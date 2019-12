Przebojowy sylwester z musicalem i thereminem w Operze Bałtyckiej

30 grudnia 2019, godz. 13:00 (1 opinia) autor: Łukasz Rudziński

Tegoroczny Koncert Sylwestrowy Opery Bałtyckiej przebiega pod hasłem "Przebojowy sylwester 2020" i jest godny tej nazwy. Publiczność otrzymuje moc muzycznych atrakcji w bardzo zróżnicowanym repertuarze. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

W Operze Bałtyckiej na koniec roku przygotowano pełen niespodzianek Koncert Sylwestrowy. Muzyka ze "Star Treka" czy "West Side Story" sąsiaduje w nim z Koncertem skrzypcowym a-moll Jana Sebastiana Bacha, walcem z filmu "Ziemia obiecana" i polonezem z "Pana Tadeusza" Wojciecha Kilara. Jednak ten chaotyczny i przypadkowy z pozoru dobór utworów dzięki solistom i Orkiestrze Opery Bałtyckiej tworzy zaskakująco spójną i udaną całość.

Koncerty sylwestrowe w Trójmieście

Gwiazdą wieczoru jest węgierska artystka Katica Illényi o wielu talentach. Podczas koncertu w Operze Bałtyckiej gra na skrzypcach, na thereminie (na zdjęciu), śpiewa i stepuje. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Marcin Franc imponuje świetnymi warunkami wokalnymi, które wykorzystuje m.in. podczas "Gethesmane" z "Jesus Christ Superstar". Szkoda, że do koncertu nie zdecydowano się dołączyć songu Jaskra "Grosza daj Wiedźminowi" z serialu Netflixa, który wykonuje, dubbingując postać Jaskra. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Agnieszka Przekupień w pierwszej części wieczoru wykonuje nastrojowe, romantyczne piosenki, trochę za spokojne na Koncert Sylwestrowy. Na szczęście w drugim akcie ulega to zmianie. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Rozrzut gatunkowy zaproponowanych przez maestroutworów na tegoroczny Koncert Sylwestrowy w Operze Bałtyckiej budził obawy co do ostatecznego kształtu koncertu. W końcu nie codziennie obok słynnych orkiestrowych szlagierów, jak polonez z filmu "Pan Tadeusz" Wojciecha Kilara czy mazur z opery "Straszny dwór", zestawia się musicalowe evergreeny, jak "Gethsemane" z "Jesus Christ Superstar" lub "I Dreamed a Dream" z "Les Misérables". Jakby tego było mało, organizatorzy Koncertu Sylwestrowego w Operze Bałtyckiej dołączyli do nich liczne przeboje muzyki filmowej, m.in. główny motyw z "Mission Impossible" czy "Star Treka". Dodając do tego "Libertango" Astora Piazzolli czy "Bubamarę" Gorana Bregovicia, otrzymujemy oryginalny muzyczny bigos.Okazało się jednak, że wybór utworów nie jest tak istotny jak pomył na ich wykonanie. José Maria Florêncio dobrał sobie zaledwie trójkę solistów, którzy muzykę dobrze dysponowanej i pewnie prowadzonej przez maestro Orkiestry Opery Bałtyckiej uzupełnili wokalnie i instrumentalnie. Zdecydowanie najbardziej zapracowana była główna gwiazda wieczoru -, która, oprócz solowej gry na skrzypcach i partii śpiewanych, grała na thereminie oraz stepowała. Szczególnie imponująco Illényi zaprezentowała się w napisanej przez Jacoba Jacobsa "Bei mir bist Du schön" z muzyką Sholoma Secundy. W przeszło czterominutowym utworze Illényi zdążyła zagrać na skrzypcach, zaśpiewać w jidysz i po angielsku oraz stepować. Zasłużoną burzę oklasków zebrała także za brawurową "Bubamarę" Bregovicia z filmu Emira Kusturicy "Biały kot, czarny kot".Właśnie do Katicy Illényi należą najbardziej efektowne momenty koncertu. Oprócz wspomnianego "Bei mir bist Du schön" zapada w pamięć żywiołowe instrumentalne wykonanie "Mission Impossible" (Illényi gra w nim na skrzypcach) oraz utwory wykonywane przez węgierską artystkę na thereminie ("Once Upon a Time In the West" Ennio Morricone, "Dein ist mein ganzes Herz" Franza Lehára z operetki "Kraina uśmiechu" i temat ze "Star Treka" skomponowany przez Alexandra Courage'a). Ten rzadko używany instrument z grupy elektrofonów elektronicznych, jak zapewniał prowadzący koncert, przypomina w swym brzmieniu wycie, jęk lub kobiecy głos. W rękach Katicy Illényi zdecydowanie najbliżej mu do subtelnego kobiecego głosu.Chociaż węgierska gwiazda miała najbardziej eksponowane momenty, to pozostali soliści również zaprezentowali się bardzo dobrze.to absolwenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku o specjalności musical, którzy wspólnie występują m.in. w musicalach "Jesus Christ Superstar" i "Miss Sajgon" w Teatrze Muzycznym w Łodzi oraz "Aida" Teatru Muzycznego Roma w Warszawie (Przekupień występuje też w "Gorączce sobotniej nocy" Teatru Muzycznego w Gdyni). Oboje zaśpiewali po utworze z "Jesus Christ Superstar", wykonali także przejmujący duet "The Lost Night of the World" z "Mis Sajgon".Gdańskiej publiczności zaimponował zwłaszcza Marcin Franc emocjonalną interpretacją "Gethesmane" oraz żywiołowym "Live in Living Color" z musicalu "Catch Me If You Can". Utwory śpiewane przez Agnieszkę Przekupień w pierwszej części wieczoru nie miały sylwestrowo-karnawałowej energii, przez co wokalistka nie wypadła tak okazale, chociaż jej interpretacje "I Dreamed a Dream" z musicalu "Les Misérables" czy "Don't Know How to Love Him" z "Jesus Christ Superstar" były udane. Jednak dopiero w drugiej części wieczoru w "Always Starting Over" z musicalu "If/Then" miała okazję błysnąć w przebojowym repertuarze, który bardziej pasował do okoliczności.Równoważnym w stosunku do solistów bohaterem wieczoru jest Orkiestra OB, bardzo dobrze radząca sobie zarówno z klasykami (walc z "Ziemi obiecanej" czy polonez z "Pana Tadeusza"), jak i żywiołową "Estancią" Alberto Ginastery czy bardzo zróżnicowaną brzmieniowo muzyką "West Side Story" Leonarda Bernsteina. Maestro Florêncio zaplanował momenty, w których publiczność słucha tylko utworów na orkiestrę (na początku każdego aktu oraz po występach zaproszonych solistów). Oprócz prologu "West Side Story" szczególnie udana w wykonaniu Orkiestry jest "Tritsch Tratsch Polka" Johanna Straussa II. Nie zabrakło również ukłonu w stronę publiczności, która prowadzona wprawną ręką dyrygenta osobliwie włącza się w wykonanie tańca mambo z "West Side Story".Bardzo dużym plusem jest praca kamer, dzięki którym na ekranie umieszczonym z tyłu sceny podziwiać możemy zbliżenia bohaterów wieczoru - to szczególnie pomocne dla osób siedzących w dalszych rzędach, którzy dzięki temu przyjrzeć się mogą pracy dyrygenta i muzyków z bliska. Zyskują na tym również soliści, właściwie wyeksponowani podczas partii solowych. Bardzo dobrze widać na przykład, jak na thereminie gra Katica Illényi, która przy okazji zdradza widzom mechanizm działania instrumentu, demonstrując jego możliwości.Szkoda, że koncerty w Operze Bałtyckiej w koncepcji dyrektora muzycznego José Maria Florência oparte są właściwie tylko na zespole Orkiestry - artyści Chóru i Baletu kolejny raz mogą podziwiać kolegów i koleżanki co najwyżej z widowni. W ostatniej chwili z programu koncertu wypadło kilka utworów, choć nawet bez nich koncert trwa trzy godziny. Wieczór się jednak nie dłuży, bo sprawnie prowadzi go Cezary Nelkowski, a różnorodność repertuarowa i dobór artystów zapewniają publiczności wiele emocji. Także dlatego tegoroczny Koncert Sylwestrowy należy do najbardziej udanych tego typu przedsięwzięć w ostatnich latach. Druga i ostatnia szansa, by się o tym przekonać, będzie 31 grudnia.