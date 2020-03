Teatralne nowości online. Co, gdzie, kiedy?

19 marca 2020, godz. 11:20 (3 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Spektakl "Wikingowie. Musical nieletni" Teatru Komedii Vallal w całości jest udostępniony przez twórców w internecie. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl

Kultura po szoku, jakim było zamknięcie instytucji kultury, dostosowuje się do nowych okoliczności. W najbliższym czasie czeka nas kilka premier online lub unikalnych teatralnych wydarzeń, dostępnych w internecie. Zobacz, jakie teatralne atrakcje czekają nas w najbliższym czasie w Trójmieście i poza nim.

Zobacz imprezy online w najbliższym czasie

Trójmiejskie nowości w internecie

Gdynia Kulturalna sfilmowała w ostatnich dniach lalkowy spektakl "Dzielny kapitan Ahab" Teatru Gdynia. Spektakl obejrzeć można online. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl

Premiery i transmisje teatralne online w Polsce

Spektakl TR Warszawa "Cząstki kobiety" w reż. Kornéla Mundruczó zostanie pokazany jednorazowo na Facebooku TR Warszawa w sobotę, 21 marca. To największe wydarzenie teatralne weekendu. mat. prasowe

Co nowego w najbliższych dniach?

Głośny spektakl "Lubiewo" Teatru Nowego Proxima w Krakowie zobaczyć będzie można w internecie w piątek, 20 marca (spektakl dostępny będzie do niedzieli). www.teatrnowy.com.pl

Spektakle, które zobaczysz, nie wychodząc z domu

W reakcji na brak możliwości grania przed publicznością Teatr Komedii Valldal udostępnił w całości autorski musicalSzymona Jachimka w reżyserii Tomasza Valladala Czarneckiego. "Reżyser, mając wszystkie elementy, zadbał o niezbędną dynamikę spektaklu i energię młodych wykonawców. Niektóre z nich wsparte są świetnymi tekstami piosenek (z czego zwłaszcza "Złote jabłko" budzi duże uznanie z powodu świetnej aranżacji). Właśnie wtedy z pełną mocą ma szansę wybrzmieć przesłanie spektaklu - to nie rzeczy, które gromadzimy, nas wzbogacają, tylko ludzie, z którymi żyjemy" - pisaliśmy w recenzji spektaklu Z kolei Teatr Gdynia Główna dzięki inicjatywie Gdyni Kulturalnej zarejestrował spektaklinspirowany "Moby Dickiem" Hermana Malville`a w reżyserii Grzegorza Kujawińskiego. "Przez cały czas dużo się dzieje. Zdarzenie goni zdarzenie, spektakl ma duże tempo i przyciąga uwagę dzieci chociaż początkowo brakuje mu nieco dramaturgii. Prosty, klarowny przekaz (poparty proekologicznym przesłaniem) bez trudu trafi do dzieci" - pisaliśmy w recenzji przedstawienia W przyszły weekend czeka nas nie lada gratka, boautorstwa Aleksandry Wolf w reżyserii Tomasza Sapryka. Więcej informacji wkrótce.Niektóre teatry szybko otrząsnęły się po zamknięciu ich budynków i coraz śmielej radzą sobie w internecie.do 20 marca włącznie udostępnił eksperymentalny spektaklw reżyserii Michała Salwińskiego. To pierwsze z wielu działań online planowanych przez Teatr Powszechny.Z koleijako pierwszy (już 12 marca) przeprowadził transmisję swojego najnowszego spektaklu muzycznego "Stan podgorączkowy. Bibobit/Osiecka", stworzonego na bazie koncertu finałowego 22. Festiwalu "Pamiętajmy o Osieckiej", którego etap warsztatowy odbywa się w Teatrze Atelier w Sopocie. Za teksty Agnieszki Osieckiej wziął się zespół Bibobit i aktorki Teatru Nowego, wsparci przez kwartet smyczkowy. Całość wyreżyserował Piotr Kruszczyński.(rejestracja spektaklu od 47 minuty materiału)Równieżprzypomina spektakle, które wyprodukowane zostały przez ten teatr w latach 2007-2017. Oglądać możnaStanisławy Przybyszewskiej w reżyserii Pawła Łysaka orazna podstawie tekstu Susan-Lori Parks w reżyserii Jana Klaty.Zobacz spektaklZobacz spektaklCoraz częściej pojawiają się też zapowiedzi premier teatralnych online. W piątek, 20 marca, zobaczyć będzie można premierę online świetnego monodramu. Z kolei w sobotę, 21 marca, odbędzie się najbardziej wyczekiwana premiera tygodnia - jednorazowo wyemitowany zostanie wielokrotnie nagradzany spektaklKaty Wéber w reżyserii Kornéla Mundruczó zDo akcji prezentowania spektakli bez wychodzenia z domu włącza się również. W sobotę, 21 marca, zaprezentowany zostanie pierwszy z tytułów online -Doroty Masłowskiej w reżyserii Pawła Świątka. Spektakl dostępny będzie po premierze przez 24 godziny.Według podobnej zasady co Teatr Nowy w Słupsku działać mają prezentacje online spektakli- po premierze online tytuł dla dorosłych dostępny będzie w internecie przez kolejne 36 godzin. W repertuarze prawdziwe hity, jak "Lubiewo", "Wysocki. Powrót do ZSRR", "Murzyni we Florencji", "Macabra Dolorosa" oraz spektakle familijne (dostępne przez trzy kolejne dni po premierze).Jako pierwsze zaprezentowane zostanie słynnewedług tekstu Michała Witkowskiego w reżyserii Piotra Siekluckiego (piątek, 20 marca). Zaś w niedzielę krakowski teatr pokaże spektakl dla dzieci -Jana Brzechwy w reżyserii Piotra Siekluckiego. Teatr prosi w zamian o dobrowolne datki jako wsparcie w formie "darowizny na cele statutowe", które "przeznaczone zostaną dla młodych aktorów bezetatowych i bezetatowej obsługi technicznej teatru".W najbliższym czasie będzie można zobaczyć przez internet spektakle. Wśród zapowiadanych niebawem premier w internecie znajdzie się m.in. tryptyk Mai Kleczewskiej ("Dybuk", "Golem" i "Berek") czy "Proszę bardzo" w reż. Wiktora Rubina. Swoją ramówkę, w której poniedziałki mają być poświęcone teatrowi, przygotowujeUdostępnione zostaną również transmisje spektakli dla dzieci. Zobaczyć można- już 19 marca odbędzie się retransmisja online spektakluTeatr Puszek Kutnowskiego Domu Kultury. Z koleiw piątek, 20 marca, zagra