Teatr Wybrzeże i Teatr Szekspirowski online od kulis

16 kwietnia 2020, godz. 15:00 (2 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Dzięki "Kulisom Wybrzeża" będzie można zajrzeć w różne zakamarki Teatru Wybrzeże i poznać miejsca, do których widzowie nie mają wstępu. Materiały wideo publikowane będą we wtorki i piątki. fot. Michał Szlaga

Teatry co jakiś czas organizują bardzo popularne wśród widzów zwiedzanie swojego zaplecza. Obecnie ze zrozumiałych względów nie można zaprosić fizycznie chętnych do teatralnych gmachów. Jednak Teatr Wybrzeże i Gdański Teatr Szekspirowski znalazły na to sposób. Wybrzeże uruchamia cykl "Kulisy Wybrzeża", zaś GTS proponuje cykl "SzekspirOn - Zwiedzanie teatru", dzięki którym można uczestniczyć w oprowadzaniu po teatrze i zajrzeć w różne, niedostępne na co dzień miejsca.

Wydarzenia online w najbliższym czasie

- Chcemy pokazać kulisy teatru, bo one zawsze najbardziej interesują naszych widzów. Zdajemy sobie sprawę, że publikacje w internecie rządzą się swoimi prawami, dlatego chcemy, aby materiały te trwały od trzech do pięciu minut. Zależy nam na tym, aby raczej zaciekawić i zachęcić do odwiedzenia teatru, gdy będzie to już możliwe, niż prezentować pełne kompendium wiedzy o pokazywanych przestrzeniach. W planach mamy około 10 odcinków. Zaczynamy od Dużej Sceny. Później prezentować będziemy również m.in. pulpit inspicjenta, kabinę elektro-akustyczną, pracownię krawiecką - ważne miejsca z życia teatru. Przejdziemy też do strefy widza - kas czy foyer. Osobne odcinki poświęcimy naszym scenom - Malarni, Scenie Kameralnej czy Starej Aptece - wyjaśnia Weronika Łucyk.

- Gości naszego wirtualnego zwiedzania zapraszamy do zadawania pytań pod naszymi materiałami w sieci, na które później odpowiedzą nasi pracownicy. Gorąco zapraszamy na wirtualne wycieczki po naszym teatrze z nadzieją, że jak najszybciej spotkamy się "na żywo" - dodaje Weronika Łucyk.

Zwiedzanie połączone z miniwykładem o teatrze proponuje również Teatr Szekspirowski pod szyldem "SzekspirOn - Zwiedzanie teatru". Udostępniamy pierwszy odcinek dzięki uprzejmości teatru.

- Zwiedzania w naszym teatrze od samego początku cieszą się dużym zainteresowaniem. Poza powszechnie dostępnymi godzinami zwiedzania często organizowaliśmy wycieczki po teatrze dla grup szkolnych czy biznesowych. Skoro teraz nie możemy zaprosić widzów do środka, postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i pokazać przestrzeń teatru, popartą moją wiedzą na jego temat. Zachęcamy do tego, by obejrzeć nasze zwiedzanie online, posłuchać o historii i architekturze Teatru Szekspirowskiego, aby potem móc to zweryfikować podczas wizyty w teatrze. Materiały staramy się urozmaicać montażem czy grą świateł - mówi Magdalena Hajdysz.

- W kolejnych odcinkach, a planujemy ich w sumie dziewięć, skupimy się na miejscach, do których nie ma dostępu również podczas wycieczek po teatrze. Chcemy też zachęcić widzów do zadawania pytań i współtworzenia naszego cyklu. Chętnie opowiem o tych miejscach w teatrze, które szczególnie ich ciekawią - dodaje Magdalena Hajdysz.

Wirtualne spacery po lokalnych muzeach i galeriach

Zaplecze teatru i kulisy pracy zespołu zawsze budzą dużą ciekawość. Dla wszystkich zainteresowanych życiem teatru Teatr Wybrzeże przygotował specjalną serię "Kulisy Wybrzeża".Zwiedzimy w nim Dużą Scenę, podscenie oraz sznurownię. Widzów po teatrze oprowadza specjalistka ds. edukacjiW każdym odcinku prezentowana będzie wybrana przestrzeń lub pomieszczenie wraz z opowieścią o zawodach z nim związanych.Również Gdański Teatr Szekspirowski prezentuje swoją przestrzeń na swoich mediach społecznościowych. W ramach projektu "SzekspirOn - Zwiedzanie teatru" wraz z oprowadzającą po teatrze jego rzeczniczkąobejrzeć można różne mniej i bardziej dostępne miejsca, wraz z komentarzem.Jak dotąd opublikowano pięć odcinków wirtualnego zwiedzania połączonego z miniwykładami o Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Dowiemy się w nich m.in. dlaczego Teatr Szekspirowski powstał w Gdańsku, jak i dlaczego wygląda jego widownia albo jak funkcjonuje dach teatru - jedyna taka konstrukcja na świecie.To niejedyne działania w ramach projektu "SzekspirOn". Teatr Szekspirowski produkuje również wykłady Anny Ratkiewicz poświęcone różnym dziełom Williama Szekspira w ramach"SzekspirOn - Edu". Wkrótce w ramach tego projektu pojawią się również miniwykłady dla dzieci o postaciach z dramatów Szekspira, prowadzone w języku angielskim (z polskimi napisami).