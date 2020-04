"Czy leci z nami królik...". Album podróżniczy gdyńskiej rodziny

6 kwietnia 2020, godz. 07:00 (3 opinie) autor: Magdalena Raczek

Książka "Czy leci z nami królik, czyli podróże pewnej rodziny" to przykład tzw. self-publishingu (samopublikowania), czyli publikowania nakładem własnym autora. fot. TODO La Mancha/Facebook

Relacje z podróży do Ameryki Północnej i Azji, ciekawostki, anegdoty, różnorakie historie, mapki, wskazówki praktyczne, przydatne linki - a wszystko to zebrane w siedmiu rozdziałach na 318 stronach, które zdobi ponad 200 zdjęć. "Czy leci z nami królik, czyli podróże pewnej rodziny" to książka autorstwa gdyńskich podróżników - Liliany Poszumskiej i Arkadiusza Wójcika. Do publikacji jako bonus dodawany jest 16-stronicowy zeszyt z kolorowankami i zadaniami dla dzieci.

- Podróżowanie od zawsze było naszą wspólną pasją, najpierw narzeczeńską, potem małżeńską. Teraz myślę, że możemy to przyznać z pełną świadomością, jest naszą rodzinną pasją. Zaszczepiliśmy ją Gabi i będziemy pielęgnować ją przez kolejne wspólne lata podróży i przygód. (...) Walczymy z przeświadczeniem, że z dziećmi jesteśmy skazani co najwyżej na wyjazd typu all-inclusive. Pokażemy, że można wziąć sprawy w swoje ręce i przeżywać fascynujące przygody całą rodziną - deklarują autorzy.

Autorzy książki podczas spotkania podróżniczego w On/Off kilka miesięcy temu.

, czyli publikowania nakładem własnym autora. TODO La Mancha to oficyna specjalizująca się głównie w wydawaniu podręczników do nauki języka hiszpańskiego, promująca język i kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, a także oferująca gotowe scenariusze samodzielnych podróży do krajów Ameryki Łacińskiej, związana z, założonego i prowadzonego przez anglistkę i iberystkęPierwszą publikacją tak tego wydawnictwa, jak i tych autorów (współautorem i twórcą zdjęć w obu przypadkach jest mąż Poszumskiej -) był wydany rok temu, w którym podróżująca wówczas para z Gdyni opisała doświadczenia z ponad 10 lat podróżowania do Ameryki Płd. i Hiszpanii.. To właśnie album pt. "Czy leci z nami królik, czyli podróże pewnej rodziny", o którym tutaj mowa.i część z tych wypraw - zwłaszcza podróże do Ameryki Północnej i Azji - postanowili opisać i przedstawić w formie albumu ze zdjęciami.. Całość otwiera(ostatnia podróż w duecie), a potem czytamy o wyprawie na, do(trzykrotnie), a następnie. Zawiera elementy poradnikowe, momentami przypomina przewodnik, część relacji pisana jest jak pamiętnik (sprawozdanie) z podróży, a, który z zawodu jest informatykiem, a z zamiłowania podróżnikiem i fotografem, zafascynowanym górami, co zresztą widać w jego pracach . Albumowy format (240x210) i użycie papieru kredowego do druku jest zrozumiałe z racji bogactwa fotografii, które niejednokrotnie zachwycają swoim pięknem, ale i dynamiką, pomysłowością ujęć czy kompozycją. Nie brak też zdjęć dość banalnych, jednak na to można przymknąć oko. Książka jest też ciężka i nieporęczna przy czytaniu z racji wspomnianego formatu, jednak i to można wybaczyć wydawcy.Problem w moim odczuciu tkwi gdzie indziej. Album zachwyca na początku, ale im dłużej się z nim przebywa, im bardziej się z nim zapoznaje i w niego wczytuje, tym wypada gorzej.. Autorzy wiele widzieli, mnóstwo zwiedzili, wykonali zapewne tysiące zdjęć, i teraz o tym wszystkim chcą nam opowiedzieć i się tym z nami podzielić. Pada nawet stwierdzenie, że "nie mogą się powstrzymać", by o czymś napisać.Brzmi to może nieprawdopodobnie, bo jak to możliwe, że historie z podróży do Japonii czy Stanów mogą kogoś zanudzić? Ano mogą, jeśli autorzy chcą z dokładnością do dnia relacjonować każdy pobyt, opisywać mało istotne sprawy i podawać fakty historyczne niektórych miejsc czy wydarzeń., jak choćby przy historii o mormonach, jeśli autorzy uznali tę opowieść za tak istotną (choć nie wiem dlaczego). Po co daty, po co podawanie, o której wylądował i wystartował samolot, podawanie liczby godzin w trasie, opisy hoteli, ceny, itp?Autorzy piszą sprawozdanie i nic nie może im umknąć. Niestety nie są to żywe i barwne opisy, bo pisane są z perspektywy czasu, a nie na bieżąco, a ponadto wiele historii się dubluje, bo są opisywane naprzemiennie przez Poszumską i Wójcika. To są zdecydowanie błędy wydawcy i redaktorów, którzy powinni poprowadzić inaczej warstwę tekstową tej publikacji.- wtedy walor zdjęciowy grałby pierwsze skrzypce zgodnie z założeniem, że jest to jednak album. Albo odwrotnie - zmienić format, zmniejszyć liczbę fotografii i postawić na historie, dopracowując ich styl.. Zresztą sam zamysł, by pokazać innym rodzicom, że z dzieckiem można podróżować i to daleko, jest jak najbardziej godny pochwały i docenienia.. Mówi się, że wydanie książki nigdy nie było takie łatwe jak dziś. To prawda - jednak, żeby wydać dobrą książkę, trzeba sztabu osób, który ją dopracuje i stworzy wspólnie prawdziwą perełkę. Tutaj tego zabrakło.