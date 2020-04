Warto znać: słynne pisarki z Trójmiasta

13 kwietnia 2020, godz. 08:00 autor: Magdalena Raczek

Magdalena Witkiewicz to popularna gdańska autorka bestsellerowych powieści obyczajowych.

W trudnych czasach panującej epidemii nie ma to jak dobra książka. Do czytania dziś chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Jeśli nie wiecie, co czytać, to warto sięgnąć po autorów lokalnych. Niedawno przypomnieliśmy naszym czytelnikom nazwiska najpopularniejszych i najwybitniejszych trójmiejskich pisarzy, których wypada znać i warto czytać. Dziś przedstawiamy wybrane przez nas najpopularniejsze pisarki.

Stanisława Przybyszewska - legendarna dramatopisarka

Stanisława Przybyszewska uważana jest za największą gdańską pisarkę.

Stanisława Fleszarowa-Muskat - gwiazda PRL-u

Izabela Morska z Ewą Graczyk (autorką książki "Ćma" o Przybyszewskiej).

Izabela Morska (Filipiak) - pisarka zaangażowana

Magdalena Grzebałkowska podczas Gali Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od Morza" za rok 2018.

Magdalena Grzebałkowska - specjalistka od reportaży biograficznych

Magdalena Witkiewicz to popularna gdańska autorka bestsellerowych powieści obyczajowych.

Magdalena Witkiewicz - popularna autorka bestsellerów

I wiele innych...

Od lewej: Blanka Lipińska (autorka bestsellerów "365 dni", "Ten dzień", "Kolejne 365 dni") na zdjęciu z przyjaciółką.

, nieślubna córka słynnego pisarza Stanisława Przybyszewskiego i malarki Anieli Pająkówny,Mimo że urodziła się w Krakowie (w 1901 roku), to dużą część swojego krótkiego, 34-letniego życia spędziła w Gdańsku, tutaj również zmarła. Do Wolnego Miasta przyjechała z mężem, Janem Panieńskim, malarzem, który uczył rysunku w gdańskim Gimnazjum Polskim. Małżeństwo zamieszkiwało skromny pokój w baraku na dziedzińcu gimnazjalnym. Aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym Gdańska, ale Przybyszewska nigdy nie polubiła tego miasta., wielokrotnie inscenizowanego w całej Polsce, a także zekranizowanego przezjako film pod tytułem "Danton". Przybyszewska pozostawiła bogatą korespondencję (trzy tomy jejopublikowało wyd. Morskie). Tworzyła przede wszystkim dramaty, mikropowieści i opowiadania, ale te ostatnie w większości pozostały nieukończone. Zbiórwydała gdańska Fundacja Terytoria Książki . Zmarła w skrajnej biedzie, z wycieńczenia i uzależnienia od morfiny. Pochowana została na gdańskim Chełmie , ale jej grób został zniszczony w 1945 roku.Życie i twórczość Przybyszewskiej od zawsze stanowiły inspirację dla wielu twórców i badaczy literatury. Przykładowo profesorpoświęciła tej artystce swoją książkę pt., kilka lat temu zrealizowano spektakl operowy Operze Bałtyckiej oraz powstał komiks o tym samym tytule -(autorstwa), a także film dokumentalny pt.(scenariusz i realizacja:).Ta urodzona w 1919 roku,, związana była z Trójmiastem ponad cztery dekady. Przyjechała do Gdyni w 1945 roku, a później zamieszkała w Sopocie i tutaj już została do końca swojego życia.. Była dziennikarką "Dziennika Bałtyckiego" , felietonistką w "Głosie Wybrzeża" i "Wieczorze Wybrzeża", inspektorką kulturalno-oświatową "Czytelnika", kierowniczką literacką Teatru Wybrzeże i Estrady. Zmarła w 1989 r. w Sopocie i została pochowana na sopockim cmentarzu komunalnym.Dorobek twórczyjest niezwykle bogaty i różnorodny -. Najbardziej znane są jej powieści (), opowiadania i dramaty. Pisała także słuchowiska radiowe, scenariusze filmowe, nowele, libretta do widowisk muzycznych oraz powieści dla młodzieży. Autorka otrzymała wiele nagród i odznaczeń, a wielotysięczne nakłady jej powieści oraz liczne wyróżnienia w plebiscytach czytelniczych stanowią dowód popularności tej pisarki.Kiedy gdańska rozgłośnia Polskiego Radia nadawała kolejne odcinki jej powieści, podobno ulice Trójmiasta pustoszały. Powstał również film kinowy i czteroodcinkowy serial pt., oparty na pierwszym tomie trylogii. Uwielbiana przez czytelników, była jednocześnie mocno krytykowana przez recenzentów, określających jej pisarstwo jako grafomanię i uznawane za literaturę jarmarczną. W Gdańsku istnieje dziś Fundacja im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat , która dba o dorobek autorki.to pisarka, eseistka, krytyczka kultury, wykładowczyni i członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich , pochodząca i mieszkająca w Gdyni. Uczęszczała do gdyńskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2, a następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim , gdzie napisała pracę magisterską pod kierunkiem. W tym samym roku (1986) podjęła decyzję o emigracji - przez rok mieszkała w Paryżu, a później wyjechała do Nowego Jorku. Do Polski wróciła dopiero dekadę później.W 2010 założyła, zajmującą się grupami mniejszościowymi poprzez wzmacnianie ich poczucia własnej wartości i prawa do wypowiedzi.Jako pisarka debiutowała na emigracji w 1990 r. opowiadaniem pt.. Wydała m.in. zbiory opowiadań (), powieści (), zbiór poezji (), dramat () oraz esej-podręcznik. Publikuje felietony, recenzje, eseje, prowadzi także warsztaty twórczego pisania. W grudniu 2018 roku została laureatką literackiej nagrody im. Juliana Tuwima, której kapituła podkreśliła nie tylko. W październiku ubiegłego roku ukazała się jej najnowsza książka pt.(1972) to"Gazety Wyborczej", absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Gdańskim . Jest laureatką wielu nagród.Debiutowała w 2011 roku głośną książką, w której odczarowała postać słynnego księdza-poety. Za kolejne swoje dzieło -w plebiscycie czytelników Biblioteki Śląskiej w Katowicach otrzymała Śląski Wawrzyn Literacki. Publikacja uznana została za Książkę Roku 2014. Dwa lata później Magdalena Grzebałkowska została finalistką Nagrody Literackiej Nike za tom reportaży. Za wydrukowany w "Dużym Formacie" tekst, który wszedł do książki, otrzymała Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015. W tym też roku książka Grzebałkowskiej otrzymała Nagrodę im. Torańskiej.Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Studium Bankowości oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i studiów MBA. Z zawodu analityk marketingowy, specjalista od modeli ekonometrycznych, z pasji pisarka. Debiutowała w 2008 roku powieścią pt.. Od tamtej pory. Nazywana specjalistką od szczęśliwych zakończeń, opowiada o poważnych sprawach w lekkim stylu, czym podbija serca czytelników (zwłaszcza płci pięknej). Jej książki co roku znajdują się w czołówce najchętniej wypożyczanych w gdańskich bibliotekach W 2014 roku reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Literatury Europejskiej w Hanoi. Jedna z jej najpopularniejszych książek -ma być zekranizowana. W 2017 bestsellerowa powieśćzostała Najlepszą Książką Roku 2017 portalu Lubimyczytac.pl.. Pisze też książki dla dzieci.Ale to oczywiście jedynie garstka wybranych nazwisk z literackiego morza trójmiejskich pisarek, których mamy naprawdę sporo. Warto tu choćby wspomnieć kilka najważniejszych, takich jak:(reprezentantki literatury pięknej),(reportażystka),- pisarki tworzące dla dzieci i młodzieży,czy ostatnio bardzo znana -(reprezentantki gatunków obyczajowych). Nie sposób nie wymienić tu również dwóch wybitnych nazwisk, tj.- choć obie spoza Trójmiasta (pierwsza pochodzi z Kartuz, druga z Wejherowa), to jednak dumnie reprezentują nasz region.