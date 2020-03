Urząd Marszałkowski przeznaczył dodatkowe 11,5 mln zł na instytucje kultury

4 marca 2020, godz. 11:00 (19 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Prawie 10 mln zł na trójmiejskie instytucje i aż 11,5 mln zł na pomorskie instytucje kultury przeznaczył marszałek województwa pomorskiego, by pomóc uniknąć prowadzonym przez siebie instytucjom tzw. "spłaszczenia wynagrodzeń". fot. Wojtek Jakubowski / KFP Kosycarz

Będą podwyżki w marszałkowskich instytucjach kultury. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod koniec lutego zatwierdził 11,5 mln zł przeznaczone na płace pracowników pomorskich instytucji kultury. Prawie 10 mln zł trafi do instytucji z Trójmiasta.

- Chcąc zapobiec powstałym dysproporcjom w wynagrodzeniach pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Struk, wyszedł z inicjatywą przekazania im dodatkowych środków na wynagrodzenia. Propozycję pana marszałka 24 lutego 2020 r. zaakceptował Sejmik Województwa Pomorskiego. Przekazane środki finansowe przeznaczone mają zostać na podwyższenie miesięcznych uposażeń pracowników, którzy najdotkliwiej odczuli skutki tzw. "spłaszczenia wynagrodzeń", jak również na zabezpieczenie podwyżki wynagrodzeń do kwoty minimalnej 2,6 tys. zł brutto. Tylko takie podejście zapewni przejrzystość sytuacji płacowej pracowników oraz zagwarantuje poczucie sprawiedliwości, niezbędnej w relacjach społecznych, oraz zapobiegnie odpływowi doświadczonych specjalistów - informuje Beata Jaworowska, zastępca dyrektora Departamentu ds. Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pisaliśmy niedawno o budżetach trójmiejskich teatrów Na szczęście w instytucjach prowadzonych i współprowadzonych przez Samorząd Województwa, czyli takich, których jednym z organizatorów jest Urząd Marszałkowski, znaleziono na to sposób.Przypomnijmy, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2,6 tys. zł brutto oraz wyłączenie z podstawy tego wynagrodzenia dodatku stażowego z jednej strony wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej pracowników najmniej zarabiających, z drugiej - zaburzyło sytuację płacową w instytucjach kultury. Spowodowało to tzw.Zgodnie z uchwałą nr 249/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 lutego 2020 roku, w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok, instytucje kultury otrzymały dodatkowo łącznie środki w wysokości 11 mln 510 tys. zł, z czegoNajwiększa kwota dofinansowania trafi do- będą tootrzyma dodatkowo, aPonadtoprzeznaczono na pracownikówtrafi do, azasiliListę trójmiejskich instytucji, które mogą liczyć na dodatkowe środki, uzupełniają) oraz).Ponadto dofinansowano Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku i Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.