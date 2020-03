Sposób na nudę? Czytaj książki online

31 marca 2020, godz. 11:00 (2 opinie) autor: Magdalena Raczek

Okres kwarantanny to dobry czas do nadrobienia czytelniczych zaległości np. poprzez odwiedzenie biblioteki cyfrowej. fot. racorn/ 123rf.com

Z powodu pandemii zamknięte zostały instytucje kultury, placówki oświatowe, a także biblioteki. Jednak wiele z nich nie zamknęło się tak zupełnie na cztery spusty, lecz oferuje inny rodzaj korzystania ze swej oferty: lekcje online, zwiedzanie online, czytanie online i korzystanie z różnorakich zasobów cyfrowych. Jeśli zatem nie posiadasz domowej biblioteczki, w której zgromadziłeś zapasy, nic straconego. Sprawdziliśmy, co biblioteki mają do zaoferowania swoim czytelnikom w tych trudnych czasach.

Koronawirus w Trójmieście - wszystkie ważne informacje

Biblioteki w Gdańsku

- Nie mając możliwości zaproszenia czytelników na spotkanie autorskie do bibliotek, zachęcamy do śledzenia takich wydarzeń organizowanych przez pisarki i pisarzy w internecie, np. akcję zorganizowaną przez Unię Literacką. Online z czytelnikami spotykają się m.in. Zygmunt Miłoszewski, Magdalena Grzebałkowska, Jacek Dehnel, Urszula Zajączkowska, Michał Rusinek. Osobne spotkanie online zorganizowała gdańska pisarka Magdalena Witkiewicz. Na bibliotecznym profilu na Facebooku przypominamy także wydarzenia zorganizowane wcześniej w filiach WiMBP. Pojawią się relacje ze spotkań autorskich m.in. z Dorotą Masłowską, Katarzyną Bondą, Mają Lunde, Tess Gerritsen, Jarosławem Kretem, Dorotą Kolak, Arne Dahlem, Martinem Widmarkiem. Zapraszamy do odwiedzin - mówi Marcin Haftkowski, kierownik Działu Promocji, Marketingu i Public Relations Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

- W wydarzeniu opublikujemy zagadki dotyczące utworów literackich. Zadaniem uczestników gry będzie jak najszybsze podanie rozwiązania (tytułu książki). Kto pierwszy napisze właściwą odpowiedź, zostanie przez nas nagrodzony wyjątkowymi gadżetami bibliotecznymi. Zachęcamy do śledzenia informacji o zabawie w naszych mediach społecznościowych i na stronie - dodaje Haftkowski.

poprzednie następne Domowa Biblioteka to akcja Biblioteki Gdynia. mat. promocyjne biblioteki/Biblioteka Gdynia

Biblioteki w Gdyni

- Domowa biblioteka to cykl publikacji w naszych mediach społecznościowych, w których opisujemy darmowe formy obcowania z kulturą, w szczególności z książką. Każdego dnia wyszukujemy darmowe ebooki, audiobooki, podcasty literackie, transmisje ze spotkań z pisarzami i inne propozycje. Dorzucamy do nich także swoje inicjatywy: pracownicy biblioteki czytają bajki w internecie, uczestniczą w webinariach, w planach mamy także spotkania autorskie. Mimo sytuacji panującej w kraju nie poddajemy się i wciąż szerzymy kulturę literacką wśród naszych czytelników - zapewnia Darek Rybacki kierownik Działu Marketingu i Promocji Literatury Biblioteki Gdynia.

poprzednie następne Bardzo bogatą ofertę dla swoich czytelników przygotowała Biblioteka Sopocka. mat. promocyjne biblioteki/Biblioteka Sopocka

Biblioteki w Sopocie

- Fanpage'e Sopoteki i Biblioteki Sopockiej swoją aktywnością będą wspierać akcję #zostanwdomu i angażować się w ideę hasztagu #kulturawczasachpandemii. Część naszych wydarzeń, takich jak spektakle Teatrzyku Pacynka, przenosimy do sieci (co dwa tygodnie w poniedziałki o godz 17), ale planujemy też nowe aktywności dedykowane różnym odbiorcom, aby każdy mógł znaleźć u nas coś dla siebie. Utworzyliśmy ponadto wydarzenie, któremu mamy zamiar nadać ogólnopolski zasięg: "Kwarantanna? Nie dla książek! Wyzwanie książkowe w czasach pandemii". Celem inicjatywy jest promocja czytelnictwa, upowszechnianie akcji #zostanwdomu oraz wymiana opinii na temat literatury - informuje Paulina Grzywińska, specjalistka ds. promocji i mediów społecznościowych Biblioteki Sopockiej.

poprzednie następne Trójmiejskie biblioteki, mimo że zamknięte, działają zdalnie i przeniosły swoje działania do sieci. mat. promocyjne biblioteki/WiMBP Gdańsk

Największa biblioteka cyfrowa w Polsce - POLONA

POLONA to największa biblioteka cyfrowa w Polsce i jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie. mat. promocyjne biblioteki/ BN

Zajrzyj do Wolnych Lektur

Pomorska Biblioteka Cyfrowa i inne

Okres kwarantanny to dobry czas do nadrobienia czytelniczych zaległości, do czego zachęca m.in. Fundacja Powszechnego Czytania , która ruszyła z kampanią pod hasłem "Najlepszy czas na czytanie". Do akcji przyłączają się wydawcy, portale, pisarze i biblioteki, które także proponują swoje różnorodne działania promujące czytelnictwo w czasie epidemii.Do akcji dołączyła również popularna platforma Legimi , która bezpłatnie udostępnia e-booki i audiobooki dla najmłodszych., zarówno dla młodszych, jak i uczniów szkół podstawowych oraz dla nastolatków. Aby sięgnąć po wybraną pozycję, trzeba użyć specjalnego kodu: czytamy.Trójmiejskie biblioteki również działają zdalnie i przeniosły swoje działania do sieci.w okresie zamknięcia swoich filii oferuje czytelnikom możliwość korzystania z usługi Legimi, bezpłatnego dostępu do ebooków. W celu otrzymania kodu należy skontaktować się w godz. 7:30-15:30 z filiami, w których na co dzień działa ta usługa: Biblioteka Manhattan Ponadto organizowane są także inne wydarzenia, jak, które już odbyły się w bibliotekach.Ponadto gdańska biblioteka zaprasza czytelników do literackiej zabawy online , podczas której będą mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą mniej lub bardziej znanych powieści.Z koleizaproponowała. Codziennie zamieszczane są na profilu FB odnośniki do darmowych ebooków, audiobooków, podcastów i innych materiałów literackich.Bardzo bogatą ofertę dla swoich czytelników przygotowała równieżA ponadto z różną cyklicznością na fb biblioteki będą zamieszczane krótkie (ok. 5-7 minut) filmiki z, pojawi się "Lewandoska poleca" -, "Kreatywnie na kwadracie" -, "Zakładka pod ręką" -z tego, co "mamy pod ręką", "Artefakty tygodnia", czyli zdjęcia przedmiotów z, a także recenzje ekranizacji książek dostępnych w Legimi oraz wiele innych wydarzeń.Czytanie online bez ryzyka zakażenia proponuje największa biblioteka cyfrowa w Polsce i jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie, czyli Biblioteka Narodowa , która zachęca do lektury, a także do pobierania ebooków w formatach MOBI lub EPUB z POLONA Znajdziecie tam: książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych. Obok poważnych publikacji naukowych, klasyki i źródeł historycznych znajdują się tam również publikacje popularne, jak romanse i kryminały, książeczki dla dzieci, poradniki, książki kucharskie i wiele innych.Kolejne miejsce, do którego warto zajrzeć w poszukiwaniu darmowej i zarazem legalnej lektury, to portal Wolne Lektury prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska , w tym wiele lektur szkolnych, które trafiły już do domeny publicznej lub zostały udostępnione na wolnej licencji. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI., czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Zasoby dostępne są przez stronę internetową lub aplikację mobilną dostępną na urządzeniach z systemami Android oraz iOS., innych rodzajów zbiorów, w tym muzykaliów, dokumentów życia społecznego, nagrań radiowych, zbiorów graficznych czy kartograficznych, interesujących z punktu widzenia historii i kultury naszego regionu, w tym dotyczących historii miasta Gdańska, Gdyni, zbiorów kaszubskich, dokumentów życia społecznego oraz zabytkowych zbiorów kartograficznych.Ale to tylko niektóre z licznych bibliotek cyfrowych, jakie działają w Polsce. Dla przykładu Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa udostępnia 364 224 obiektów cyfrowych, a Bałtycka Biblioteka Cyfrowa udostępnia 64 400 obiektów cyfrowych, w tym między innymi: czasopisma, książki, gazety, zdjęcia, kartografię, artykuły, muzykalia, starodruki, dokumenty, i wiele innych.