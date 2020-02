"Puck 10 lutego 1920 oczami świadków" - po wernisażu w NMM

10 lutego 2020, godz. 13:10 (1 opinia) autor: Magdalena Raczek

Należy podkreślić, że "Puck 10 lutego..." to wystawa stricte historyczna. Wśród eksponatów najważniejsze miejsce zajmuje przede wszystkim malarstwo. mat. prasowe NMM

10 lutego br. przypada 100. rocznica zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza w granice Rzeczpospolitej. Z tej okazji zarówno w Gdańsku, jak i w innych miastach naszego województwa od kilku dni odbywają się różne uroczystości. Jedną z nich był niedzielny wernisaż wystawy czasowej "Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków", która została przygotowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Ekspozycję można oglądać w siedzibie NMM w Spichlerzach na Ołowiance. Fałat, Wyczółkowski, Mokwa, Stryjeńska - to jedne z największych nazwisk tej wystawy.

- Wspominam Antoniego Abrahama, przedstawiciela tego ludu kaszubskiego, który trwał i wytrwał przy swej wierze i mowie, i sprawił, że polska bandera powiewa nad morzem, abyśmy nie zapomnieli, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoi patriotyzm, wysiłek i poświęcenie zwyczajnych ludzi. Bez tego poświęcenia, bez wiary w Polskę, nie bylibyśmy dzisiaj wolni i nie spotykalibyśmy się nad polskim morzem. W Antonim Abrahamie chciałbym uczcić tych wszystkich, którzy sto lat temu doprowadzili do zaślubin Polski z morzem - przemawiał minister Piotr Gliński.

Na wernisażu obecny był wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego - Piotr Gliński.

Wystawa ma charakter historyczny i przypomina o tym, jaką drogę Polska pokonała do niepodległości.

Wystawę otworzył, witając gości, dyrektor Muzeum -, który oddał głos obecnemu na wernisażu wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego -. Minister mówił głównie o procesie, jakim było odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, a także o ludziach, którzy się do tego przyczynili. Przywołał tu szczególnie osobę Antoniego Abrahama - "wielkiego orędownika polskości", jak stwierdził Gliński - "postać na Pomorzu dobrze znaną, ale wciąż za mało znaną w Polsce".Następnie głos zabrała jedna z kuratorek wystawy -- która opowiedziała o perspektywie, jaką przyjęto podczas przygotowywania ekspozycji. Krótko przemówiła także pani burmistrz Pucka -. Dyrektor NMM powitał ponadto obecnego na sali syna, który podczas zaślubin Polski z morzem w Pucku w 1920 roku dał rozkaz do wciągnięcia bandery wojennej na maszt. Na tym zakończyła się część oficjalna.. Wśród zgromadzonych tam wówczas osób znaleźli się zarówno urzędnicy państwowi, wojskowi, duchowni, dyplomaci, jak również miejscowa ludność i kaszubscy rybacy, na czele z "królem Kaszubów", wspomnianym przez ministra Glińskiego -. Przybyły z polskim wojskiem generałwrzucił do morza jeden z otrzymanych w Gdańsku pierścieni, symbolizujący powrót Polski nad Bałtyk. Była to metaforyczna scena zaślubin. Drugi z pierścieni generał nosił do końca życia.Wśród zebranych w Pucku osób znaleźli się również wybitni polscy artyści:, którzy utrwalili naswoje obserwacje i wrażenia z tego dnia. Pozostały też- i to właśnie te artefakty posłużyły do rekonstrukcji wydarzenia w Narodowym Muzeum Morskim. Stąd w tytule ekspozycji zwrot, że jest to ukazanie. Wśród eksponatów najważniejsze miejsce zajmuje przede wszystkim malarstwo.. Dzieło zostało odkryte przed pięciu laty, dlatego jest mało znane, a prawie rok trwał sam proces jego konserwacji. Na wystawie zobaczymy także m.in.. Są to głównie pejzaże, ukazujące uroki polskiego Wybrzeża (nabrzeże, morze, plaże, sosnowe lasy itp.).Nie brak również dzieł ukazujących rozwój portu w Gdyni i samego miasta, jak w przypadku plakatu"Gdynia - nowy port nad Bałtykiem" z 1925 roku. Wyjątkowo prezentuje się również tryptyk"Stroje ludowe kaszubskie", który należy do jej słynnego cyklu "Stroje ludowe".Na wystawie prezentowane są w różnej formie także(m.in. Sztambuch Jadwigi Nieniewskiej) nie zostały umieszczone w tradycyjnych gablotach muzealnych, lecz zaprezentowano je w postaci multimediów. Do zapoznania się z nimi zachęca urządzona na środku sali, gdzie można usiąść i poczytać prasę (gazety na kijach) lub przejrzeć archiwalia na wbudowanych w stoliki tabletach (zdjęcia można powiększać, oglądać swobodnie).- dzieci mogą poukładać puzzle lub pobawić się archiwalnymi fotografiami jak w słynnej zabawie typu memo., tj. kurtki mundurowej generała Józefa Hallera, pamiątkowego miecza podarowanego mu przez weteranów Błękitnej Armii, wyprodukowany w hucie w Chorzowie, medalu zaprojektowanego przez Makowskiego, znaczków pocztowych wyprodukowanych w Toruniu, a także rzeźbiarskiej kopii rekonstrukcyjnej słupka wbitego w dno morskie w trakcie uroczystości zaślubin.Wystawa nie jest może imponująca rozmiarem, jednak - jak zostało to podkreślone na wernisażu - jest ważna. Ekspozycję przygotował zespół kuratorów NMM:, dr Monika Jankiewicz-Brzostowska i. Towarzyszy jej katalog "Zaślubiny i co dalej". Będzie czynna do końca roku.