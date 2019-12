Spóźniony widz: utrapienie teatrów

13 grudnia 2019, godz. 14:00 (73 opinie) autor: Magdalena Raczek

Spóźniający się na wydarzenia kulturalne widzowie to prawdziwe utrapienie wielu instytucji kultury, zwłaszcza teatrów. O ile w kinie czy na koncercie panuje mniej zobowiązująca atmosfera, to jednak teatr rządzi się swoimi prawami. Pisaliśmy już o tym problemie, jednak jest on wciąż obecny w wielu miejscach kultury w Trójmieście.

Jestem na czas w teatrze

- Uchylane drzwi, hałas, wpadające do sali światło, aż w końcu nerwowe poszukiwanie miejsca. Spóźnieni widzowie to prawdziwe utrapienie. Dla teatru, aktorów, ale też widzów, którzy przybyli na czas. Aktorzy, jak w każdym innym teatrze, pojawiają się w garderobie Konsulatu Kultury (oraz innych naszych obiektach) na 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Tyle mniej więcej trwa przygotowanie do wyjścia na scenę. Nie ma mowy o spóźnieniu, o nerwowym pośpiechu. Podobnie wygląda proces przygotowania obiektu na przyjęcie widzów - szatnia w pełnej gotowości godzinę wcześniej, drzwi na salę otwierane 15 minut przed spektaklem - tak aby każdy zdążył zająć odpowiednie miejsce - zapewnia Piotr Sobierski, kierownik ds. organizacji imprez i promocji Gdyńskiego Centrum Kultury.

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w życiu mogą pojawić się niespodziewane trudności, które opóźnią przyjazd na spektakl - chore dziecko, brak miejsca parkingowego, uliczny korek, ale przez szacunek do tych wszystkich, którzy są na czas, nie możemy robić wyjątków. Osób spóźnionych nie wpuszczamy na salę. Główny powód to specyficzna budowana sali widowiskowej Konsulatu Kultury, która utrudnia "bezszelestne" wejścia na widownię po rozpoczęciu spektaklu. Scena jest w bezpośredniej bliskości pierwszego rzędu, a więc poruszanie się jest bardzo trudne, rozprasza zarówno aktorów, jak i widzów. Nie inaczej jest w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz klubie muzycznym Ucho, gdzie od tego roku również gramy nasze przedstawienia - tłumaczy Piotr Sobierski.

Szanujmy czas - swój i innych

- Wybierając się na spektakl czy koncert, liczymy, że spędzimy miło wolny czas. Mamy go mało, więc szczególnie o niego dbamy. Więc nie spóźniajmy się. To oczywiste, że spóźniony widz, przeciskając się między rzędami i depcząc innym po palcach, najdelikatniej mówiąc, przeszkadza. Przeszkadza również aktorom w pracy, która wymaga ogromnego skupienia. Nie chcemy przecież, żeby wybita z rytmu Balladyna zaskoczyła nagle publiczność monologiem Królowej Śniegu, aczkolwiek mogłoby to być nawet zabawne. Większość teatrów, w tym nasz, umieszcza przy kasach, na stronach internetowych, na repertuarach, niektóre teatry nawet na biletach, informację o tym, że spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię. To bardzo prosta i uczciwa zasada. Szanujmy czas - swój i innych, a życie bez wątpienia będzie łatwiejsze, a odbiór sztuki - bez zakłóceń. Czego widzom i aktorom, i bileterkom życzę - mówi Marzena Szymik-Mackiewicz z Teatru Miejskiego w Gdyni.

Samochód zostawmy w domu

- Każda sala koncertowa czy teatralna ma swoją własną specyfikę. To, czy widzowie przychodzą na czas na nasze koncerty, zależy od wielu czynników. W przypadku Filharmonii na Ołowiance znaczenia w ostatnim czasie nabrały zmiany w zakresie możliwości dojazdu samochodem oraz ograniczenie przestrzeni parkingowej. Z racji maksymalnego "obłożenia" wielu wydarzeń (750-1000 osób na koncert) sprawne pozostawienie auta, a tym samym dostanie się na salę koncertową nie w ostatniej chwili, a przynajmniej na kilka minut przed, jest dla niejednego widza bardzo trudne. Pewne znaczenie ma też dzień tygodnia, w jakim odbywa się impreza. Najtrudniej jest dostać się samochodem na Ołowiankę wieczorami w piątek. W inne dni tygodnia sytuacja jest nieco lepsza - informuje kierownik sprzedaży Kazimierz Perucki oraz Mikołaj Dudkiewicz, specjalista ds. public relations Filharmonii.

Porady dla gości Filharmonii:



1. Starajcie się państwo mieć odpowiednio dużo zapasowego czasu i planujcie dojazd na koncert przynajmniej na 15 min przed rozpoczęciem wydarzenia niezależnie od środka transportu i miejsca pozostawienia samochodu. Mieliśmy wiele przypadków spóźnień np. ze względu na korek na obwodnicy Trójmiasta, na której wydarzył się akurat wypadek. Spóźnienia bywały na tyle duże, że uniemożliwiały skorzystanie w pełni z koncertu.



2. Znając specyfikę możliwości parkingowych i Filharmonii, korzystajcie także z parkingów po drugiej stronie



3. Starajcie się pamiętać o komforcie innych widzów i specyfice sali koncertowej w Filharmonii, która w przeciwieństwie do większości sal posiada układ amfiteatralny i każda osoba wchodząca np. do górnych miejsc w sektorze B jest teoretycznie widoczna przez wielu widzów w przeciwległym sektorze C i nie ma sposobu, by wprowadzić ją na salę bardziej dyskretnie. 1. Starajcie się państwo mieć odpowiednio dużo zapasowego czasu i planujcie dojazd na koncert przynajmniej na 15 min przed rozpoczęciem wydarzenia niezależnie od środka transportu i miejsca pozostawienia samochodu. Mieliśmy wiele przypadków spóźnień np. ze względu na korek na obwodnicy Trójmiasta, na której wydarzył się akurat wypadek. Spóźnienia bywały na tyle duże, że uniemożliwiały skorzystanie w pełni z koncertu.2. Znając specyfikę możliwości parkingowych i Filharmonii, korzystajcie także z parkingów po drugiej stronie kładki na Ołowiankę od strony Targu Rybnego i przechodźcie pieszo ostatnie 300-400 m do miejsca koncertu. Zgodnie z ustawą w weekendy wszystkie miejskie parkingi są bezpłatne. W ciągu tygodnia płatne są maksymalnie do godz. 20.3. Starajcie się pamiętać o komforcie innych widzów i specyfice sali koncertowej w Filharmonii, która w przeciwieństwie do większości sal posiada układ amfiteatralny i każda osoba wchodząca np. do górnych miejsc w sektorze B jest teoretycznie widoczna przez wielu widzów w przeciwległym sektorze C i nie ma sposobu, by wprowadzić ją na salę bardziej dyskretnie.

Spóźnialscy czekają do przerwy

- W naszym regulaminie nie ma informacji o osobach spóźniających się na spektakl. "Ze względu na szacunek wobec innych widzów osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero podczas przerwy" - taką wiadomość umieściliśmy na naszej stronie internetowej. Wszystko jednak zależy od specyfiki danej sytuacji. Jeżeli mamy już przygaszone światła, a w orkiestronie nie pojawił się jeszcze dyrygent, spóźniony widz zostaje skierowany przez obsługę widowni na wolne miejsce w ostatnim rzędzie. W czasie przerwy może przesiąść się na swoje miejsca. Wchodzenie spóźnialskich w trakcie spektaklu na widownię jest nie tylko okazaniem braku szacunku innym widzom, ale przede wszystkim dyrygentowi i artystom. Spóźnialscy, otwierając szeroko drzwi, wpuszczają światło z foyer na widownię, trzaskają drzwiami, często komentują głośno swoje spóźnienie, potykają się, rozpraszając tym uwagę innych widzów. Jeżeli widz bardzo się spóźnił i nie ma możliwości, aby wszedł na widownię, wówczas obsługa prosi go o pozostanie na foyer do czasu przerwy. Najlepiej zatem odpowiednio wcześniej przyjechać do Opery, uwzględniając czas na szukanie miejsca parkingowego - wielu spóźnialskich tym motywuje swoje spóźnienie - relacjonuje Kamila Borkowska z Opery Bałtyckiej.

Zasada siadania na wolne miejsca po trzecim dzwonku

- Każde wejście spóźnionego widza to ingerencja w przebieg spektaklu, zaburza skupienie widzów, którzy pojawili się punktualnie. Widzowie nie są wpuszczani po rozpoczęciu spektaklu, spóźnione osoby mogą jednak zająć swoje miejsce w przerwie. Informujemy o tym na każdym bilecie oraz na stronie internetowej. W dalszym ciągu stosujemy zasadę, że po trzecim dzwonku widzowie, którzy zakupili wejściówkę, mogą zająć wolne miejsca na widowni. Zachęcamy widzów zmotoryzowanych do zaplanowania trochę wcześniejszego przyjazdu, zwłaszcza w okresie okołoświątecznym, gdy parking na Targu Węglowym jest niedostępny - uprzedza Aleksandra Weber z Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

- Jeżeli przed samym rozpoczęciem spektaklu na widowni są wolne miejsca, to widzowie, którzy chcą zmienić swoje miejsca (np. na bliższe sceny niż zakupione) mogą to zrobić po trzecim dzwonku. Osoby spóźnione (wchodzące na salę po ostatnim dzwonku) zajmują miejsca wolne, w GTS najczęściej wskazane przez biletera ze względu na specyfikę budowy widowni Teatru - informuje Anna Bałdyga, zastępca koordynatora Biura Obsługi Widza w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Spóźnialscy nie wchodzą

- Specyfika naszego miejsca jest taka, że żeby dostać się na widownię, trzeba przejść po scenie, co w oczywisty sposób przeszkadza zarówno aktorom, jak i publiczności. Dlatego zawsze w informacjach o spektaklach znajduje się zapis, że nie wpuszczamy spóźnionych widzów. Zdecydowana większość doskonale to rozumie, choć, na szczęście rzadko, zdarzają się osoby, które mimo spóźnienia próbują wejść na przedstawienie. Tłumaczymy wtedy dokładnie, dlaczego jest to niemożliwe. Inaczej wygląda sytuacja z koncertami. Tutaj spóźnienie aż tak nie przeszkadza, dlatego słuchacze mogą wchodzić w trakcie. Sami jednak wyczuwają, że mogłoby to zaburzyć odbiór i czekają z boku sceny na przerwę pomiędzy utworami i dopiero wtedy zajmują miejsca - mówi Ewa Prądzyńska-Kostecka z Teatru Boto w Sopocie.

Przychodźmy na czas

- Spóźnieni widzowie, zajmując miejsca na widowni, mogą rozpraszać innych widzów, jak i aktorów/osoby występujące, przez co mogą zakłócić przebieg wydarzenia i zepsuć jego atmosferę. Nie tylko w przypadkach, gdy jest to kameralny, intymny spektakl, ale też w przypadku koncertów. Widzowie nie są wpuszczani, gdy spektakl jest bardzo cichy i każdy szmer zakłóciłby jego przebieg, ale także wtedy, gdy nie życzy sobie tego reżyser/zespół aktorski, ponieważ zwyczajnie im to przeszkadza. Często również przy spóźnieniach przekraczających 15/20 minut zespół nie życzy sobie, aby takie osoby weszły na spektakl, ponieważ jest to zwyczajnie niegrzeczne. Zawsze, nawet przy zachowaniu ciszy i spokoju przy wchodzeniu na widownię, spóźnieni widzowie przeszkadzają innym, zajmując miejsca - przekonuje Anna Bałdyga z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

- Lepiej nie spóźniać się wcale, ale zdarzają się wypadki losowe, które mogą spowodować lekkie niezawinione opóźnienie. Warto wtedy zadzwonić do kasy teatru i poinformować, że taka sytuacja wystąpiła. Następnie, przy wchodzeniu do budynku, a później na salę, należy zachować ciszę i jak najszybciej zająć najbliższe wolne miejsce wskazane przez biletera - radzi Anna Bałdyga.

Dlaczego jest to kłopotliwe lub wręcz problematyczne w niektórych miejscach i w wielu przypadkach? Komu to przeszkadza? Kiedy spóźnialscy nie są wpuszczani na widownię? Czy zasada zajmowania wolnych miejsc po tzw. trzecim dzwonku nadal obowiązuje i co za tym idzie? I wreszcie - jak uniknąć spóźnienia?

Niedawno ruszyła akcja zainicjowana przez Gdyńskie Centrum Kultury - "Jestem na czas w teatrze", która ma skłonić widzów do szybszego wyjścia z domu tak, aby bez problemu dotrzeć na wydarzenie punktualnie.

Tymczasem zgodnie z ostatnim badaniem gdańskiego Instytutu Kultury Miejskiej wielu odbiorców kultury (35 proc. badanych) stawia na samochód jako środek dojazdu do miejsca wydarzenia.

Może niewielu już o tym pamięta, ale przychodźmy na czas. Pamiętajmy o tym, wybierając się na następny spektakl lub koncert.