Siła młodości. O "Obywatelu Republiki" w Teatrze Muzycznym

15 lutego 2020, godz. 15:00 (5 opinii) autor: Łukasz Rudziński

"Obywatel Republiki" w wykonaniu studentów IV roku Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni jest ich dyplomem piosenki aktorskiej. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Wyjątkowo liczny, bo aż 17-osobowy zespół studentów IV roku Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni zaprezentował się na Scenie Kameralnej Teatru Muzycznego w drugim dyplomie - tym razem z piosenki aktorskiej. "Obywatel Republiki" to jednak nie tylko recital przearanżowanych piosenek zespołu Grzegorza Ciechowskiego. Całość ciekawie wyreżyserowano, dając okazję młodym wykonawcom do zaprezentowania nie tylko wokalnych talentów.

Co zobaczymy w teatrze w najbliższym czasie

Młodzi aktorzy wykonują piosenki z repertuaru Republiki i Obywatela G.C. w nietypowych aranżacjach Adama Urbanowicza. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Młodzi aktorzy muszą wykazać się nie tylko umiejętnościami wokalnymi, ale też aktorskimi i tanecznymi. Za zdjęciu od lewej: Alicja Wejer, Marta Suprun i Julia Witulska. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Alicja Wejer (w środku, razem Filipem Łachem) wykonała efektowne tango. Do większości utworów zaangażowani są koledzy i koleżanki z roku. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Recenzja dyplomu teatralnego - "Love and Information"

. Reżyserzy przedstawienia(na co dzień aktorzy Teatru Wybrzeże) potraktowali twórczość Grzegorza Ciechowskiego jako punkt wyjścia do zaprezentowania dyplomantów Studium. Dlatego utwory Republiki i Ciechowskiego uległy potężnej metamorfozie. Kierownik muzyczny przedsięwzięciauczynił z wielu z nich nastrojowe ballady, bardzo emocjonalnie wykonywane przez występujące panie.Bez rockowego pazura można wydobyć z nich inne sensy, niż szeroko pojęty bunt i sprzeciw na otaczającą rzeczywistość, sięgnąć przy tym po inne środki niż ironia czy gorycz, jakimi chętnie posługiwał się Ciechowski, opisując relacje damsko-męskie. Uczciwie trzeba przyznać, że nowe aranże piosenek Republiki i Obywatela G.C. (pod tą nazwą Ciechowski występował solo po rozpadzie zespołu) budzą niekiedy mieszane uczucia i materiał, który słyszymy ze sceny, bywa bardzo odległy od charakteru ikony muzyki nowej fali lat 80.Udaje się dzięki temu wyeksponować młodych wykonawców, którzy przy dużo delikatniejszym brzmieniu (oprócz Adama Urbanowicza - piano, na scenie grają:- perkusja,- gitara i- gitara basowa) mają wiele okazji do zaprezentowania swoich umiejętności w interpretacji piosenki aktorskiej.Widzowie zasiadający na widowni Sceny Kameralnej od sceny oddzieleni są dwumetrowym murem, zbudowanym ze styropianowych pustaków imitujących cegły. To nawiązanie do Muru Berlińskiego, którego upadek wyznacza symboliczny początek współczesnego ładu w Europie i świata, w jakim urodzili się wykonawcy koncertu. Mur musi upaść, byśmy mieli okazję nie tylko usłyszeć wykonawców, ale też zobaczyć ich w dowcipnie i pomysłowo wyreżyserowanych przez Ninkiewicza i Biedronia piosenkach, do których choreografię ułożyłMamy okazję wysłuchać 20 piosenek, od wykonywanego zbiorowo powitalnego "Witajcie w Zoo", po finałowe "Nie pytaj o Polskę". Poza tą ramą piosenki wybrane do koncertu niewiele mają jednak wspólnego z namysłem nad sytuacją naszego kraju. Nie brakuje największych hitów śpiewanych przez Ciechowskiego, jak "Tak... tak... to ja", "Odchodząc", "Mamona" czy "Zapytaj mnie czy Cię kocham" oraz utworów mniej znanych.Reżyserzy skupiają się na dramaturgii poszczególnych piosenek i dynamicznych zmianach wykonawców, którzy przeważnie pojawiają się na scenie zanim solista lub solistka poprzedniego utworu z niej zejdzie. Ciekawym pomysłem jest włączenie do inscenizacji czwórki ochroniarzy-agentów, w role których wcielają się koledzy z młodszych roczników SWA.Młodzi artyści śpiewają o tym, co bliskie i dalekie, o marzeniach, tęsknotach czy tym, co uwiera. Najlepsze wrażenie wywołuje naturalny, grający księdza trochę w stylu bohatera Bartosza Bieleni z "Bożego Ciała", ze świetnie zaaranżowaną i wykonaną piosenką "Skończymy w niebie". Warto docenić również pomysł i wykonanie "Piosenki kata"czy pełen seksapilu występw "Depeszy do producenta". Całą gamę emocji w "Zapytaj mnie czy Cię kocham" prezentuje, a duże umiejętności pantomimiczne ujawniaw "Józefie K.".Pełen emocji i napięcia jest duet miłosnyzłożony z piosenek "Śmierć na pięć" i "Paryż Moskwa 17:15". O tym, że największą siłę ma dobra interpretacja piosenki i umiejętności wokalne przypominaw przejmującym "Tak długo czekam", az towarzyszeniem koleżanek wykonuje pełny goryczy żeński protest song wobec przedmiotowego traktowania kobiet - "Sexy doll".Najbliżej oryginalnego wykonania jestw utworze "Moja krew". Efektowne tango sama i z towarzyszeniem kolegów tańczypodczas "Nieustannego tanga". Ponadto na scenie występują- poza ramą spektaklu ("Witajcie w Zoo" i "Nie pytaj o Polskę") -Nie dla wszystkich utworów reżyserzy znaleźli ciekawą formę, ratując się niekiedy tautologicznym unaocznianiem treści wykonywanych przez studentów IV roku piosenek. I tak Miłosz Cieślik połowę piosenki "Tak... tak... to ja" śpiewa plecami do widzów oparty czołem o lustro, zaś Ewelina Kingbeil w "Błagam nie odmawiaj" trzyma w rękach umowę, którą ma podpisać adresat jej piosenki.Znacznie częściej pomysły reżyserskie i choreograficzne intrygują, jak w przypadku zbiorówki w połowie spektaklu - "Umarła klasa" z podziałem na część męską i żeńską, karykatury spotkania klasowego po latach.To druga po dyplomie teatralnym (w reżyserii Doroty Androsz) odsłona publicznego egzaminu studentów przed wkroczeniem w artystyczną dojrzałość. Ostatni akord, czyli Koncert Dyplomowy, podczas którego młodzi artyści odbiorą dyplomy "aktorów scen muzycznych", będzie miał miejsce pod koniec marca na Nowej Scenie.