Pełen humoru Bal Gdański z Grupą MoCarta

19 stycznia 2020, godz. 08:00 autor: Ewa Palińska

Gwiazdą 3. w tym roku Balu Gdańskiego była Grupa MoCarta (Filip Jaślar - skrzypce, Michał Sikorski - skrzypce, Paweł Kowaluk - altówka, Bolesław Błaszczyk - wiolonczela). fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

W sobotni wieczór w Filharmonii Bałtyckiej odbył się 3. w tym roku Bal Gdański. Taneczne szaleństwa na parkiecie filharmonicznego foyer poprzedziło spektakularne i pełne humoru widowisko, podczas którego Grupa MoCarta opowiedziała historię muzyki, zaczynając od wynalezienia rytmu, a kończąc na "oczach zielonych" Zenka Martyniuka, które podobno miały przyczynić się do wyginięcia dinozaurów... Przypominamy, że Bale Gdańskie odbywają się w każdą sobotę karnawału. Podczas przyszłotygodniowego posłuchamy muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Progress pod dyr. Szymona Morusa.

Grupa Mocarta fot. Lucyna Pęsik/ Trojmiasto.pl

Po zakończeniu publiczność nagrodziła Grupę MoCarta zasłużonymi owacjami na stojąco. fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

Po występie Grupy MoCarta w filharmonicznym foyer odbył się bal, podczas którego do tańca przygrywał Lighthouse Band. fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

Najpierw koncert, a później taneczne szaleństwa przy muzyce wykonywanej na żywo we foyer - w takiej formule Bale Gdańskie w Filharmonii Bałtyckiej odbywają się od lat. I formuła ta cieszy się ogromnym uznaniem publiczności, która nie tylko w każdą sobotę karnawału zapełnia widownię niemal do ostatniego miejsca, ale i chętnie włącza się do zabawy po zakończeniu koncertu. Nie inaczej było w sobotni wieczór,Ten przezabawny i tak uwielbiany przez publiczność kwartet smyczkowy zaprezentował melomanom program zatytułowany "Grupa MoCarta wśród gwiazd", w którym znalazło się miejsce na gościnne występy nie tylko tytułowych gwiazd, ale i obszerną lekcję historii muzyki. Podpartą zarówno przykładami, jak i wywiadami z mistrzami, którzy tę historię tworzyli - Bachem, Mozartem, Vivaldim czy Beethovenem.Wydarzenie, które ma w tytule gwiazdy, nie mogłoby się oczywiście obejść bez nawiązań do gwiezdnej sagi. Artyści rozpoczęli więc swoje widowisko intrygującym multimedialnym pokazem, nawiązującym bezpośrednio do openingu z "Gwiezdnych wojen". Obrazowi wyświetlanemu na zawieszonym za sceną ekranie towarzyszyły najpopularniejsze motywy ze ścieżki dźwiękowej autorstwa Johna Williamsa. I choć już to wystarczyło, aby na samym wstępie wkupić się w łaski publiczności, dołożono gościnny występ Dartha Vadera i walkę na miecze świetlne.Artyści wspomnieli też Wojciecha Młynarskiego i Zbigniewa Wodeckiego, których wprawdzie nie ma już wśród nas, ale których twórczość na zawsze pozostanie w naszej pamięci.. Puenta była niestety gorzka - na muzycznej linii czasu jako ostatnia wybrzmiała piosenka grupy Akcent i Zenka Martyniuka "Przez twe oczy zielone".Nawiązaniem do tego "przeboju" artyści zresztą zakończyli swój program -W tym miejscu dalsze streszczanie sobie odpuszczę, żeby nie robić spoilera tym, którzy gwiezdnego programu Grupy MoCarta jeszcze nie widzieli. A z pewnością będzie ku temu niejedna okazja, bo artyści Trójmiasto odwiedzają dość często. I oczywiście, jeśli taka okazja się trafi, to warto z niej skorzystać, bo blisko tysięczna publiczność, jaka zasiadła w sobotni wieczór na widowni Filharmonii Bałtyckiej, śmiała się do rozpuku i po zakończeniu długo nie dawała artystom zejść ze sceny, dopraszając się bisów.