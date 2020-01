Te książki gdańszczanie najchętniej czytali w 2019 roku

23 stycznia 2020, godz. 15:00 (17 opinii) autor: Magdalena Raczek

poprzednie następne Jak co roku najpoczytniejsze okazały się pisarki. Agata Przybyłek zamyka pierwszą piątkę książką "W promieniach szczęścia". fot. Beata Cichecka / archiwum pisarki

Już po raz siódmy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku przygotowała coroczny ranking wypożyczeń najpoczytniejszych w minionym roku tytułów literatury pięknej, których akcja rozgrywa się na Pomorzu Gdańskim. Czytelnicy, którzy śledzą ten ranking, zapewne nie będą zdziwieni, że w tym roku również, jak w ubiegłych latach, prym wiodą pisarki. W pierwszej dziesiątce znalazły się znane nazwiska: Bonda, Cygler, Witkiewicz i Przybyłek.

Jak co roku najpoczytniejsze okazały się pisarki. Katarzyna Bonda znalazła się w czołówce rankingu z "Pochłaniaczem" i "Czerwonym Pająkiem". fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

Pisarki znowu górą

Reprezentacja pisarzy i mocne ekranizacje

10 najczęściej wypożyczanych książek o tematyce pomorskiej w 2019 roku w WiMBP W Gdańsku



1. "Pochłaniacz", Katarzyna Bonda - liczba wypożyczeń: 457.

2. "Kamerdyner", Marek Klat, Paweł Paliński, Mirosław Piepka, Michał Pruski - 447.

3. "Czerwony Pająk", Katarzyna Bonda - 412.

3. "Cześć, co słychać?", Magdalena Witkiewicz - 412.

4. "Żmijowisko", Wojciech Chmielarz - 309.

5. "W promieniach szczęścia", Agata Przybyłek - 307.

6. "Moralność pani Piontek", Magdalena Witkiewicz - 297.

7. "Pierwsza na liście", Magdalena Witkiewicz - 286.

8. "Nowe niebo", Hanna Cygler - 285.

9. "Gra na cztery", Hanna Cygler - 264.

10. "Tylko kochanka", Hanna Cygler - 257.

Od 2013 roku pracownicy Działu Regionalnego sporządzają rankingi wypożyczeń najpopularniejszej beletrystyki o tematyce pomorskiej.. Przy tworzeniu zestawienia pracownicy korzystają z posiadanego przez placówkę księgozbioru (wszystkich filii biblioteki) i sprawdzają liczbę wypożyczeń.Warto jednak zaznaczyć, że prezentowane dane nie są do końca miarodajne, ponieważ, jaka znajduje się w bibliotecznych zbiorach. Są bowiem książki, które posiada tylko jedna filia, ale są też takie, które znajdują się w wielu, a nawet we wszystkich oddziałach. Ponadto liczba wypożyczeń (zwłaszcza w przypadku nowości) zależy również od daty ukazania się książki. Te z końca roku siłą rzeczy mają mniejszą liczbę wypożyczeń.. Tytułów pisarzy znalazło się w tym zestawieniu zaledwie pięć. W czołówce po raz kolejny plasuje się- na pierwszym miejscu z kryminałem, który w minionym roku wypożyczony został w WiMBP w Gdańsku 457 razy oraz na trzecim miejscu - z kryminałem(412 wypożyczeń). To dwie ostatnie części z serii tetralogii kryminalnej pt. "Cztery żywioły Saszy Załuskiej". Wszystkie wydane przez Muzę, zdobyły ogromną popularność oraz prestiżowe nagrody.Na trzecim miejscu, ex aequo z "Czerwonym Pająkiem", plasuje się poczytna gdańska pisarkai jej popularna powieść(również 412 wypożyczeń), a na dalszych miejscach inne tytuły tej autorki, tj.:(pozycja 6),(pozycja 7),(pozycja 11) i inne.Pierwszą piątkę zamyka młoda pisarkai jej książka(307 wypożyczeń), natomiast dziesiątkę zamykają trzy pozycje innej naszej lokalnej autorki -Ciekawa jest obecność w tym zestawieniu dwóch tytułów, które wyszły spod pióra panów: to- powieść historycznaz 447 wypożyczeniami (miejsce 2 w rankingu) oraz- thriller psychologicznyz 309 wypożyczeniami (miejsce 4)., czyli filmu pełnometrażowegopt. "Kamerdyner", który również zyskał sympatię widzów na Pomorzu, oraz serial telewizyjny na podstawie książki Chmielarza wyreżyserowany przez, który ma swoim koncie takie hity, jak film "Bogowie" czy serial "Belfer".Na dalszych pozycjach w rankingu znalazły się autorki, tj.i inne oraz pisarze, np.("opowiadania dla Krystyny" na miejscu 25) oraz("Boska proporcja" na miejscu 16). Cały ranking dostępny jest na stronie biblioteki. Dla zainteresowanych biblioteka podaje również ranking wypożyczeń beletrystyki pomorskiej bez ograniczeń czasowych oraz rankingi za wcześniejsze lata