Czytelnia online: WiMBP zaprasza do słuchania i czytania

9 kwietnia 2020, godz. 15:30 (2 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Pierwszą odsłoną projektu "Czytelnia on-line" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku z udziałem trójmiejskich aktorów jest czytanie książki "Pazurzak" przez Wioletę Karpowicz.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku w ramach programu #gdanskczyta zaprasza do czytelni online. W inicjatywie tej autorzy i aktorzy trójmiejskich teatrów czytają książki dla dzieci oraz fragmenty wybranych tytułów związanych z Pomorzem, wydanych w 2019 roku.

Imprezy online w Trójmieście

- Nie możemy się teraz spotykać, ale możemy czytać. A książka jest zawsze spotkaniem: autora z czytelnikiem albo komentatora i z autorem, i z czytelnikami. Pomyśleliśmy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece, by właśnie na złość kwarantannie spotykać się online i czytać książki. Te dla dzieci, nudzących się w domach, oraz te, które ukazały się na Pomorzu w minionym roku. A wydano ich ponad 500. Jest w czym wybierać - Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

- W naszym zamyśle czytania skierowane do dzieci powinny trwać około 10 minut, te piątkowe adresowane do starszych odbiorów nie powinny przekroczyć 20 minut. Na razie nagraliśmy 10 filmów, kolejne nagrania planujemy po świętach - przyznaje Marcin Haftkowski z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W gronie zaproszonych do współpracy aktorów znaleźli się:z Teatru Wybrzeże,z Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz- autorzy, którzy przeczytają fragmenty własnych książek.- wtedy prezentowane będą fragmenty literatury dziecięcej -, podczas których przeczytane zostaną fragmenty książek napisanych przez lokalnych autorów albo pisarzy związanych z Gdańskiem i Pomorzem.Dla dzieci aktorzy przeczytają w całości lub we fragmentach tytuły: "Pazurzak" Margarity Mazo i Charlotty Pardi, "Czerwony kapturek" Wilhelma i Jakuba Grimm, "Historyjki na raz" Bernarda Friota, "Mama bohatera" Roberta Malo i Francisco Javiera Mateosa, "Podróż Podwójnego-P" Fernando Lalany. Wśród czytanej literatury pomorskiej znajdą się książki autorstwa Salci Hałas, Jana Daniluka, Rafała Sitkiewicza, Jana Niżnikiewicza i Krzysztofa Lipowskiego.Pierwszy materiał wideo w ramach czytelni #gdanskczyta opublikowano we wtorek. W nim Wioleta Karpowicz, aktorka Teatru Miniatura w Gdańsku, przybliżała książkę pt. "Pazurzak" autorstwa Margarity Mazo i Charlotty Pardi. Kolejny materiał wideo (tym razem z fragmentem literatury pomorskiej) czeka nas w piątek.