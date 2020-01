Gdański Program Edukacji Kulturowej - ruszają konsultacje społeczne

3 stycznia 2020, godz. 10:00 (2 opinie) autor: ŁR

Trwają konsultacje społeczne odnośnie do Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Jego celem jest łatwiejszy dostęp do kultury, wspieranie pasji mieszkanek i mieszkańców Gdańska i pobudzanie do rozwijania zainteresowań. Swoje uwagi do dokumentu można zgłaszać mailowo lub listownie do 12 stycznia oraz podczas czterech spotkań konsultacyjnych w dniach 7-9 stycznia.

Gdański Program Edukacji Kulturowej określa priorytetowe działania w obszarze edukacji kulturowej w Gdańsku na lata 2020-2030 i skierowany jest do wszystkich podmiotów i osób, które już zajmują się edukacją kulturową, a także do tych, które chciałyby do tego grona dołączyć.Zawarta w dokumencie wizja łączy działania edukacyjne, kulturowe i artystyczne. Ma sprzyjać integracji społeczności lokalnej, pobudzać do wspólnych działań. Do współtworzenia GPEK Urząd Miejski w Gdańsku zaprosił osoby na co dzień zajmujące się edukacją i animacją kulturową, które zwróciły uwagę na różnorodne potrzeby i możliwości środowiska. Tak powstał 69-stronicowy dokument adresowany do wszystkich grup wiekowych.Nadszedł czas na konsultacje społeczne, które zaplanowano na początku stycznia. Od 30 grudnia. W tym celu należy zapoznać się z dokumentem. Wypełniony formularz z sugestiami można przynieść osobiście do biura prezydenta ds. kultury lub przesłać na adres e-mail: edukacja.kulturowa@gdansk.gda.pl.Inną możliwością jest udział w którymś z czterech spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 7-9 stycznia. We wtorek (7.01), w środę (8.01) i czwartek (9.01) o godz. 17 w budynku Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40, sala 209)Dodatkowo, w środę, 8 stycznia o godz. 12 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 8/12, sala 107) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla seniorów.Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze prezydenta ds. kultury pod nr tel. 58 323 6154 lub pod adresem: edukacja.kulturowa@gdansk.gda.pl.