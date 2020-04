Teatr Gdynia Główna zbiera historie do "Ballad osiedlowych"

18 kwietnia 2020, godz. 08:00 autor: Łukasz Rudziński

Trójmiejska pisarka Salcia Hałas poszukuje historii mieszkańców rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, by na ich podstawie stworzyć scenariusz spektaklu. fot. archiwum Salci Hałas

Teatr Gdynia Główna poszukuje opowieści mieszkańców Gdyni, by na ich podstawie stworzyć spektakl. Tym razem celem jest zebranie opowieści o ZOH-u, czyli rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego, do którego scenariusz napisze pisarka Salcia Hałas, laureatka Nagrody Literackiej Gdynia 2017.

Skorzystaj z jedzenia na telefon

- Projekt "Ballady osiedlowe" funkcjonuje w oparciu o historie fascynujących miejsc Gdyni, czasem znanych tylko mieszkańcom dzielnicy. Na podstawie zebranych opowieści i historii o ZOH-u powstanie scenariusz spektaklu przygotowywanego przez Teatr Gdynia Główna. Będziemy chcieli go pokazywać w dzielnicach, których dotyczy. Spektakl wraz z towarzyszącym mu koncertem chcemy przygotować w wakacje by móc zaprezentować go publiczności na początek kolejnego sezonu, albo wtedy, gdy tylko będzie to możliwe - mówi Grzegorz Kujawiński z Teatru Gdynia Główna.

Warto znać: słynne pisarski z Trójmiasta

Autorka planowanego scenariusza spektaklu,, zwróciła się do mieszkańców ZOH-u z apelem o podzielenie się swoimi historiami."Szanowni Mieszkańcy Zamenhofa i Opata Hackiego. Tu Salcia Hałas. Zwracam się do Was z prośbą. Proszę o opowieści. Wraz z Teatrem Gdynia Główna od kilku lat odwiedzamy dzielnice Gdyni i zbieramy opowieści, których bohaterami jesteście Wy, mieszkańcy dzielnicy. Zbieramy po to, żebym mogła przetworzyć je na scenariusze, a Teatr zagrać w dzielnicy, z której pochodzą. Byliśmy już na Meksyku, na Oksywiu, na Pekinie.W tym roku przyszła kolej na ZOH. Niestety, nasze plany swobodnych spacerów i rozmów pod blokami pokrzyżowała zaraza. Wszyscy siedzimy w domu, boimy się i zastanawiamy się, co będzie, a od myślenia o przyszłości zawiesza nam się umysł. W związku z tym proszę.Historie śmieszne, straszne lub smutne. Wzruszające albo po prostu takie, które z jakichś powodów zapadły Wam w pamięć. Historie, które dotyczyły Was lub waszych sąsiadów, historie, które zdarzyły się na ZOHu. Możecie pisać, nagrywać albo opowiedzieć mi przez telefon. Na ich podstawie powstanie scenariusz sztuki, którą wystawi dla Was w lepszych czasach Teatr Gdynia Główna" - informuje w swojej odezwie Salcia Hałas.Historie można też wysłać do Teatru Gdynia Główna na adres teatr@teatrgdyniaglowna.pl.Projekt "Ballady osiedlowe" to wyprawa w szerzej nieznane rejony Gdyni i historie jego mieszkańców. Tym razem stworzony zostanie spektakl o ZOH-u, czyli rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, którego nurtujące historie będą źródłem inspiracji. Przygotowany zostanie także koncert ballad na kanwie opowieści mieszkańców Witomina, Oksywia, ZOH-u, Meksyku, Cisowej oraz Fikakowa oraz warsztaty literackie prowadzone przez, aktora i tekściarza piosenek, drugiego uczestnika projektu.Jakub Kornacki odwiedził już mieszkańców Gdyni i tworzy na podstawie zebranych historii osiedlowe ballady. W planach są warsztaty literackie prowadzone przez Kornackiego, podczas których wspólnie z uczestnikami warsztatów spisane zostaną osiedlowe historie zebrane przez niego. Wybuch pandemii koronawirusa uniemożliwił jednak pisarce Salci Hałas spacery po gdyńskim ZOH-u i rozmowy z mieszkańcami. Stąd apel o pomoc drogą mailową lub telefoniczną.