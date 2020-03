Spektakle, które zobaczysz, nie wychodząc z domu

17 marca 2020, godz. 15:00 autor: Łukasz Rudziński

Teatr Miniatura w Gdańsku, jak pozostałe trójmiejskie teatry, na razie jest zamknięty. Jednak niektóre jego spektakle można oglądać w sieci dzięki projektowi iTeatr TVP. Jednym z nich są "Bajki robotów" (na zdjęciu). fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem placówki kulturalne w całym kraju zostały zamknięte. Nie oznacza to jednak, że od kultury wyższej i teatru jesteśmy odcięci. Podpowiadamy, gdzie legalnie oglądać rejestracje spektakli teatralnych, oper czy spektakli baletowych, nie wychodząc z domu.

Teatr Miniatura online i inne spektakle dla dzieci

Zobacz spektakle:

Na platformie VOD Teatru Wielkiego w Warszawie zobaczyć można m.in. "Parię" Stanisława Moniuszki w reżyserii Grahama Vicka, którą Teatr Wielki w Poznaniu zrealizował w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena. fot. opera.poznan.pl

Spektakle operowe i baletowe online

Zobacz spektakle:

"Tosca" Giacomo Pucciniego w reżyserii Barbary Wysockiej z Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie - to jedna pozycji operowych platformy Opera Vision. Można ją oglądać online do 5 czerwca. fot. teatrwielki.pl

Zobacz spektakle:



"Halka" Teatru Wielkiego w Poznaniu, reż. Paweł Passini (dostępna do 20 marca);

Teatru Wielkiego w Poznaniu, reż. Paweł Passini (dostępna do 20 marca);

"Tosca" Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, reż. Barbara Wysocka dostępna do 5 czerwca);

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, reż. Barbara Wysocka dostępna do 5 czerwca);

"Don Giovanni" z Teatro dell'Opera di Roma, reż. Graham Vick (dostępna do 25 kwietnia).

Jednym ze spektakli, którego rejestrację telewizyjną można zobaczyć online w zasobach Ninateki, jest "Miłość na Krymie" Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego w Teatru Narodowego w Warszawie (na zdjęciu). fot. Stefan Okołowicz

Ninateka - największe polskie zasoby legalnej kultury

Zobacz spektakle:

Dzięki projektowi- można obejrzeć spektakle dla dzieci i młodzieży. Najwięcej zarejestrowanych spektakli to propozycje Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Zobaczyć można w ten sposób m.in. "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza, "Zostań przyjacielem" Tomasza Mana oraz "Bajki robotów" Stanisława Lema, a także m.in. telewizyjną realizację premiery Teatru Narodowego w Warszawie "Pchła Szachrajka" Jana Brzechwy lub "Krawca niteczkę" - adaptację książki Kornela Makuszyńskiego, przygotowaną przez Teatr Lalka w Warszawie. Nie brakuje również realizacji teatrów szkolnych z całego kraju.Warto docenić platformę, na której znaleźć można realizacje teatralne produkcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Teatru Wielkiego w Poznaniu. Dzięki temu zobaczyć można dzieła Stanisława Moniuszki: "Halkę", "Straszny dwór" (w wersji z audiodeskrypcją i bez niej), "Paria" czy "Flis" albo balet "Mąż i żona".Operę oglądać można również dzięki realizacjom platformy. Tam zobaczyć można m.in. polskie spektakle "Halki" Stanisława Moniuszki z Teatru Wielkiego w Poznaniu, "Tosci" Giacomo Pucciniego z Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Poza tym do obejrzenia jest jeszcze 19 innych przedstawień operowych z całej Europy.Trzeba jednak pamiętać, żeNa przykład "Halkę" Teatru Wielkiego w Poznaniu oglądać można tylko do 20 marca, a warszawską "Toscę" do 5 czerwca. W gronie udostępnionych tytułów znajdują się m.in. "Don Giovanni" Wolfganga Amadeusza Mozarta z Teatro dell'Opera di Roma we Włoszech, "Carmen" Georgesa Bizeta z Teatru Narodowego w Pekinie, "Madama Baterfly" Giacomo Pucciniego z Królewskiej Opery w Sztokholmie czy "Rusałka" Antonína Dvořáka z Opera Ballet Vlaanderen w Antwerpii (Belgia).Prawdziwym skarbem wielbicieli polskiego teatru (i kultury w ogóle) są z kolei zasoby. To platforma internetowa, na której udostępniane są zasoby Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Znajduje się tutaj ponad 6 tys. filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych - wszystkich dostępnych legalnie i bezpłatnie.Znajdziemy tu rejestracje spektakli największych tuzów reżyserii polskiego teatru - m.in. Tadeusza Kantora (m.in. "Wielopole, Wielopole", "Umarła klasa", "Nigdy tu już nie powrócę"), Jerzego Grzegorzewskiego ("Hamlet Stanisława Wyspiańskiego"), Jerzego Jarockiego ("Miłość na Krymie", "Kosmos", "Wizyta starszej pani"), Krystiana Lupy ("Wymazywanie"), Krzysztofa Warlikowskiego ("(A)pollonia", "Burza"), Grzegorza Jarzyny ("Między nami dobrze jest", "2007: Macbeth"), Jana Klaty ("H.", "Transfer!"), Jerzego Englerta ("Udręka życia") i Jerzego Stuhra ("Rewizor").Nie brakuje też spektakli operowych wyreżyserowanych przez Mariusza Trelińskiego ("Król Roger" Karola Szymanowskiego, "Orfeusz i Eurydyka" Christopha Willibalda Glucka) i Natalii Kozłowskiej ("Orlando" i "Agrippina" - oba dzieła Georga Friedricha Händela). Zasoby Ninateki są tak bogate, że każdy złakniony kultury wyższej z pewnością znajdzie tu coś dla siebie:Z kolei, które dostępne będą przez kolejne 20 godzin. Więcej informacji. Pierwszą z zaplanowanych transmisji jest słynnaBizeta w reż. Richarda Eyre z Roberto Alagną w roli don José i Elīną Garančą jako Carmen.Z podobną inicjatywą wyszła, dostępne online przez kolejne 72 godziny. Trzeba jedynie zarejestrować się na stronie opery (wystarczy podać e-mail i utworzyć hasło dostępu). Obecnie oglądać możnaWagnera w reż. Adama Fischera z udziałem Zygmunta Koniecznego (Woltan) iVerdiego w reż. Jamesa Conlona.To oczywiście nie wyczerpuje bardzo dużej liczby spektakli, jakie są dostępne w internecie. Wkrótce zaproponujemy również spektakle Teatru Telewizji.