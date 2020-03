Bruno Schulz i współcześni mu lwowscy artyści w PGS

6 marca 2020, godz. 11:00 autor: Magdalena Raczek

Na prezentowanej wystawie obejrzymy osiem prac Schulza, w tym m.in słynny "Autoportret", wykonany przez artystę na początku lat 20. fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

W czwartkowy wieczór w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie odbył się wernisaż wystawy Bruno Schulz wśród artystów swoich czasów, na której można zobaczyć 77 prac różnych artystów (tj.: Dunikowski, Wyczółkowski czy Pronaszko), w tym także osiem prac autorstwa samego Schulza. Eksponowane dzieła pochodzą z kolekcji Lwowskiej Narodowej Galerii im. B.G. Woźnickiego oraz Muzeum Ziemi Drohobyckiej. Wystawa czynna będzie do 14 czerwca.

Wśród zaprezentowanych prac dominuje malarstwo - są to obrazy głównie olejne, pastele, a także różnego rodzaju grafiki. fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

. Ten prozaik, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki powszechnie znany jest głównie z twórczości literackiej za sprawą swoich zbiorów opowiadań pt. "Sklepy cynamonowe" i "Sanatorium pod Klepsydrą".Jako rysownik i grafik debiutował w 1928 r. na wystawie w Domu Zdrojowym w Truskawcu.Prace plastyczneto przede wszystkim- znajdziemy wśród nich portrety i autoportrety, projekty okładek do własnych książek, ilustracje do opowiadań, a także(połączenie fotografii i grafiki), które znaleźć można m.in w jego "Xiędze bałwochwalczej", ukazującej różne scenerie z życia mrocznego Drohobycza - rodzinnego miasta artysty.żyjących i tworzących we Lwowie w okresie międzywojennym XX wieku, a także ukazanie ich w kontekście ówczesnych kierunków artystycznych. W efekcie w PGS, m.in.: Ksawerego Dunikowskiego, Erno Erba, Marcela Harasimowicza, Wlastimila Hofmana, Alfonsa Karpińskiego, Ołeny Kulczyckiej, Kazimierza Sichulskiego, Władysława Skoczylasa, Mychajło Osinczuka, Andrzeja Pronaszki, Wojciecha Weissa i Leona Wyczółkowskiego.- są to obrazy głównie olejne, pastele, a także różnego rodzaju szkice ołówkiem i tuszem, gwasze, litografie, linoryty przedstawiające przede wszystkim martwe natury, portrety i autoportrety (m.in. dzieło Andrzeja Pronaszki), krajobrazy (np. prace Leona Wyczółkowskiego). Pośród nich na ekspozycji znalazło się również kilka innych obiektów, jak rzeźby i płaskorzeźby: odlew gipsowy Dunikowskiego zatytułowany "Dante", rzeźba Józefa Starzyńskiego, a także "Pilot" Janiny Reichert-Toth.: słynny, wykonany przez artystę na początku lat 20. (papier, ołówek, tusz),autorstwa Schulza i Stanisława Weingartena z 1922 r. (karton, ołówek, tusz) oraz obraz "Scena fantastyczna" (we wspomnianej technice).ze zbiorów Muzeum Ziemi Drohobyckiej, zatytułowane kolejno:. Są to freski ze ścian drohobyckiego domu, które Schulz wykonał na polecenie gestapowca. Odkryto je w 2001 roku. Te malowidła ścienne ukazują zupełnie nieznane do tej pory motywy w twórczości Schulza - najprawdopodobniej są ilustracjami do bajek.Historia ich odkrycia oraz tego, jak pozostałe freski zostały potajemnie wywiezione do Instytutu Jad Waszem do Jerozolimy, została opisana na krótkim wprowadzeniu do wystawy, a także pokrótce opowiedziana przez, dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie podczas wernisażu.Kuratorem wystawy "Bruno Schulz wśród artystów swoich czasów" jest kustosz Lwowskiej Narodowej Galerii im. B.G. Woźnickiego. Ekspozycję można oglądać od 6 marca do 14 czerwca 2020. Wystawa czynna jest od wtorku do niedzieli, w godz. 11-19.