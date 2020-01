Prace dyplomowe studentów ASP do oglądania w Zbrojowni Sztuki

17 stycznia 2020, godz. 11:00 (17 opinii) autor: Magdalena Raczek

Warto zajrzeć na wystawę dyplomową do Zbrojowni, aby obejrzeć dzieła najmłodszej polskiej sztuki w lokalnym wydaniu. fot. Edyta Steć/Trojmiasto.pl

W czwartkowy wieczór w Zbrojowni Sztuki odbył się wernisaż wystawy Dyplomy ASP "Wpis ukończony", czyli pokaz realizacji dyplomowych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z roku 2018/19. Prace swoje zaprezentowali dyplomanci z wszystkich wydziałów tej uczelni: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby i Intermediów oraz Architektury i Wzornictwa. Ekspozycję można oglądać do 2 lutego. Wstęp wolny.

Wernisaże w Trójmieście

poprzednie następne Przestrzeń Zbrojowni została podzielona umownie na cztery strefy, w których zapanowały konkretne wydziały. Sporą część zajęły prace z Wydziału Malarstwa. fot. Edyta Steć/Trojmiasto.pl

Wystawy w Trójmieście

poprzednie następne Wpis ukończony. Dyplomy ASP - wernisaż 16 stycznia 2020. fot. Edyta Steć/Trojmiasto.pl

Oficjalnego otwarcia wernisażu dokonali krótkimi przemowami rektor prof. ASP dr hab.oraz prorektor ds. współpracy i promocji prof. ASP dr hab., dziękując za pracę studentom, promotorom, koordynatorom, a licznie przybyłym gościom za obecność. Profesor Polkowski przypomniał przy tej okazji, że inicjatywa pokazywania prac dyplomowych została wznowiona trzy lata temu, gdy powrócono do niej po jakimś czasie. Sam pomysł zainicjował przed laty prof., dawny rektor uczelni.Prorektor Adam Kamiński napisał we wstępie, że "dostrzega autentyczny entuzjazm i wysiłek twórczy" w tych pracach i uważa, że jest to najlepsza promocja dla uczelni.i faktycznie nie można im odmówić entuzjazmu i wysiłku, choć raczej więcej je dzieli, niż łączy.. Na wystawie nie znalazłam ani jednego dzieła (może z wyjątkiem malarstwa, choć i niektóre z nich stanowiły wyjątki), które nie wymagałoby komentarza odautorskiego, tłumaczącego zamysł jego twórcy. Co z jednej strony jest dość typowe dla sztuki współczesnej, z drugiej zaś potwierdza panujący trend spychania sztuki na margines coraz większej elitarności, gdyż mniejsza liczba odbiorców będzie w stanie odczytać i zrozumieć jej sens.. Trzeba przyznać, że liczba przybyłych gości raczej nie rozczarowała organizatorów i daje nadzieję na to, że zainteresowanie w Trójmieście młodą sztuką jest duże. Jednakże ze względu na dużą liczbę odwiedzających dało się odczuć ciasnotę obszaru ekspozycyjnego - wielu prac nie dało się objąć całościowo wzrokiem (np. rozbudowanej do kilku obiektów), a do innych długo trzeba było czekać., co ułatwia poruszanie się po wystawie i porządkuje odbiorcy percepcję, aczkolwiek ponad 40 prac w tak skromnej (mimo wszystko) przestrzeni wydało się w niektórych przypadkach po prostu ściśniętych. To oczywiście wspaniale, że ASP ma taką przestrzeń ekspozycyjną do dyspozycji, ale w przypadku tak dużej wystawy uwidaczniają się jej ograniczenia.(Wydział Grafiki), a także zaangażowane społecznie prace Wydziału Rzeźby i Intermediów (np. Justyny Aksinowicz "Ciało inne/ciało gorsze/ciało niczyje" czy praca Aleksandry Witulskiej "Who killed Bambi?" łącząca modny i aktualny temat ekologii w lokalnej odsłonie (praca dotyczy Wyspy Sobieszewskiej)), a także Wydziału Architektury i Wzornictwa -, tj.: Julia Pyrdoł - " Rewitalizacja Placu Wałowego", Magda Anna Zając - "Bulwar Zmysłów. Koncepcja zagospodarowania fragmentu nabrzeża Motławy przy ulicy Motławskiej", Klaudia Ginter "Obiekt CSW "Łaźnia" jako dostępny i atrakcyjny dla użytkownika", Paulina Borysik "Zakole Sztuki - koncepcja inkubatora sztuki i kultury w budynku starej piekarni w gdańskiej dzielnicy Stogi", Aleksandra Wiśniewska "Oprócz Błękitnego Nieba. Reorganizacja hangaru oraz terenu Aeroklubu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim" czy Klaudia Osmałek "Góra Donas w Gdyni, koncepcja cmentarza leśnego".Warto też wspomnieć o innych udanych i ciekawych dziełach, tj. Katarzyny Cichosz - "Bezwstydnik, czyli praktyczny poradnik o tym, jak się nie pogubić w dziewczyńskim dojrzewaniu" (Wydział Grafiki) czy Katarzyny Jurgi - "Serce miasta" (Wydział Malarstwa).. Ekspozycja czynna do 2 lutego. Wstęp wolny.