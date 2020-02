Spektakle gościnne w marcu i kwietniu

25 lutego 2020, godz. 18:30 (3 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Marzec i kwiecień to dobry czas na wizytę w teatrze. Oprócz bogatej oferty repertuarowej trójmiejskich teatrów czeka nas w tych miesiącach wiele propozycji gościnnych. Przyglądamy się wybranym z nich.

6 marca, godz. 10 i 19 -, Konsulat Kultury w GdyniO Fridzie Kahlo słyszał chyba każdy. Teraz każdy ma okazję zobaczyć spektakl inspirowany życiem i twórczością tej meksykańskiej malarki. Spektakl jest autorskim zapisem dramaturgicznym Jakuba Przebindowskiego, będącym zderzeniem teatru, video art i performansu w wykonaniu aktorki i malarki Martyny Kliszewskiej. Twórcy pragną przyjrzeć się kulturowym i społecznym stereotypom postrzegania kobiet w zdominowanym przez mężczyzn świecie sztuki. Ożywione obrazy inspirowane takimi dziełami Kahlo jak "Dwie Fridy", "Henry Ford Hospital" czy "Drzewo nadziei" uzupełniają teatralną opowieść, wprowadzając jednocześnie nowe spojrzenie i swoistą reinterpretację obrazów artystki. Spektakl zobaczyć można w Konsulacie Kultury 6 marca o godz. 10 i 19.9 marca, godz. 17:30 i 20:30 - Teatr Muzyczny w Gdyni - Duża ScenaTwórcy komedii "Boeing, Boeing", "Imię" czy "Ludzie inteligentni" sięgają tym razem po przebój kinowy "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" z 2016 roku w tłumaczeniu Bartosza Wierzbięty. Grupa przyjaciół co jakiś czas spotyka się na kolacji. Tym razem planują wspólnie oglądać zaćmienie księżyca. Jego fazy według wielu wierzeń wpływają na nasze zachowanie i nastrój. Ludzie mogą stać się nieprzewidywalni... Zaczęło się jak zwykle. Żarty, ploteczki, docinki, jak to wśród przyjaciół - wesoło. Do czasu, gdy ktoś zaproponował grę. Co stanie się, kiedy wszyscy podzielą się zawartością swojego telefonu, ujawnią e-maile i SMS-y? Komu kłamstwa i półprawdy wyjdą na dobre, a kto się pogrąży? W "Dobrze się kłamie" Teatru Studio Buffo w Warszawie zobaczymy m.in. Olgę Bołądź, Anitę Sokołowską, Szymona Bobrowskiego czy Marcina Perchucia.10 marca, godz. 17:30 i 20:15 -, Teatr Muzyczny - Duża ScenaJak reagować na wszelkie podziały, rasizm, ksenofobię, hipokryzję i wszechobecny hejt? Na przykład śmiechem. Z tego założenia wyszli twórcy spektaklu "Czarno to widzę, czyli wymieszani, posortowani" - grupa nietuzinkowych osób bardzo chce być Polakami. Niekoniecznie urodzili się na naszej ziemi, nie każdy z nich przystaje do słowiańskiego wzorca czy pasuje do jedynie słusznej psychoseksualnej matrycy narzucanej przez propagandę. Ale pokochali ten kraj, pragną być z niego dumni i chcą czuć się jego częścią. "Słowiańskie słowiki", bo tak zwie się amatorska grupa pieśni i tańca, którą tworzą, będą miały przed sobą trudne życie. Bo jak tu beztrosko i radośnie wycinać ludowe hołubce, gdy na każdym kroku trzeba stawiać czoła pseudopatriotycznej agresji? Odwaga i hart ducha mogą nie wystarczyć. Spektakl wyreżyserowała Ewa Kasprzyk. Na scenie wraz z nią zobaczymy m.in. Patricię Kazadi, Piotra Zelta czy Stefano Terrazzino.15 marca, godz. 16 i 19 -, Scena Teatralna NOT w GdańskuPogodna komedia Teatru Capitol w Warszawie na czworo aktorów (występują: Katarzyna Skrzynecka, Piotr Gąsowski, Magdalena Margulewicz oraz Jakub Przebindowski) wraca na Scenę Teatralną NOT. Scenki rodzajowe przeplatane są piosenkami i żywą interakcją z widzami. Wszystko zaś opowiada o "kochaniu" w sposób dowcipny i pikantny, lecz bez wulgaryzmów, z lekkim przymrużeniem oka i świadomością jak wielką wagę przywiązuje się do tej sfery życia. W tej komedii aktorstwo, frywolne teksty i zabawne piosenki bawią widzów bez względu na płeć czy doświadczenie w "tych sprawach".22 marca, godz. 16 i 19 -, Scena Teatralna NOTUtrata pracy to wielki stres i szok. Do czego zdolni są ludzie z dnia na dzień pozbawieni pracy, tacy, którzy nienawidzą swojej pracy, oraz osoby przebywające w towarzystwie tych pozbawionych i nienawidzących pracy? Do wielu nieoczekiwanych zmian w życiu i podjęcia odważnej decyzji, by pójść w biznes, a właściwie pornobiznes... Dalej już może być tylko śmiesznie. Bohaterowie "Ostrej jazdy" poprzez udział w niefortunnej przygodzie z kinem niezupełnie familijnym przeżyją niezwykłe emocjonalne wstrząsy i prawdziwe duchowe rozterki. Jednak konieczność zmierzenia się z nagą rzeczywistością - momentami w sensie dosłownym - pozwala im spojrzeć na siebie i na ludzi wokół w zupełnie inny niż dotychczas sposób. Na scenie Katarzyna Żak, Julia Kamińska, Mirosław Baka, Jan Jankowski i Przemysław Sadowski.24 marca, godz. 17:30 i 20:15 -- Scena Teatralna NOTTytuł ten od wielu lat z powodzeniem grany jest na deskach całej Europy, ale to nowa wersja znanego hitu w innej obsadzie. Tytułowa "kolacja dla głupca" ma być jedną z wielu, które we wtorkowe wieczory Pierre Brochant, bogaty wydawca i człowiek sukcesu, urządza ze swoimi wpływowymi przyjaciółmi. Na każdą zapraszają wyjątkowych nieudaczników, będących nieświadomymi niczego obiektami kpin i uczestnikami konkursu na największego frajera. Jednak nieoczekiwany splot wydarzeń powoduje niespodziewany zwrot akcji, w wyniku którego nie dochodzi do zaplanowanej kolacji. Spotkanie głównych bohaterów Pierra Brochanta i Francoisa Pignona przybiera zupełnie inny charakter. W spektaklu wyreżyserowanym przez Cezarego Żaka grają wraz z nim m.in. Bartłomiej Topa, Małgorzata Pieczyńska czy Agnieszka Więdłocha.30 marca, godz. 17:30 i 20:30 -, Teatr Muzyczny - Dużo Scena"Berek, czyli upiór w moherze 2" to kontynuacja "jedynki", w której para sąsiadów - Annę i Pawła - łączyła szczera sąsiedzka nienawiść. Teraz to przeszłość, oboje darzą się sympatią, w której Anna nieco się zagalopowuje. W końcu bezustanna, intensywna obecność Anny w życiu sąsiada doprowadza związek Pawła do rozpadu, więc postanawia on coś z tym zrobić i znaleźć sąsiadce inne zajęcie. Co skutecznie odwróciłoby od niego uwagę starszej pani? Oczywiście mężczyzna! Problem w tym, że Anna, powodowana wyrzutami sumienia, wpada na niemal identyczny pomysł i rozpoczyna poszukiwania nowego partnera dla Pawła. Szykują się więc dwie randki w ciemno. Na scenie m.in. Ewa Kasprzyk, Antoni Pawlicki czy Daniel Olbrychski.4 kwietnia, godz. 19 -, Scena Teatralna NOTOne są trzy - artystki. Wszystkie seksowne, każda innego temperamentu, wrażliwości i gustu. W zaświaty trafiają razem z psem, który niespodziewanie wbiega pod koła samochodu, kiedy jadą na kolejną chałturę. On, Anioł, jest jeden. Mówią o nim selekcjoner, bo stoi w progu zaświatów i wykonuje decyzje Niebios: odesłać na ziemię czy zatrzymać? Akcja przedstawienia "Anioł i Kobiety" rozgrywa się między tymi czterema postaciami i obfituje w wiele niespodziewanych, nierzadko komicznych, sytuacji. Czy artystki zechcą powrócić na ziemię? To tylko jedno z pytań, które reżyser spektaklu, Agnieszka Warchulska, stawia przed nami. Na scenie towarzyszą jej Maria Pakulnis, Aleksandra Domańska (zamiennie z Violą Arlak) i Tadeusz Chudecki.17 kwietnia, godz. 19 i 18 kwietnia, godz. 18 -, Teatr Muzyczny - Nowa Scena"Edukacja Rity" to historia spotkania dwojga ludzi, których pozornie dzieli wszystko. Ona - młoda fryzjerka z niezamożnej rodziny marzy o wyrwaniu się do lepszego świata i dlatego zostaje studentką uniwersytetu otwartego. Tam trafia na Niego - nadużywającego alkoholu, doświadczonego profesora literatury. Ona to wulkan energii, entuzjazmu i młodzieńczej otwartości. On - niespełniony poeta, zamknięty w sobie, zgorzkniały i zrezygnowany. Wkrótce okaże się, że ta przypadkowa znajomość nieoczekiwanie zmieni ich oboje... W przedstawieniu Andrzeja Strzeleckiego oglądamy Katarzynę Ucherską i Piotra Fronczewskiego.19 kwietnia, godz. 16 i 19 -- Scena Teatralna NOTZastanawialiście się kiedyś, co sądzą o was przyjaciele? Wydaje się wam, że możecie sobie wszystko powiedzieć? Myślicie, że nie macie przed sobą nic do ukrycia? Bohaterowie spektaklu "Wiesz, że wiem" umówili się na wspólną kolację, na której miało być jak zawsze przy takich okazjach - miło i sympatycznie. Pech chciał, że przed spotkaniem przez przypadek jedni dowiedzieli się, co ci drudzy o nich naprawdę myślą. Więc nie będzie podczas kolacji ani miło, ani sympatycznie... Komedia nie tylko bawi, ale też sporo mówi o relacjach międzyludzkich. No i zawiera przestrogę - lepiej być szczerym niż miłym, bo kłamstwo ma bardzo krótkie nogi.