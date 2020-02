O kryzysie męskości bez znieczulenia. Recenzja "Cześć, kochanie. Głowacki 3.1"

2 lutego 2020, godz. 17:00 (3 opinie) autor: Łukasz Rudziński

"Cześć, kochanie. Głowacki 3.1" to trzy jednoaktówki Janusza Głowackiego w reżyserii trójki reżyserów, z których każda poświęcona jest trudnościom w relacjach damsko-męskich. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Jakich bohaterów z jednoaktówek Janusza Głowackiego poznajemy dzięki spektaklowi "Cześć, kochanie. Głowacki 3.1"? Defensywnych, wylęknionych, tchórzliwych i słabych mężczyzn, których autor odmalowywał w różnych odsłonach na tle silnych, stanowczych i pełnokrwistych kobiet. Trzy takie obrazki obyczajowe posłużyły za kanwę kameralnego spektaklu Gdyńskiego Centrum Kultury, granego w Konsulacie Kultury w Gdyni.

Na scenie w każdej odsłonie obserwujemy dwoje aktorów - Darię Krzyżaniak i Kacpra Gadułę-Zawratyńskiego. Na zdjęciu w trakcie "Spacerku przed snem". fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Czy potrafimy ze sobą rozmawiać? Sztuka porozumienia dla bohaterów "Zanim zaśniesz" (na zdjęciu) jest materią zupełnie obcą. Głowacki sportretował ludzi, którzy cierpią, bo nie potrafią ze sobą rozmawiać, co uwiera najbardziej w obliczu trudnych życiowych decyzji. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

W "Choince strachu" on jest zakompleksionym, wylęknionym chłopcem, który bez jej pomocy nie bardzo wie, jak postąpić. Ona jest pozbawioną złudzeń, nieszczęśliwą reżyserką jego życia. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Przedstawienie ma oryginalną, ciekawą formułę.Jednak inne elementy spektaklu (jak scenografię i kostiumy oraz muzykę, aranżacje i akompaniament) przygotował do każdej z jednoaktówek jeden twórca. Z założenia więc propozycja Gdyńskiego Centrum Kultury miała mieć charakter nie do końca jednorodny, chociaż wszystkie wybrane teksty nakreślają podobną relację między kobietą a mężczyzną.Dzięki temu, chociaż wiele tu punktów wspólnych, układających się w pewną prawidłowość. I takw reżyseriijest abstrakcyjnym, groteskowym spotkaniem pewnego desperata i młodej dziewczyny, które obfituje w szereg tragikomicznych zwrotów akcji.Z kolei w, które na warsztat wziął, obserwujemy sprzeczkę dwójki poranionych życiowo osób, które usiłują ze sobą rozmawiać o swoich problemach, choć kaleki, pełen niedopowiedzeń dialog nie pozostawia złudzeń co do tego, jak rysuje się ta relacja.Wreszcie najbardziej rozbudowana, wyreżyserowana przez, to niemal malarski pejzaż lęków, frustracji, złudzeń, obaw i oczekiwań, jakie dotykać muszą parę z kilku- czy kilkunastoletnim stażem, jeśli partnerzy nie potrafią się ze sobą odpowiednio komunikować.Role powierzono duetowi młodych aktorów:, którzy w tej eksperymentalnej, laboratoryjnej wręcz formule przedstawienia mają kluczowe znaczenie. Dużo łatwiejsze zadanie ma, bo odgrywa trzy bliźniaczo podobne do siebie postaci.od agresji i ataku, przez lękliwy strach przed konsekwencjami, maskowany dziesiątkami argumentów, po wyniosłość i władczość w stosunku do kobiety, skrywające jego bezradność i kompleksy.Z kolei, bo to kobieca bohaterka w każdej z miniatur jest postacią dużo bardziej złożoną. I to ona rozgrywa każdą ze scen po swojemu, nie raz uciekając się do kokieterii czy prowokacji, by spróbować nawiązać kontakt z drugą stroną.Najtrudniejsza technicznie jest pierwsza z miniatur scenicznych, którą Tomasz Man odrealnił i uabstrakcyjnił za pomocą scenografii. Aktorzy grają w pustej przestrzeni złożonej z wydzielonego światłem kwadrata na scenie i pustego ekranu projekcyjnego, służącego za ścianę za nimi. Obok nich na fortepianie gra autor muzyki. Reżyser "Spacerku przed snem" proponuje formę mówiono-śpiewaną, z czym oboje aktorzy radzą sobie, niestety, dość przeciętnie. Dlatego cała ta część przypomina średnio udaną etiudę studencką.Dla odmiany następna cześć przedstawienia - "Zanim zaśniesz" - jest najbardziej zachowawcza, choć poprowadzona dużo konsekwentniej niż pierwsza część spektaklu. Akcja przenosi się już w konkretną, choć zuniwersalizowaną przestrzeń mieszkania pary bohaterów, którzy właśnie wracają do domu z jakiejś imprezy i zamierzają położyć się do łóżka.Tym razem aktorzy czują się swobodniej, choć bywa, że tracą na wiarygodności, zwłaszcza podczas nie najlepiej wyreżyserowanego finału tej jednoaktówki.Wyreżyserowana przez nią "Choinka strachu" zaskakuje bardzo dojrzałą, dopracowaną w każdym szczególe rolą Darii Krzyżaniak w charakterze doświadczonej, pozbawionej złudzeń kobiety, która nie wpada w histerię czy rozpacz, by pokazać jak bardzo jest nieszczęśliwa w związku z życiową ofermą. Tym razem bohater Gaduły-Zawratyńskiego też zostaje bardzo precyzyjnie nakreślony, a aktor gra go bez dystansu, niuansując postać. "Choinka strachu" to aktorska perełka, która do pewnego stopnia wynagradza niedostatki poprzednich części.prezentowane w "Cześć, kochanie. Głowacki 3.1"To słodko-gorzki obraz relacji damsko-męskich, w którym kobiety rządzą uległymi partnerami. Trudno oprzeć się wrażeniu, że sięgają po władzę nie dlatego, że sprawia im to frajdę, tylko dlatego, że trudno płynąć przez życie bez sternika. Skoro mężczyźni coraz częściej rezygnują z tej roli, kobiety muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Premiera Gdyńskiego Centrum Kultury o tej niewygodnej dla wielu panów prawdzie skutecznie przypomina.