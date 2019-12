Stowarzyszenie Ingenium: wszyscy tworzą spektakl

18 grudnia 2019, godz. 19:30 (3 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Ostatnią jak dotąd premierą Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium był musical "Chłopcy z Placu Broni" (w grudniu 2018 roku) z udziałem kilkudziesięciu nieletnich wykonawców. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

- Podstawowa zasada, jaką wyznajemy, to: wszyscy tworzą spektakl. Nie ma osób nieistotnych na scenie. Główna rola, bez układów choreograficznych, tańca, drugiego i trzeciego planu, nie stworzy spektaklu. Przykładowo musical "Król Lew" nie może się udać, jeśli będziemy mieli tylko Simbę, Nalę i Mufasę, bez pozostałych zwierząt - mówią Karol Światajski i Anna Markowska, założyciele Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium, które w grudniu świętuje dziesięć lat istnienia.

- Od początku jesteśmy tułaczami. Graliśmy na przeróżnych scenach, salach, w hotelach i szkołach. Nasze spektakle mają z założenia nieść pozytywne przesłanie, być na czasie i konkurować z produkcjami profesjonalnych teatrów. Od początku z tą myślą przystępowaliśmy do pracy z 60-tką dzieciaków, pracując nad musicalem "Okruchy życia". Pierwsze nasze spotkania miały miejsce w nowo powstałym wtedy sopockim hotelu Sheraton, który udostępniał nam swoją salę. Cały czas udaje nam się pracować w salach instytucji otwartych na współpracę. Patrząc z perspektywy czasu, trafiliśmy na mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy nam zaufali i dzięki którym wolontaryjna działalność Stowarzyszenia Ingenium w ogóle mogła być realizowana - mówi Karol Świtajski, założyciel i pomysłodawca, a zarazem prezes Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium, w produkcjach teatralnych odpowiedzialnego przede wszystkim za muzykę i przygotowanie wokalne.

W 2016 roku powstały koncertowe "Cudowne musicale - od West Endu aż po Broadway". fot. Łukasz Głowala / trojmiasto.pl

- Gdy zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy na co się porywamy. Nie mieliśmy doświadczenia, znajomości w środowisku i przede wszystkim odpowiednich finansów. Dlatego do samej premiery "Okruchów życia" nie byłam pewna, czy do niej w ogóle dojdzie - śmieje się Anna Markowska, współzałożycielka Stowarzyszenia, odpowiadająca za scenariusze, libretta, reżyserię i pracę z aktorami.

- Nasze spektakle dorastają razem z naszymi aktorami. Na przykład język, jakim posługują się bohaterowie "Okruchów życia" trochę się już zestarzał, ale spektakl cały czas realizujemy w podstawowym zarysie. Są widzowie, którzy pamiętają jeszcze gdyńskie "Okruchy życia", grane w Teatrze Miejskim w Gdyni, z zespołem muzycznym na żywo. Cieszy nas, że ten tytuł cały czas obecny jest także w świadomości nauczycieli, dlatego wciąż mamy go w swoim repertuarze. W sumie przez Stowarzyszenie Ingenium przewinęło się przeszło 140 nieletnich aktorów. Przy okazji jubileuszu policzyliśmy ile godzin indywidualnych przepracowaliśmy z nimi w ciągu tych dziesięciu lat - wyszło nam około 20 tysięcy godzin, z czego ja sam przepracowałem połowę, a zastrzegam, że mówimy tylko i wyłącznie o lekcjach indywidualnych. Niektórzy są już dorośli, ale jak trzeba, to przychodzą i grają - przyznaje Karol Świtajski.

Pierwszą produkcją Stowarzyszenia Ingenium był musical "Okruchy życia", który od lipca 2009 roku grany jest do dzisiaj w Trójmieście i poza nim. fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

- Warto podkreślić, że spektakle są ważne, ale nie najważniejsze. Istotniejszy jest proces twórczy i integracja grupy - budowanie relacji, nauka odpowiedzialności za siebie, swoją rolę i partnera scenicznego. Chcemy nauczyć dzieciaki dobrych praktyk i pozytywnych relacji, tworząc zespół składający się z osób w różnym wieku i na różnym etapie dojrzewania, co sprzyja konfliktom i nieporozumieniom. Zależy nam na tym, aby sporne sytuacje wyjaśniać wewnątrz grupy. Teraz dzieci i młodzież ma wokół siebie wiele rozpraszaczy, jakimi są na przykład telefony komórkowe, co utrudnia skupienie na jednej czynności. Mamy takie czasy, że w pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że łatwo dostajemy to, na co mamy ochotę. Proces, jakim jest przygotowanie do wyjścia na scenę, dla wielu młodych osób jest początkowo niezrozumiały - dodaje Anna Markowska.

- Widzimy jak bardzo zmieniła się młodzież na przestrzeni kilku lat. Dzieci są coraz gorzej przygotowane do systematycznej pracy. Pewną winę za taki stan rzeczy ponoszą programy wokalne dla dzieci i wszelkie telewizyjne show, które narzucają pewien standard i pokazują dzieciakom, że wystarczy mieć talent i charyzmę, by osiągnąć sukces. Podobnie funkcjonują komercyjne agencje, zatrudniające dzieciaki do reklam czy filmów, które wymagają nauczenia się jednej kwestii. Teatr tak nie działa. My kształcimy te dzieci, uczymy je śpiewania, poruszania się na scenie, przygotowujemy do występu przed publicznością - dajemy im podstawy do gry na scenie. Prędzej czy później każdy z naszych podopiecznych na nią trafia - niektóre osoby potrzebują trochę więcej czasu, by się otworzyć, nabrać pewności siebie i wyćwiczyć rolę. Kluczowe są umiejętności oraz praca i zaangażowanie. Wpuszczamy na scenę także słabiej śpiewających. Jeśli widzimy determinację i zaangażowanie to damy komuś szansę, zdając sobie sprawę, że może nie wypadnie perfekcyjnie, ale nie to jest dla nas najważniejsze - przyznaje Karol Świtajski.

Twórcą, pomysłodawcą i prezesem Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium jest Karol Świtajski, który w pierwszych produkcjach Ingenium brał czynny udział (na zdjęciu w "Okruchach życia"). fot. Ingenium / galeria trojmiasto.pl

- Podstawowa zasada, jaką wyznajemy, to: wszyscy tworzą spektakl. Nie ma osób nieistotnych na scenie. Główna rola, bez układów choreograficznych, tańca, drugiego i trzeciego planu, nie stworzy spektaklu. Przykładowo musical "Król Lew" nie może się udać, jeśli będziemy mieli tylko Simbę, Nalę i Mufasę, bez pozostałych zwierząt. Czasem jednak ten problem wynika z presji rodziców naszych nowych aktorów, którzy naciskają, by dziecko grało, najlepiej od razu eksponowaną rolę. Czasem nie wystawia się go dlatego, aby nie narazić go na przykrości i hejt. Wejście z niedorobioną rolą na scenę może wyrządzić mu więcej krzywdy niż korzyści, bo na widowni są koledzy ze szkoły, z podwórka... dlatego wolimy czasem, by ktoś poczekał na kolejny set spektaklu i dopiero wtedy wskoczył w rolę, gdy poczuje się w niej pewniej. Staramy się przy tym uwzględnić potrzeby naszych dzieciaków - nie wszystkie role dzieci lubią, czasem wolą zabłysnąć na drugim planie niż zagrać głównego bohatera - mówi Świtajski.

- Dlatego też zabraniamy dzieciakom komentować grę kolegów, szczególnie krytycznie. Jeśli ktoś nie jest z czegoś zadowolony i ma problem, to niech przyjdzie i powie nam o tym lub skonfrontuje się z daną osobą bezpośrednio, a nie umieszcza wpisy w sieci, które potem mogą wyrządzić komuś krzywdę. W zespole mamy sporą różnicę wieku, więc kłótnie i konflikty są nieuniknione, ale staramy się rozwiązywać je na bieżąco, wtedy dużo łatwiej funkcjonować w grupie. I o to nam chodzi - wyjaśnia współzałożycielka stowarzyszenia.

Rodzina Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium w całej okazałości (zdjęcie z grudnia 2018 roku). fot. Ingenium

- Chcemy rzucić się na głęboką wodę i zrealizować kolejną lekturę w formie musicalu. Wypada, żeby w grudniu 2020 roku była kolejna premiera, chociaż zobaczymy co wydarzy się po drodze. Myślimy o "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. Cały czas chodzi również nam po głowie pomysł spektaklu dla dorosłych - mamy obsadę starszej, wchodzącej w dorosłość młodzieży i chcielibyśmy zrealizować mniejszy spektakl z ich udziałem. Plany są, tylko czasu brak - wyznaje Karol Świtajski.

- Te pomysły rodzą się spontanicznie. Gdy już się pojawią i zaczynają w nas rozwijać, to przeważnie decydujemy się pójść w tym kierunku. Takim przypadkiem były "Cudowne musicale", które zrodziły się podczas prób, w trakcie których puszczaliśmy dzieciom piosenki, z zadaniem by przygotowały do nich choreografię. Szybko się w tym odnalazły i w końcu padło, że moglibyśmy zrobić z tego coś więcej. Niecałe trzy miesiące później spektakl był gotowy, chociaż zazwyczaj proces przygotowania nowej produkcji trwa około roku - uzupełnia Anna Markowska.

Najnowszym projektem Stowarzyszenia Ingenium są "Mądre Dzieci" - piosenki zrealizowane w formie teledysków, z dydaktycznym przesłaniem.

- To muzyczny projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży. Jego założeniem jest pogłębianie świadomości młodych ludzi na temat otaczającego ich świata oraz kształtowanie w nich postawy opartej na empatii, zrozumieniu i szacunku do drugiego człowieka. Poprzez muzykę i treść pragniemy łączyć pokolenia, tak jak pracujemy, tworząc grupę, w której funkcjonują młodsze i starsze dzieci. To cykl utworów, nagrywanych w formie teledysków, których chcemy zrealizować kilkanaście, by móc zaprezentować je później w formie koncertowej. Celem będzie wydanie płyty, ale najpierw trzeba popracować nad materiałem muzycznym. Chęci i zapału nam nie brakuje - kończy Karol Świtajski.

Na scenie kilkadziesiąt dzieciaków, grających razem z dorosłymi aktorami na tych samych prawach, bez specjalnego traktowania. Dziesięć lat temu, gdy powstawał pierwszy musical Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium - "Okruchy życia" - dziecięco-młodzieżowych zespołów teatralnych, porywających się na duże musicalowe produkcje, praktycznie nie było, a jeśli działały (jak Teatr Junior funkcjonujący od lat przy w Teatrze Muzycznym w Gdyni) to pod skrzydłami dużej instytucji teatralnej. Ingenium od początku działało niezależnie.Początki były trudne.Premiera musicaluodbyła się w lipcu 2010 roku. Potem były(premiera we wrześniu 2012 roku),(wystawiony w grudniu 2014 roku), koncertowe(zagrane po raz pierwszy w grudniu 2016 roku) oraz niedawni(premiera w grudniu 2018 roku).Jednym z kluczy do sukcesu jest dobra atmosfera w grupie. Tę, jak łatwo sobie wyobrazić, niełatwo jest osiągnąć w dużej, kilkudziesięcioosobowej grupie.Nie zawsze też można grać główną rolę. Scenariusz spektaklu wymusza pewne rozwiązania sceniczne i nie da szansy wystąpić wszystkim w pierwszym szeregu.Wtóruje mu Anna Markowska:Dotychczasowe premiery pojawiały się w co dwa lata. I jest spora szansa, że trend ten będzie podtrzymany.Oprócz działalności teatralnej, Ingenium angażuje się w projekty dydaktyczne. Przykładem takiego działania są "Mądre Dzieci".