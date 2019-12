Niezwykłe zdjęcia Drogi Królewskiej

11 grudnia 2019, godz. 11:00 (35 opinii) autor: OSA

poprzednie następne Album "Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia Drogi Królewskiej". mat. prasowe KFP

W albumie są nasze dwie reprezentacyjne ulice od pierwszych lat powojennych do współczesnych. Droga Królewska w Gdańsku , zwana też Traktem Królewskim, stanowiła najdłuższą oś urbanistyczną europejskiego średniowiecza. Ta najciekawsza dziś trasa zabytkowa w Gdańsku była i jest miejscem parad, ważnych uroczystości, a kiedyś triumfalnych wjazdów królów polskich do miasta. Biegnie od Bramy Wyżynnej przez Złotą Bramę, ul. Długą i Długi Targ do Zielonej Bramy.

Przewodnik turystyczny po Gdańsku

Macieja Kosycarza. Zapraszamy na premierę i promocję albumu "Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia Drogi Królewskiej" do centrum handlowego Manhattan w Gdańsku-Wrzeszczu, w sobotę, 14 grudnia, i niedzielę, 15 grudnia, od godz. 12 do 17. W tych dniach będzie można otrzymać osobistą dedykację od autora

Przypomnimy sobie wydarzenia, znanych i nieznanych ludzi. Wizyty prezydentów i koronowanych głów czy pierwszej kobiety kosmonautki.Droga Królewska w albumie będzie niczym zwierciadło, w którym zobaczymy, jak zmieniała się Polska i Gdańsk przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Nie zabraknie też fotografii oddających urok tego miejsca oraz zdjęć. Zdjęcia wraz z obszernymi opisami to będzie kolejna fotograficzna wędrówka przez wspomnienia i historię. Niejedno zdjęcie zadziwi i przypomni coś, co zatarł czas. Bo taka jest właśnie magia fotografii.