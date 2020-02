Wycieczka do świata niesfornego chłopca. O "Kajtusiu Czarodzieju"

16 lutego 2020, godz. 15:00 autor: Łukasz Rudziński

Kajtuś Czarodziej (Mateusz Feliński) żadnego wyzwania się nie boi i za wszelką cenę chce udowodnić Koledze (Hanna Łubieńska), że jest górą. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Teatr Czwarte Miasto od kilku lat konsekwentnie przybliża najmłodszym widzom literaturę dla dzieci. Najnowsza premiera poświęcona jest chłopcu, który stara się zrozumieć otaczający go świat. "Kajtuś Czarodziej" Janusza Korczaka w pomysłowym przedstawieniu Macieja Konopińskiego, granym w Teatrze na Plaży w Sopocie, podbija serca małych widzów, którzy przedstawienie kończą zabawą na scenie.

Spektakle dla dzieci, grane w najbliższym czasie

Spektakl jest wyreżyserowany z dużą dozą humoru. Poszczególne epizody - jak wizyta w aptece (na zdjęciu) - mocno zapadają w pamięć. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Wiecznie zajętych rodziców głównego bohatera grają Jakub Piprowski i Martyna Janczewska. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Chłopiec podczas swoich przygód często wpada w tarapaty. Na zdjęciu Martyna Janczewska i Mateusz Feliński. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Mocnym punktem przedstawienia są piosenki, szczególnie ta o nieustannym pouczaniu dziecka, jak się ma zachowywać. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Teatry w Trójmieście

W niespełna godzinnym spektaklu zawarto niewielką część przygód Kajtusia Czarodzieja z książki Janusza Korczaka. Wyjątkowa wyobraźnia i zmysł obserwacji autora pozwoliły twórcom spektaklu przenieść fragmenty książki niemal w stosunku jeden do jednego. Reżyser spektakluzadbał o to, aby treści sprzed blisko 100 lat (książka powstała w latach 30. XX wieku) były do dziś aktualne. Sięgając po komizm przygód Kajtusia, wyeksponowano ich walory edukacyjne, podkreślone dowcipnymi piosenkami, napisanymi przez, jedną z aktorek spektaklu.Kluczowy jest tutaj główny bohater. Aktorzy Teatru Czwarte Miasto zaczynają przedstawienie właśnie od wyboru Kajtusia. Dlaczego mało kto się chce podjąć tego wyzwania, rozumiemy dopiero po jakimś czasie. To bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie.- aktor grający Kajtusia ma pełne ręce roboty, a pozostali wchodzą w szereg ról drugoplanowych i epizodycznych współtworząc świat Kajtusia. Jednak właśnie za Kajtusiem podąża uwaga widzów, którzy po chwili mogą zanurzyć się w niezwykłą prozę Korczaka.Możemy przyjrzeć się światu oczami dziecka, którego rozpiera energia i ciekawi wszystko, co go otacza. Siłą rzeczy Kajtuś szuka odpowiedzi na nurtujące go kwestie wszędzie i niemal w każdym momencie - w czasie niezbyt rozsądnych zakładów z kolegami, podczas licznych psikusów, czy szkolnych bójek zakończonych wizytą ojca w szkole i burą w domu.Naturalnym środowiskiem dla wrażliwego dziecka, któremu nie poświęca się dostatecznie dużo uwagi, jest jego własna wyobraźnia. Zwłaszcza, jeśli proza życia bywa trudna do zniesienia, wyobraźnia daje nieskończone pole do popisu. Kajtuś wierzy, że jest czarodziejem. Wraz z nim podczas przedstawienia Teatru Czwarte Miasto wierzą w to dzieci, czarujące razem z bohaterem najprzeróżniejsze rzeczy - może to być 50 groszy albo głupia mina rodziców.Z ujmującą naturalnością, dzięki charyzmie i energii, w rolę wszędobylskiego urwisa wchodzi, przypominającym dorosłym czasy, gdy byli dzieckiem, a dla dzieci trafia od razu, zachowując się i reagując jak jedno z nich. Kajtuś Felińskiego ma wiele wdzięku, gdy tłumaczy swoje psoty, jest też przekonujący w roli chłopca, który czegoś się wstydzi lub boi, chociaż ciekawość pcha go nieustannie tam, gdzie czekają na niego kłopoty.Surowego ojca, ale też kolegę ze szkolnej ławy czy pana aptekarza przekonująco odgrywa. W lamentującą Mamę, przypadkowo spotkaną Zosię czy wytatuowaną dziewczynę ze sklepu z papierosami wciela się. Dowcipnie sportretowaną Babcię, która kradnie show podczas opowieści o tajemniczym zegarze, gra z kolei. Wreszciez wdziękiem gra rolę Kolegi Kajtusia, towarzysza i inspiratora wielu jego przygód.Wszystko to rozgrywa się w umownej przestrzeni, stworzonej przede wszystkim z dwóch wielkich krzeseł, przeważnie przykrytych narzutą. Dzięki temu scenografiaodwołuje się do dziecięcej wyobraźni i zabawy w dom, umożliwiając błyskawiczną zmianę miejsca akcji dzięki nowym kostiumom i rekwizytom. Dlatego dom rodzinny po chwili stać się może przestrzenią sklepów z najprzeróżniejszym towarem lub szkołą, w której dzieciaki siedzą na olbrzymich, za ciężkich dla nich tornistrach.Z boku sceny umieszczono skromną perkusję, na której gra(współautor - razem z- aranżacji muzyki przygotowanej przez Martynę Janczewską i Macieja Konopińskiego). Dzięki temu w spektaklu cały czas coś się dzieje i pomimo wrażenia chaosu i pewnego przytłoczenia, szczególnie na początku przedstawienia, całość poprowadzona jest z wyczuciem i nie gubi dowcipu tekstu Janusza Korczaka.Reżyser sięgnął tylko po pierwsze kilka rozdziałów książki "Kajtuś Czarodziej", zatrzymując się w momencie, gdy Kajtuś odkrywa swoje czarodziejskie moce. Dlatego- nie da ukryć -, bo teksty Martyny Janczewskiej świetnie uzupełniają prozę Korczaka.Otrzymują dużą dawkę zabawnego, pomysłowo zrobionego teatru, opartego o bardzo mądrą literaturę z wyraźnym przekazem dla rodziców, by swoim dzieciom poświęcali jak najwięcej uwagi. Dlatego "Kajtuś Czarodziej" to spektakl, który równie dobrze trafi dla dziecka w wieku 5-10 lat, jak i do jego rodzica.