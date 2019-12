Te książki warto czytać w święta (i nie tylko)

23 grudnia 2019, godz. 14:00 (4 opinie) autor: Magdalena Raczek

W czasie świątecznym warto znaleźć chwilę dla siebie i na lekturę jakiejś przyjemnej książki. fot. lightfieldstudios/ 123rf.com

Jeśli cały rok wyczekujecie Gwiazdki, uwielbiacie bożonarodzeniowy nastrój, żyjecie świętami dłużej niż kilka dni i lubicie podkręcać dodatkowo ten klimat atmosferą wokół siebie - dekoracjami świątecznymi, oglądaniem filmów i czytaniem książek o tej tematyce, to zapewne zainteresują was zaproponowane przez nas tytuły. Książki ze świętami Bożego Narodzenia w roli głównej napisane przez trójmiejskich autorów, wydane przez lokalne oficyny oraz te z Trójmiastem w tle. Idealne na świąteczne popołudnie.

Recenzje książek z Trójmiasta

"Uwierz w Mikołaja" to najnowsza, już 28. książka Magdaleny Witkiewicz. mat.promocyjne wydawnictwa

"Szczęście z piernika" to druga powieść Tomasza Betchera, autora, który od 10 lat jest mieszkańcem Gdańska. mat.promocyjne wydawnictwa

Kryminał "Nie całkiem białe Boże Narodzenie". mat.promocyjne wydawnictwa

"Pensjonat pod Świerkiem" to zbiór opowiadań. mat.promocyjne wydawnictwa

"Co robią choinki po świętach" to propozycja świąteczna dla najmłodszych. mat.promocyjne wydawnictwa

Święta to czas magiczny, który spędzamy zwykle z rodziną, przy odświętnym stole, na spotkaniach i rozmowach z najbliższymi, obdarowując się prezentami i objadając świątecznymi smakołykami, które nigdy nie smakują tak wyśmienicie jak o tej porze roku., by zaszyć się gdzieś w przytulnym kąciku, zawinąć się w koc z kubkiem ulubionego napoju i dobrą lekturą. Jeśli taki właśnie macie plan, toWypada tu zacząć od najpoczytniejszej gdańskiej autorki - biblioteczne statystyki podają, że jej książki znajdują się rokrocznie w czołówce najchętniej wypożyczanych woluminów. Mowa tu o specjalistce od szczęśliwych zakończeń, czyli o gdańszczance -, która niedawno wydała swoją najnowszą powieść. To już 28. książka tej autorki i nosi tytuł(wydawnictwo Filia).Jest to powieść rozgrywająca się w tygodniu przedświątecznym. Mistrzyni happy endów, która o poważnych sprawach potrafi pisać w lekkim stylu, tworząca "bajki dla dorosłych" - jak o swoich dziełach mówi ona sama - stworzyła paletę różnorodnych bohaterów, których losy w pewnym momencie ze sobą się połączą.. Nad tym, jak łatwo zatracamy się w dzisiejszej, zwariowanej, pędzącej rzeczywistości, którą zdominowały nowoczesne technologie, gdzie nie ma miejsca na spotkanie, brak nam czasu dla siebie i naszych bliskich.Kolejna powieść dziejąca się tuż przed Bożym Narodzeniem to(wydawnictwo W.A.B.), o którego debiucie literackim pisaliśmy w artykule Nigdy nie oceniaj książki po okładce . Tym razem jednak wypada ocenić publikację po okładce - bo zarówno ona, jak i tytuł sugerują, o czym książka będzie traktowała. Jak zapewnia wydawca, to, opowiadająca historię trojga ludzi, których losy przetną się w klimatycznym, zimowym Toruniu tuż przed świętami. Pojawi się toruńska starówka, wyjątkowa kawiarenka i najsłynniejszy toruński przysmak.Opowieść Betchera to rzecz o nieprzewidywalności losu, a także o najważniejszych wartościach: o miłości, rodzinie i przyjaźni, a wszystko to w niepowtarzalnym klimacie świątecznym.Jeśli taki słodki wizerunek świąt nie jest w waszym guście, to warto sięgnąć po rzecz w zupełnie innym klimacie, czyli kryminał pt.(gdyńskie wydawnictwo Novae Res), której autorką jest. Tutaj zapach pierniczków i przedświąteczny nastrój zakłóca bohaterce - amatorce nordic walkingu, Oldze Mierzwińskiej - znaleziony przez nią trup, potem kolejny. Tak rozpoczyna się śledztwo prowadzone w duecie przez dziewczynę, która znalazła zwłoki, oraz detektywa Romanowskiego - amatora krówek ciągutek i ekstrawaganckich krawatów.Wszystko rozgrywa się w pensjonacie o uroczej nazwie Mścigniew, znajdującym się w środku lasu, na odludziu, gdzie znalazło się kilkanaście osób, które tu zamierzały spędzić święta Bożego Narodzenia.Pensjonat stał się również tłem i miejscem akcji dla innej książki tego samego gdyńskiego wydawnictwa, czyli zbioru 14 nastrojowych opowiadań. Tutaj również mamy przedświąteczny okres i spotkanie różnych bohaterów. Opowiadania wyszły spod pióra ośmiu autorów, lubianych przez czytelników i związanych z tą oficyną od lat, tj.:, specjalnie na magiczny czas świąt Bożego Narodzenia.Zaproponowane przez nich utwory są różnorodne, prezentują rozmaite style i odmienne narracje, również te dość nietypowe jak na świąteczny klimat (wątki kryminalne). Całość spaja czas wydarzeń oraz miejsce akcji, czyli wspomniany, tytułowy pensjonat. Świąteczna okładka książki zachęca do sięgnięcia po lekturę zwłaszcza w tym szczególnym czasie, ale i zachęca do obdarowania nią kogoś bliskiego.A na koniec naszego świątecznego zestawienia jeszcze propozycja dla najmłodszych czytelników., która jest nie tylko autorką tekstu, ale i ilustracji. Jest to historia kilkuletniej Zuzi, która po świętach Bożego Narodzenia zastanawia się, co stanie się z piękną choinką, którą właśnie rozbiera z ozdób. Nie może znieść myśli, że drzewko miałoby trafić na śmietnik, dlatego prosi tatę, aby posadzili je w ogrodzie dziadków. Odpowiedź na postawione w tytule pytanie dziewczynka spróbuje odnaleźć wraz ze swoimi przyjaciółmi i uroczym psem Korkiem.- pada w pewnym momencie taka refleksja.Autorka stworzyła książkę o sile dziecięcej wyobraźni, magii, a także o tym, jak ważny jest szacunek do przyrody. Jak skończy się ta przygoda i dokąd zawędrują mali bohaterowie, żeby poznać prawdę o choinkowym losie? Przekonajcie się sami.