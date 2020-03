Intensywny marzec melomana

2 marca 2020, godz. 15:00 (3 opinie) autor: Ewa Palińska

poprzednie następne W piątek, 6 marca, odbędzie się uroczysta inauguracja odrestaurowanych organów w Centrum św. Jana. Prezentacji ich unikatowego brzmienia dokona Andrzej Szadejko, pełniący funkcję kustosza instrumentu. fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

Przeglądając kalendarz imprez, można odnieść wrażenie, że granica między karnawałem i Wielkim Postem całkowicie się zatarła. Po leniwym lutym czeka nas bowiem intensywny marzec wypełniony muzyką operową, symfoniczną czy kameralną. Jednym z największych wydarzeń będzie bez wątpienia inauguracja zrekonstruowanych organów w Centrum św. Jana.

Muzyka poważna - koncerty w Trójmieście

Organy solo i z orkiestrą w Centrum św. Jana

Materiał archiwalny Zobacz, jak Filharmonia Dowcipu świętowała 10-lecie w Filharmonii Bałtyckiej.

Na wesoło i z przymrużeniem oka

10 Tenorów powraca do Filharmonii Bałtyckiej - posłuchamy ich 21 marca. Zobacz, jak rozbawili publiczność podczas jednego z wcześniejszych koncertów.

Symfonicznie i kameralnie

Po 75 latach organy wpowracają na swoje miejsce. 30-głosowy instrument powstał wraz z chórem muzycznym w latach 1760-61, jako drugi instrument pomocniczy dla organów głównych. Budowniczym tego najnowocześniejszego w owym czasie instrumentu w Europie był Johann Rhode. Przepiękną snycerkę i oprawę rzeźbiarską prospektu organowego wykonał Johann Heinrich Meissner, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy działających nad Bałtykiem.Instrument - zniszczony w marcu 1945 r. - musiał zostać jednak odtworzony. Główną ideą, która przyświecała tej realizacji, była maksymalna wierność oryginałowi, co udało się osiągnąć niemal w 100 proc. dzięki profesjonalnej pracy polsko-belgijskiego konsorcjum firm organmistrzowskich - Guido Schumachera z Eupen w Belgii i Szymona Januszkiewicza z Pruszcza Gdańskiego.odbędzie się 6 marca o godz. 18, a prezentacji brzmienia dokona ich kustosz. Dzień później, 7 marca, o godz. 18 posłuchamy natomiast(1710-1778) i będzie to polska premiera tej kompozycji.Jeśli komuś było mało muzyki karnawałowej w karnawale, z pewnością chętnie wybierze się na, który programowo będzie nawiązywał do tradycyjnych, wiedeńskich gali noworocznych (8 marca, godz. 17 i 19.30,).zaprasza natomiast 13 marca o godz. 18 na, czyli 70 lat młodości", który zawiera najważniejsze muzyczne momenty w dotychczasowej karierze mistrza. André opowie o swoim życiu i o miłości do muzyki. Przypomni również fragmenty swoich najwspanialszych wystąpień.W czwartek, 19 marca, w Filharmonii Bałtyckiej zaśpiewaprzy akompaniamencie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej INSO, a 21 marca 10 Tenorów . Jeśli jednak ktoś lubi nie tylko przebojową muzykę, ale i dobry, cięty dowcip, nie może przegapić kolejnego występu(22 marca, godz. 16 i 19, Filharmonia Bałtycka). A że największych przebojów operowych i operetkowych nigdy dość, swoją cegiełkę do marcowego kalendarza dorzuci- artysta wystąpi 27 marca o godz. 20 wFilharmonia Bałtycka przygotowała na marzec sporo ciekawych propozycji. Podczas koncertu(6 marca) wystąpi znakomity pianista Aleksander Gawryluk, w Dzień Kobiet wysłuchamy- skrzypce solo,- dyrygent), a 13 marca posłuchamy. W repertuarze znalazło się też miejsce na, który zdobył trzecią nagrodę na ubiegłorocznym Międzynarodowym Konkursie im. P. Czajkowskiego w Moskwie (14 marca), dwa dzieła Beethovena przedzielone efektownym Koncertem na trąbkę Hummela (solo Romain Leleu,) oraz gdańskąna orkiestrę i pięć wiolonczel. A jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć film z muzyką na żywo, taka okazja nadarzy się 26 marca. W rolę tapera wcieli się Karol Mossakowski - jeden z najzdolniejszych organistów młodego pokolenia, wykonując(1925), reż. Lon Chaney.Muzyki symfonicznej posłuchamy też w Sopocie - 13 marca wodbędzie się, podczas któregopod dyr.wykona kompozycje Mozarta, Karłowicza oraz słynny Koncert na flet i orkiestrę e-moll op. 57 Mercadantego (solo Zofia Neugebauer).Warto również odwiedzić, gdzie 6 marca o godz. 18 w ramach cyklu Akademickie Wieczory Muzyczne odbędzie się koncert. Pod koniec marca natomiast, z okazji, Rzymska Opera Kameralna zaprasza na wydarzenie poświęcone twórczości literackiej polskiego papieża (28 marca, godz. 16:30,). Koncert ten zainspirowany został projektem znakomitego tenora Plácido Domingo, który wraz z synem - Plácido Domingo juniorem, skomponował wyjątkowe aranżacje do poezji autorstwa Karola Wojtyły.