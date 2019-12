"Śmieciowy" kalendarz zasadzi 2020 drzew

20 grudnia 2019, godz. 07:00 (1 opinia) autor: Magda Mielke

Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony na posadzenie 2020 drzew. mat. prasowe

Telewizor, opona, tapczan czy otulina kabla to tylko niektórzy bohaterowie niezwykłego kalendarza, który powstał dzięki inicjatywie sopockiej agencji A STUDIO. Cały dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na posadzenie wiosną 2020 drzew.

- Projekt "Wyczesany LAS" powstał z potrzeby serca, ale też z frustracji spowodowanej ludzką niedbałością i ignorancją. Nie rozumiem ludzi, którzy zostawiają w lesie opakowania po swojej "wałówce", którą przynieśli do lasu, a już w ogóle w głowie mi się nie mieści, jak można takie śmieci do lasu celowo przywieźć - mówi Maria Kuziemka, pomysłodawczyni projektu.

poprzednie następne Przepiękne fotografie śmieci umieszczonych w kontekście dzikiej przyrody wykonała Anna Zakrzewska z Anna Art Photography. fot. Anna Zakrzewska

- Wybór nie był prosty, bo zebraliśmy góry śmieci. Przeważały butelki i puszki, ale znaleźliśmy też mnóstwo nietypowych przedmiotów jak otuliny od kabli, różnorakie naczynia, kolbę lutownicy, strzykawki, buty, wagę elektroniczną, rondel, młotek, odtwarzacz DVD, mydelniczkę, stół, tapczan, gaśnicę, opony czy zabytkowy zegar, którego zdjęcie zamieściliśmy na okładce - dodaje Maria Kuziemka z A Studio.

Pomysłodawczyni projektu, Maria Kuziemka z tegorocznym kalendarzem fot. Vegan Port

Już po raz drugi agencja kreatywna A STUDIO zorganizowała akcję "Wyczesany LAS", która stanowi połączenie działań ekologicznych, artystycznych i charytatywnych. Lokalne przedsięwzięcie składa się z czterech etapów. Pierwszym było włączenie się w akcję Sprzątania Świata.- siedem w Gdańsku, cztery w Gdyni i jedną w Sopocie. Tego dnia z trójmiejskich lasów wyjechało kilkadziesiąt worków pełnych śmieci.Akcja nie ogranicza się do samego sprzątania, lecz jest połączeniem miłości do przyrody i pracy agencji reklamowej., którą wykonałaz Anna Art Photography.Śmieci umiejscowiono w kontekście pięknej, dzikiej przyrody. Następnie fotografie - opatrzone nazwiskiem osoby, która "wyczesała" dany śmieć z lasu - trafiły na jedną z dwunastu kart kalendarza - ekocegiełki.Nawet jego zawieszka nie jest powleczona plastikiem. Ponadto, w kalendarzu oznaczono święta przyrodnicze, umieszczono mapki skąd dane śmieci pochodzą i stworzono refleksyjne historyjki opisujące, w jaki sposób śmieci mogły trafić do lasu.Kalendarz od listopada jest dystrybuowany w 18 punktach stacjonarnych: kawiarniach, kwiaciarniach i sklepach oraz sprzedawany online Zebrane fundusze zostaną w całości przeznaczone na wiosenne sadzenie 2020 drzew.