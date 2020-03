Wirtualne spacery po lokalnych galeriach i muzeach

30 marca 2020, godz. 08:15 (1 opinia) autor: Łukasz Rudziński

Zdecydowanie najciekawszą formę spaceru proponuje Muzeum II Wojny Światowej, które w fascynujący sposób, z materiałami wideo, przybliża historię obrońców Westerplatte. mat. prasowe

W internecie pojawiło się w ostatnich dniach wiele propozycji wirtualnych spacerów po największych muzeach świata. "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - chciałoby się napisać, bowiem oferta wirtualnych spacerów po trójmiejskich placówkach muzealnych i galeryjnych również wygląda naprawdę obiecująco. Przybliżamy pokrótce możliwości zwiedzania lokalnych placówek.

W głównej siedzibie MIIWŚ, oprócz obejrzenia efektownych panoram na zewnątrz budynku, zwiedzimy jedynie salę poświęconą obronie Westerplatte. mat. prasowe

Można odbyć również wirtualny spacer po każdej z placówek Narodowego Muzeum Morskiego. Na zdjęciu spacer po wystawie interaktywnej "Ludzie Statki Porty" w Ośrodku Kultury Morskiej. mat. prasowe

Wirtualny spacer po sopockim Grodzisku pozwala zajrzeć do większości przestrzeni udostępnionych zwiedzającym w skansenie i pawilonie wystawienniczo-edukacyjnym. "Przejść się" można także od pawilonu do skansenu. mat. prasowe

Gdańską Galerię Güntera Grassa można poznać dzięki wirtualnemu spacerowi, na którym obejrzymy wystawę "Encontros" oraz jej aneks w postaci wieloelementowej instalacji Bianki Rolando pt. "Dobosz". mat. prasowe

Wirtualny spacer po Europejskim Centrum Solidarności pozwala zwiedzić zarówno wystawę stałą, jak i okolice budynku, m.in. historyczną Bramę nr 2 i plac Solidarności. mat. prasowe

Muzeum II WŚ pod względem przygotowania do wirtualnych wycieczek na tle pozostałych trójmiejskich placówek muzealnych stanowi prawdziwy wzór. Mamy do wyboru(pomoże nam w tym łatwa w nawigacji mapka). Obejrzeć można archiwalny dwuminutowy materiał "Samotna walka" poświęcony wojnie obronnej 1939 roku, zobaczyć można materiał wideo pancernika Schelswik-Holstein z czasów bombardowania polskiego wybrzeża i przejść się trasą spacerową wraz z komentarzem lektora i przybliżeniem wspomnień bohaterów tamtych zdarzeń. Wywody te uzupełniają archiwalne fotografie, co pozwala na zobaczenie obiektów, z których dziś na terenie Westerplatte niewiele zostało. To wszystko sprawia, że spacer ten jest fascynującą podróżą do przeszłości dla osób w każdym wieku.Gdy zdecydujemy się zwiedzać wystawę interaktywną Muzeum II Wojny Światowej , w siedzibie głównej czeka nas jednak niemiła niespodzianka. Szybko okaże się, że oprócz spaceru 3D po sali poświęconej obronie Westerplatte, w której czekają nas interaktywne materiały wideo z lektorem, podziwiać możemy jedynie budynek Muzeum z wielu perspektyw. Niestety nie możemy go dalej zwiedzić. Warto zajrzeć do prowadzonego przez Muzeum II Wojny Światowej portalu, gdzie obejrzeć można krótkie materiały dokumentalne i audycje radiowe, a po zalogowaniu zapoznać się również z 29 relacjami świadków historii.W ramach projektuwarto też odwiedzić kanał YouTube muzeum, gdzie czeka nas sporo materiałów wideo i kopalnia wiedzy na temat II wojny światowej i kulis muzeum.Warto zwiedzić online oddziały Narodowego Muzeum Morskiego - to prawdziwy ewenement na skalę Pomorza, bo wyłączywszy Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, wszystkie oddziały NMM można poznać za pomocą wirtualnego spaceru.Najciekawszy jest, który pozawala nam zajrzeć na każde piętro OKM - w tym na I piętro na wystawę interaktywną "Ludzie Statki Porty" i na II piętro budynku na wystawę "Łodzie ludów świata". Wprawdzie punktów, z których możemy oglądać wystawę (niebieskie znaczniki), nie ma za wiele, ale te, które są, wystarczą, aby poznać ją dość dobrze. Niestety nie możemy skorzystać z szeregu pomysłowych rozwiązań, uwzględnionych na wystawie interaktywnej, ale poza obejrzeniem wystaw i eksponatów zajrzeć można również m.in. do Pracowni Dokumentacji Działań Archeologicznych, Działu Badań Podwodnych, do restauracji Cała Naprzód oraz na taras widokowy z panoramą Motławy. Zobaczyć można również, jak ta urokliwa część Gdańska wygląda z perspektywy "Sołdka" i promu "Motława".Na tym nie koniec. Bez trudu- dzięki około 40 zdjęciom 3D poznać można dokładnie każde piętro budynku, poruszając się niebieskimi strzałkami lub wybierając poszczególne fotografie z menu. Rozdzielczość zdjęć umożliwia przeczytanie większości opisów przy planszach czy eksponatach. W podobny sposób, do którego wirtualny spacer zaczyna się z miejsca, gdzie schodzimy na Ołowiankę z promu "Motława". Tu z kolei przeszło 60 dokładnych fotografii 3D umożliwia nam spacer po pokładzie i pod pokładem słynnego rudowęglowca.Nietypowo, bo od podpokładu,. Ponad 50 zdjęć 3D umożliwia nam dokładne poznanie trzymasztowca. "Przejść się" można, podziwiając eksponaty i architekturę budynku - ponad 70 fotografii 3D w zupełności wystarczy, by poznać tę przestrzeń. Mniej zdjęć 3D składa się na pozostałe spacery po jednostkach NMM - w przypadkujest ich ponad 20, natomiast zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa ogranicza się jedynie do panoramy Helu z wieży oraz kilkunastu ujęć 3D sprzed budynku muzeum.To nie wszystko. Narodowe Muzeum Morskie można poznać bliżej dzięki wyszukiwarce zbiorów NMM, nazwanej. Zdigitalizowano tam 1267 eksponatów. Ponadto chlubą muzeum jest, pełen ciekawych merytorycznych uwag na temat wraków - oprócz zdjęć 3D są też animacje modeli 3D, zdjęcia wraków i wydobytych z nich zabytków. Wszystko to uzupełniono licznymi danymi i opisami. Wszystkie modele 3D zarówno wraków, jak i tego, co z nich wydobyto, obejrzeć można również naBardzo dobrym pomysłem jest. Mamy możliwość zajrzenia niemal w każde miejsce skansenu, w tym do zagrody, kuźni, zbrojowni czy chaty garncarza. Możemy pospacerować po terenie skansenu, poruszając się wyznaczonymi strzałkami, oraz zwiedzić pawilon wystawienniczo-edukacyjny wraz z dwiema wystawami - stałą ("Grodzisko średniowieczne") i czasową ("Ostrów Lednicki") - szkoda, że nie można przeczytać opisów na planszach znajdujących się na wystawach. Co ciekawe, w wersji 3D można też odbyć pełny spacer z pawilonu do skansenu, znajdującego się kilkaset metrów dalej. Spacer online odbywa się w pięknej, jesiennej aurze.Na temat zbiorów muzeum możemy uzyskać szereg informacji w ramach. Znajdziemy tu m.in. linki do social mediów każdej z placówek muzeum, linki do materiałów TVP Gdańsk z relacjami z wystaw organizowanych przez muzeum czy postery z wystawy "Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku". Można też przejrzeć katalog zabytków i archiwa muzeum dziękiGdańska Galeria Miejska umożliwia. Uwagę zwraca możliwość szczegółowego obejrzenia każdego z dzieł (na wystawie 3D zwiedzać można wystawę GGGG - "Encontros" oraz jej aneks w postaci wieloelementowej instalacji Bianki Rolando pt. "Dobosz". Ponadto dzięki intuicyjnemu interfejsowi przeczytać można informacje na temat każdej z oglądanych prac.Warto dodać, że z okazji przymusowego "udomowienia" GGM przypomina grę, czyli interaktywną edukacyjną grę komputerową o starym Gdańsku, której scenariusz zainspirowany jest motywami historyczno-literackimi zaczerpniętymi z powieści Güntera Grassa: "Blaszany bębenek", "Turbot" i "Wróżby kumaka". Wprawdzie zrobiona jest ona prostymi środkami, ale zawiera szereg ciekawych informacji, których warto wysłuchać. Ponadto Gdańska Galeria Miejska proponuje zapis audio z rozmów cyklu debat "Skala Beauforta!" - pierwszą z nich jest "O tożsamości" pozwala za to zajrzeć we wszystkie zakamarki przestrzeni udostępnionej do zwiedzania. Zwiedzimy więc nie tylko sale wystawy stałej na I i II piętrze, ale też zobaczymy wirtualnie m.in. Wydział Zabaw, Bibliotekę albo taras widokowy wraz z panoramą Gdańska czy okolice budynku wraz z placem Solidarności i pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz historyczną Bramą nr 2. Przy każdym z miejsc czekają nas krótkie plansze z informacjami na temat oglądanej przestrzeni. Ponadto ECS uruchomia, czyli otwarcie archiwaliów, rozmowy z ekspertami i oprowadzania wirtualnie po wystawie stałej ECS. Obejrzeć można teżtej instytucji.Z kolei Muzeum Gdańska udostępnia. To w sumie aż 6 tys. 700 zdjęć przeróżnych eksponatów znajdujących się w muzeum. Wśród nich znajdziemy 2 tys. 470 fotografii, ponad 1,7 tys. pocztówek, przeszło 600 grafik, prawie 540 przykładów sztuki złotniczej i 140 eksponatów srebrnych. Wybrać interesującą nas kategorię pomogą liczne filtry intuicyjnej wyszukiwarki. Każda z pozycji zawiera dokładny opis i dane katalogowe eksponatu. Muzeum Gdańska nagrywa też kilkuminutowe materiały wideo z cyklu "Wirtualna Akademia Muzeum Gdańska", przybliżające tematykę dawnego Gdańska. W pierwszym odcinku dowiedzieliśmy się "Jak dawniej leczono chorych?" , w drugim - "Dżuma 1709. Gdańsk" , materiały te skierowane są raczej do młodszych widzów.pozwala nam obejrzeć przestrzeń udostępnioną zwiedzającym. Poruszanie jest dość proste - mamy do dyspozycji łatwe menu (umieszczone na podłodze), pozwalające przemieszczać się między piętrami, a tam z kolei ślady butów prowadzą nas po trasie zwiedzania muzeum. Wszystko obserwujemy jednak dzięki zdjęciom 3D, umieszczonym na środku kolejnych sal. Możemy obrócić się dookoła, ale nie możemy podejść do eksponatów, by przeczytać liczne informacje umieszczone tuż obok.Ponadto, wspólnie z Galerią Klif, Muzeum Miasta Gdyni udostępnia online fotografie z wystawy. Przybliżani są też najwybitniejsi polscy projektanci, artyści i dizajnerzy w ramach cyklu wystawienniczego "Polskie projekty Polscy Projektanci", a ramach cykluobejrzeć można retransmisje koncertów zorganizowanych w MMG w ostatnich latach.Dzięki inicjatywie Gdynia Kulturalna można poznać część wystawy Muzeum Emigracji (poświęconej rodzinie Sikorów) dzięki oprowadzeniu Sebastiana Tyrakowskiego. Można też zobaczyć pierwszą produkcję filmową Muzeum Emigracji - "Stany przeszłe", o Polce mieszkającej w Nowym Jorku i szukającej kontaktu z Polakami z różnych pokoleń.można obejrzeć dzięki stronie www poświęconej archiwaliom muzeum.MNG udostępnia do oglądania przez internet wybrane obrazy i ryciny ze swoich zbiorów - trzeba pobrać bezpłatną aplikację Second Canvas. Ponadto na stroniezgromadzone są materiały, udostępnione przez muzeum w sieci.