Eksperyment Zimbardo w Gdańsku

Kolejna do cna lewicowa bzdurka (3)

Eksperyment był od poczatku kontrowersyjny, bo nie jest etycznym zatrudniać studentów (lub kogokolwiek innego) do symulacji więzienia i to było podnoszone na świecie od początku wykonania tego pseudobadania.....Widać dalej znajdują się chętni wciagać studentow w te "ciekawe projekty" ze szkodą dla ich równowagi emocjonalnej.

Oczywiście dzisiaj studenci wiedzą o wynikach tamtego eksperymentu i jest to swego rodzaju "powtórka", ale jednak po co się w tym babrać.

Do tego wszystko polane sosem "stop hejt", niezgodą na wolność wypowiedzi w mediach internetowych, który to temat lewica drąży mocno, gdyż przegrywa wszystkie spory argumentacyjne w sieci.

Najlepiej byłoby zakneblować, zabronic, karać "faszystów".