystka muzyczna i autorka, a także wokalistka i autorka tekstówOd 2018 roku trójka laureatów otrzymuje trzy równorzędne nagrody o wartości 20 tys. zł, dyplom i pamiątkową statuetkę wykonaną przez Jana Skrzypka.- rzeźbiarka, autorka instalacji i rysunków, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów tej uczelni. Tworzy rozbudowane, wieloelementowe prace, które każdorazowo wpisuje w zastane przestrzenie. Ulubionym materiałem wykorzystywanym przez Katarzynę Józefowicz jest papier i tektura, z natury nietrwałe i delikatne. Tworzy z nich duże, złożone z tysięcy elementów, misternie wykonane konstrukcje. Jej dzieła są pracochłonne, wymagają czasami kilkuletniej, monotonnej pracy.Nagrodzona została za cykl indywidualnych wystaw, których dominującym elementem była praca "między słowami" zrealizowana pod takim samym tytułem w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Dzieła artystki można było oglądać na wystawach "Między słowami" w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie, "poza słowami" w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku , "Katarzyna Józefowicz/między słowami" w Galerii Miejskiej we Wrocławiu, "Bez końca" w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem.- jeden z najbardziej cenionych europejskich fotoreporterów. Laureat nagrody World Press Photo. Współpracował z magazynami "Newsweek", "Time", "Der Spiegel". Był świadkiem powstania wolnego związku zawodowego "Solidarność". Wraz z angielskim dziennikarzem, Michaelem Dobbsem, był pierwszym zagranicznym fotoreporterem wpuszczonym do Stoczni Gdańskiej podczas strajku w 1980 roku. Dokumentował wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Jego fotografia transportera opancerzonego przed warszawskim kinem "Moskwa", na którego fasadzie widnieje afisz filmu "Czas Apokalipsy" stała się wizualną metaforą tych wydarzeń. Dokumentował również upadek komunizmu w 1989 roku. Najlepiej się czuje ukazując klimat nieoczywistych zdarzeń, nadaje im często dodatkową historię.Nagrodzony za publikację "Niedenthal Gdańsk 2018". Fotoreporter portretował Gdańsk w 2018 roku, na nowo odkrywał miejsca znane i zapomniane, położone w śródmieściu i na obrzeżach. W centrum jego zainteresowania znaleźli się mieszkańcy Gdańska - pochwyceni w trakcie codziennych zajęć i chwil wypoczynku. Podczas realizacji tego projektu powstało kilka tysięcy zdjęć. Idea przygotowania albumu pokazującego Gdańsk w 2018 roku była inicjatywą Pawła Adamowicza Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska nadała projektowi nowe znaczenie. Chris Niedenthal, przyjechał na uroczystości pogrzebowe, stały się one również tematem zdjęć, stanowiąc końcowy akord projektu. Jego najważniejszym elementem stał się album, którego premiera odbyła się podczas Święta Wolności i Solidarności w 2019 roku. Na 240 stronach publikacji znajduje się ponad 200 niezwykłych fotografii wykonanych w 2018 i 2019 roku. Ukazują one miasto w sposób nieoczywisty, inspirują do dyskusji i refleksji. To zbiorowy portret miasta i jego mieszkańców oraz ostatnie pożegnanie z prezydentem.- klawesynistka, dyrygentka, wykładowczyni, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, współzałożycielka wytwórni płytowej Sarton, pomysłodawczyni i dyrektorka Festiwalu Goldbergowskiego, który od 2006 roku odbywa się w Gdańsku. Współpracuje z Goldberg Baroque Ensemble, zespołem specjalizującym się w wykonawstwie muzyki zachowanej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Dokumentuje utwory w serii "Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska".Nagrodzona za książkę "Śladami Goldberga. Życie i twórczość gdańskiego klawesynisty i kompozytora Johanna Gottlieba Goldberga" oraz dwupłytowy album "Johann Gottlieb Goldberg - Complete Solo Harpsichord Works". Publikacje przybliżają osiemnastowieczną muzykę i sylwetkę Johanna Gottlieba Goldberga, kompozytora i klawesynisty urodzonego w Gdańsku. Dla muzykologów, muzyków i wszystkich miłośników sztuki dźwięku i historii Gdańska są to wyjątkowe wydawnictwa. Książka, pierwsze na świecie monograficzne opracowanie o Johannie Gottliebie Goldbergu, opowiada o prywatnym i zawodowym życiu kompozytora, a płyty pozwalają zanurzyć się w jego muzyce i docenić jej piękno i precyzję.Wybrano również Mecenasa Kultury Gdańska w 2019 roku. Do tego tytułu nominowano dwie firmy: Ziaję Ltd Zakład Produkcji Leków Sp z o.o. oraz Robyg S.A.