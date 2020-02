Uwierz w M. - o nowej powieści Magdaleny Witkiewicz

3 lutego 2020, godz. 17:00 (2 opinie) autor: Magdalena Raczek

Jej książki co roku znajdują się w czołówce najchętniej wypożyczanych woluminów w gdańskich bibliotekach. Jest specjalistką od szczęśliwych zakończeń i niedawno wydała swoją najnowszą, już 28 z kolei, powieść. Mowa o gdańszczance - Magdalenie Witkiewicz i jej nowym tytule - "Uwierz w Mikołaja", wydanym przez oficynę Filia.

Magdalena Witkiewicz jest jedną z najbardziej znanych i poczytnych autorek w Trójmieście. mat. prasowe / fot. Małgorzata Kowalska

"Uwierz w Mikołaja" to już 28 powieść tej autorki. mat.promocyjne wydawnictwa

Magdalena Witkiewicz - bestsellerowa polska autorka, absolwentka - bestsellerowa polska autorka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańskiego Studium Bankowości oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i studiów MBA. Z zawodu analityk marketingowy, specjalista od modeli ekonometrycznych, z pasji pisarka. Debiutowała w 2008 roku powieścią pt. "Milaczek". Od tamtej pory wydała już 28 książek. Nazywana specjalistką od szczęśliwych zakończeń, opowiada o poważnych sprawach w lekkim, a czasami nawet w bardzo lekkim stylu. W 2014 Magdalena Witkiewicz reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Literatury Europejskiej w Hanoi. Jej powieść "Szkoła żon" wkrótce zostanie zekranizowana. W maju 2017 bestsellerowa powieść "Czereśnie zawsze muszą być dwie" była festiwalową premierą Międzynarodowego Festiwalu Literatury Apostrof. Została też Najlepszą Książką Roku 2017 portalu Lubimyczytac.pl. Jej książki sprzedają się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. Pisze też książki dla dzieci jak: "Lilka i spółka" i "Lilka i wielka afera", "Mateusz i zapomniany skarb".

poprzednie następne Magdalena Witkiewicz, Sylwia Gadomska, Marzena Grochowska VIII Charytatywny Bal z Sercem w Gdańsku fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

Mimo że święta już dawno za nami, to jednak warto do nich wrócić choćby wspomnieniami lub za sprawą dobrej lektury. Powieśćrozgrywa się właśnie w tygodniu przedświątecznym, a finał swój ma w dniu Wigilii, zatem, bowiem autorka w zgrabnej formie świątecznej przemyciła wiele wątków aktualnych i ważnych nie tylko od święta., tworząc utwór dokładnie wedle tej zasady: lekko i przyjemnie, ale na tematy ważkie i uniwersalne, dotykające nas wszystkich. Wśród nich znalazła się przede wszystkim oczywiście miłość, ale nie tylko ta w wydaniu damsko-męskim, lecz również w szerszym ujęciu. W tym przypadku ukazana na przykładzie relacji rodzinnych (babci i wnuczki, siostry i brata, matki i córki) czy ogólnoludzkich (miłość do bliźniego)., a dokładnie ukazanie ich jako środowiska domowników pewnego domu seniora (czy też domu opieki), nazwanego przez autorkę nieco ironicznie - Happy End. Zarówno to miejsce, jak i jego mieszkańcy, zostali sportretowani z dużą dozą humoru (choć bynajmniej nie prześmiewczo), ale także z wyczuwalną sympatią i serdecznością, jakimi pisarka obdarzyła tych bohaterów. Znalazło się wśród nich wiele barwnych osobowości i ludzi z ciekawymi, nietuzinkowymi życiorysami.. Możemy przykładowo wnosić, że autentyczna placówka stała się dla Witkiewicz inspiracją do stworzenia obrazu Happy Endu, czyli gdańskie Centrum Opieki ActivSenior. Z kolei miejscowości kaszubskie, bajecznie zasypane śniegiem, które notabene autorka opisywała latem (powieść została ukończona w sierpniu), również mają prawdopodobne odpowiedniki w realiach. Wieś Widna Góra i Gowidlino istnieją faktycznie, natomiast sama pisarka tworzyła powieść w pobliskiej Amalce.Wątki lokalne są zatem w utworze wyraźnie obecne. Akcja poza Kaszubami rozgrywa się także w Gdańsku i Warszawie. Ciekawostką może być jeszcze to, że również portal Trojmiasto.pl pojawia się na kartach tej książki.- jest ich siedem i każdy odpowiada jednemu dniu z życia bohaterów. W obrębie poszczególnego rozdziału jest także podział na kilka lub kilkanaście podrozdziałów (scen) dotyczących danych postaci. Dzięki temu zabiegowi czytelnik nie gubi wątków, nie mylą mu się osoby, a całość czyta się lekko i szybko. Dodatkowo każdy dzień - rozdział rozpoczyna się od porannego komentarza spikera radiowego. Może to dlatego, a może z racji tematyki i tytułu,, bowiem odnosi się nie tylko do wiary w istnienie słynnego świętego, ale także do wiary w zwykłego śmiertelnika noszącego to imię. O tym, czy jedna z bohaterek - Agnieszka uwierzy w Mikołaja, jego deklaracje i da mu szansę na rehabilitację, dowiemy się w finale.Warto jeszcze wspomnieć o stronie edytorskiej tej publikacji.. Okładka z obu stron posiada świąteczne detale: z zewnątrz wiszące łyżwy ozdobione niczym stroik świątecznymi gałązkami, piernikami i wstążeczkami (jest to nawiązanie do fabuły), a po jej wewnętrznej stronie - bombki i renifery. W środku książki zaś powtarza się odświętny detal graficzny w postaci cukierków i gwiazdek, oddzielający od siebie poszczególne sceny.Muszę na koniec przyznać, że czytanie książki, która z założenia będzie miała, to dziwne doświadczenie. Z jednej strony czytelnik może czuć się bezpiecznie - wszak wie, że wszystko skończy się dobrze jak w bajce i bohaterowie będą żyli długo i szczęśliwie. Z drugiej jednak- zdecydowanie wolę czytelniczą niepewność, jak się to wszystko potoczy. Zwłaszcza że życie pisze różne scenariusze, a wiara nie zawsze czyni cuda.