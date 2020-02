Powtórka z najlepszych. Pokazy nagrodzonych Sopockich Konsekwencji Teatralnych

20 lutego 2020, godz. 18:00 autor: Łukasz Rudziński

Spektakl Teatru I.N.N.I. - "Noc Helvera" dostało Dużą Konsekwencję Teatralną festiwalu Teatru BOTO. 23 lutego można go zobaczyć ponownie. mat. prasowe

Sopockie Konsekwencje Teatralne w Teatrze BOTO są okazją, by poznać najciekawsze ogólnopolskie przedstawienia, które powstają niezależnie, dzięki zaangażowaniu i pasji ich twórców. Na początku roku jest okazja do przypomnienia sobie najlepszych propozycji ubiegłorocznej edycji imprezy. Już 23 lutego można zobaczyć zwycięzcę ubiegłorocznego konkursu - "Noc Helvera". Kolejne pokazy nagrodzonych 14 i 15 marca. Zobaczymy "Hercię" i "Siódemkę". Bilety na pojedyncze spektakle 25 zł (normalne) i 20 zł (ulgowe).

- Podczas ostatniej, trzeciej edycji zaprezentowaliśmy osiem spektakli. Nasze jury - czyli osoby wybrane spośród widzów zainteresowanych teatrem, a nie powołanych przez nas ekspertów - było bardzo zgodne i szybko osiągnęło porozumienie w sprawie werdyktu. Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie konkursowymi spektaklami, na których mieliśmy komplety. To utwierdza nas w przekonaniu, że Sopockie Konsekwencje Teatralne spełniają swoją rolę, oferując ciekawe, atrakcyjne przedstawienia. Poza tym ich poziom z roku na rok rośnie. Chcieliśmy pokazać wszystkie trzy tytuły w jeden weekend, niestety nie udało się dograć terminów, stąd najpierw zaprezentują się laureaci I nagrody, a później ci, którzy dostali II i III nagrodę - mówi Adam Nalepa, dyrektor artystyczny Teatru BOTO, organizatora festiwalu.

"Hercia" Teatru na Faktach działającego przy Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu to laureat Średniej Konsekwencji Teatralnej. Przedstawienie zobaczyć można 14 marca. mat. prasowe

"Siódemka" Stowarzyszenia Teatralnego Badów dostało III nagrodę - Małą Konsekwencję Teatralną. W nagrodę ponownie przyjedzie do Teatru BOTO 15 marca. mat. prasowe

Na deser przypominane są najlepsze według jury konkursu spektakle. Są to: "Noc Helvera" warszawskiego Teatru I.N.N.I. z Warszawy (skrót oznacza: Idealnie Niepokorny Nieinstytucjonalny Inspirator), czyli laureata głównej nagrody - Dużej Konsekwencji Teatralnej, "Hercia" Teatru na Faktach, czyli projektu Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, pod opieką artystyczną Krzysztofa Kopki (spektaklu nagrodzonego Średnią Konsekwencją Teatralną) oraz "Siódemka" Stowarzyszenia Teatralnego Badów z Badowa Górnego (dostał Małą Konsekwencję Teatralną).według sztuki Ingmara Vilqista w reżyserii Mariagiovanny Rosati Hansen to kameralna, poświęcona Helverowi i jego opiekunce Karli opowieść, osadzona w atmosferze wojny, niosącej ze sobą nienawiść i przemoc, zwłaszcza w stosunku do osób odmiennych. Ważnym elementem przedstawienia jest aspekt wychowawczy - potrzeba tolerancji pokazana na przykładzie tragedii wojny i faszyzmu. Przedstawienie traktuje o konieczności tolerancji wobec osób o innym światopoglądzie, tożsamości kulturowej, kolorze skóry czy wyznaniu. Grają Monika Świtaj-Milczarek i Patryk Marek Pawlak. Spektakl zobaczyć można 23 lutego o godz. 19.Z koleito uniwersalna opowieść o samotności, utracie kogoś bliskiego, budowaniu relacji i zaangażowaniu w pomoc słabszym. Dwójka bohaterów, dojrzały mężczyzna oraz nastolatka spotykają się przy grobie tytułowej Herci. Ich historie, oparte zostały na autentycznych wypowiedziach i żadne słowo nie zostało zmyślone. Spektakl wyreżyserowała Ada Tabisz. Na scenie zobaczymy Magdalenę Gładysiewicz i Mariana Czerskiego. Przedstawienie pokazane zostanie 14 marca o godz. 19.Ostatni z powtarzanych tytułów to, według prozy Ziemowita Szczerka, poświęcona... drodze. "Siódemka, Siódemeczka, szós polskich królowa, droga, która jest kręgosłupem polskiego państwa" - pisał Szczerek. Właśnie ta droga będzie ostatnią dla bohatera przedstawienia, Pawła, który jedzie z Krakowa do Warszawy na bardzo ważne spotkanie. Po drodze bohater przeprowadzi rachunek sumienia, zmierzy się z Polską, polskością i z Belfegorem, zapomnianym przyjacielem z dzieciństwa. W przedstawieniu wyreżyserowanym przez Piotra Bikonta zobaczymy Pawła Pabisiaka z muzyką na żywo w wykonaniu Przemysława Gregera. "Siódemkę" zobaczymy w BOTO 15 marca o godz. 19.Bilety na każdy ze spektakli kosztują 25 zł (bilet normalny) i 20 zł (bilet ulgowy). Można też nabyć karnety na wszystkie trzy spektakle w cenie 60 zł (karnet normalny) i 50 zł (karnet ulgowy).