Pręcik - bajka o umieraniu w Konsulacie Kultury

23 lutego 2020, godz. 19:00 autor: Łukasz Rudziński

Muzyczne, pełne uzasadnionego smutku przedstawienie Gdyńskiego Centrum Muzycznego wyróżnia ciekawa warstwa muzyczna, zaaranżowana przez Tomasza Stroynowskiego. fot. Piotr Hukało / trojmiasto.pl

Spektakl na bardzo trudny i ważny temat przygotowano w Konsulacie Kultury dla Gdyńskiego Centrum Kultury. "Pręcik" poświęcony jest umieraniu, przedstawionemu za pomocą przedmiotów codziennego użytku, które dziwią się, że nagle przestały być potrzebne. Niestety, gdyńskie przedstawienie niepozbawione jest drobnych mankamentów i pozostawia niedosyt.

Każdy z bohaterów, chcących odnaleźć dziewczynkę, czymś się wyróżnia, co aktorzy podkreślają na rozmaite sposoby. fot. Piotr Hukało / trojmiasto.pl

Pełną uroku "francuską" Poduszkę gra Martyna Gogołkiewicz (w środku). Sympatię budzi też bezpośredni Kapeć w wykonaniu Macieja Koniecznego (po lewej). Na zdjęciu z Budzikiem w wykonaniu Pawła Klowana (po prawej). fot. Piotr Hukało / trojmiasto.pl

Prosta, ciekaw scenografia zbudowana jest wokół wielkiego łóżka. Za nim w pewnym momencie pojawią się wizualizacje Sylwestra Siejny. fot. Piotr Hukało / trojmiasto.pl

Śmierć i umieranie nie są obce literaturze dla dzieci. Jednak zazwyczaj przedstawione są za pomocą zawoalowanej metafory lub jako nieunikniona kara za zło, jak choćby w baśniach braci Grimm. Malina Prześluga, autorka "Pręcika", obrała inną strategię. Rezygnuje z baśniowego woalu i obrazowania śmierci za pomocą walki dobra i zła, by o śmierci powiedzieć małym dzieciom wprost, w zrozumiałym dla nich języku., któremu z rodziny lub bezpośredniego otoczenia ubywa ktoś bliski. Trudność tę potęgują często najbliżsi, unikając rozmowy z dzieckiem na temat śmierci, starając się w jakimś sensie dziecko przed nią uchronić.Dlatego sztuka poświęcona chorej dziewczynce, której wewnętrzny "pręcik" gaśnie, stanowić może wstęp do rozmowy z dzieckiem na ten trudny temat. Dlatego też spektaklowi towarzyszyć będą warsztaty wprowadzające w tematykę poruszaną w "Pręciku", a w programie do przedstawienia znajduje się miniporadnik jak rozmawiać z dziećmi o umieraniu, stracie czy tęsknocie po zmarłych.Na scenie Konsulatu Kultury widzimy kilku dowcipie przedstawionych bohaterów - przedmiotów codziennego użytku małej dziewczynki. Są to dwa góralskie kapcie (Kapeć i Kapciowa), pochodzący z Chin Budzik, czy francuska Poduszka.Do bohaterów wkrótce dołącza Łysy Joe, czyli dawno zapomniany miś.Wszyscy poza misiem są bardzo zaskoczeni faktem, że dziewczynki nie ma w łóżeczku (obserwujemy je w centralnej części sceny). Dla bohaterów bajki jest ono bardzo wysokie, tajemnicze i niedostępne. Dzięki prostej, ciekawej scenografii "Pręcika" autorstwa(która przygotowała również działające na wyobraźnię kostiumy bohaterów), widzowie również patrzą na nogi łóżka dziewczynki, nie wiedząc co się dzieje wyżej.Szybko okazuje się, że ten dzień będzie inny niż poprzednie. Bohaterowie chcą odnaleźć dziewczynkę i doprowadzić do tego, by wszystko wróciło do normy. Każdy z nich czymś się wyróżnia. Kapeć () i Kapciowa (), jako góralskie bambosze, zaciągają po góralsku. Poduszka () jest prawdziwą damą i mówi z francuskim akcentem. Budzik () jest uśmiechnięty od ucha do ucha, tryska energią i życzliwością naśladując przedstawicieli Państwa Środka. Wiolonczelista () odzywa się tylko wtedy, gdy śpiewa. Łysy Joe () jest osowiały i pozbawiony entuzjazmu czy młodzieńczej werwy pozostałych, co nie dziwi, skoro mnóstwo czasu spędził pod szafą.To wesołe, rozśpiewane towarzystwo chce odnaleźć i pomóc dziewczynce. Wszyscy pragną, by było jak dawniej, chociaż nikt przecież nie lubi wstawać o siódmej rano... Niestety, nie zawsze można liczyć na szczęśliwe zakończenie.Reżyserdaje pograć aktorom, którzy stają na wysokości zadania. Najlepiej na scenie prezentuje się Wiolonczelista (dzieci chętnie tańczą do inspirowanych muzyką klasyczną utworóww wykonaniu lub z towarzyszeniem wiolonczeli Kamila Owczarka). Dużo wdzięku w roli Poduszki ma Martyna Gogołkiewicz, a sympatię budzi bezpośredni, mówiący wprost to, co myśli, Kapeć Macieja Koniecznego.Jednak podczas premiery spektakl był fatalnie nagłośniony - głosy aktorów wzmocnione mikroportami w połączeniu z muzyką tworzyły duży, nieprzyjemny dla uszu hałas. Zdecydowanie za głośny był również Budzik Pawła Klowana, niepotrzebnie przekrzykujący muzykę.Taka metafora szpitala budzi u młodych widzów naturalny i uzasadniony strach. Przedstawieniu brakuje też dynamiki i odrobiny finezji, pamiętanych choćby z niedawnej premiery GCK "Marysia ma Rysia".Duże brawa należą się jednak Gdyńskiemu Centrum Kultury już za podjęcie z najmłodszym widzem dialogu na temat umierania i śmierci. Warto zaznaczyć, że, a z obecnymi na scenie bohaterami spektaklu. Dlatego pełne smutku, ale też pogody ducha i optymizmu przedstawienie faktycznie nadaje się dla kilkulatka (spektakl skierowany jest do dzieci od lat pięciu) jako wstęp do rozmowy na tak trudny i ważny temat, jak umieranie.