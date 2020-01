Pamiątki z muzeum. Co kupisz w sklepie muzealnym?

18 stycznia 2020, godz. 16:00 (2 opinie) autor: Magda Mielke

Sklepy muzealne stanowią dziś połączenie m.in. kameralnych księgarni, punktów z pamiątkami i małych butików.

Pocztówki, magnesy, długopisy i broszury tematyczne - z tym najczęściej utożsamia się pamiątki z muzeum. Tymczasem w sklepach muzealnych, które znajdują się w niemal wszystkich muzeach w Trójmieście, znaleźć można znacznie więcej - od biżuterii po zastawę stołową.

Muzea w Trójmieście

W sklepie Muzeum Emigracji znaleźć można liczne książki poświęcone nadmorskiej tematyce oraz wiele gadżetów sygnowanych logiem muzeum.

- Zwiedzający mogą kupić oryginalną biżuterię, zwłaszcza repliki historycznych ozdób oraz przedmioty przypominające dawne kosztowności, na przykład zawieszkę wzorowaną na wisiorku kulistym, kobiecej ozdobie popularnej wśród ludności kultury wielbarskiej, utożsamianej z plemieniem Gotów - mówi Marcin Fedoruk, kierownik Działu Promocji i Komunikacji Wizualnej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Najwięcej w ofercie Muzeum Archeologicznego jest książek, zarówno specjalistycznych, jak i popularnonaukowych czy edukacyjnych. W sprzedaży są także gadżety oraz wyroby jubilerskie.

Willa Claaszena w Sopocie, obecnie siedziba Muzeum Sopotu.

- Nierzadko do wystaw czasowych organizowanych przez oddziały MNG, oprócz katalogów, są przygotowywane także różne drobiazgi. Na przykład przy okazji wystawy "Dźwięki pierwotne" (przedłużonej do czerwca) prezentowanej w Oddziale Etnografii mamy dla zwiedzających różne gadżety, jak choćby kilka wzorów kart pocztowych, plecaków, toreb na ramię, przypinek i gwizdków w kształcie ceramicznych ptaków - opowiada Paweł Burian z działu marketingu Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Muzeum Narodowe w Gdańsku dla osób zwiedzających przygotowało wiele gadżetów. Wśród nich znajdują się: plakaty, pocztówki, torby, kubki, ołówki, przypinki, magnesy, zakładki itp.

- W sklepiku odnaleźć można produkty zarówno dla najmłodszych, jak i dla młodzieży oraz osób starszych. Ciekawa literatura wspomnieniowa, albumy czy komiksy oraz liczne inne publikacje z Polski i ze świata, w tym tytuły wydane nakładem muzealnego wydawnictwa stanowią doskonałe uzupełnienie każdej domowej biblioteki - opowiada Hanna Mik, rzecznik prasowa Muzeum II Wojny Światowej.

- Przypominając niezwykłe i ciekawe postaci związane z latami II wojny światowej, nie mogliśmy pominąć m.in. Kaprala Wojtka - syryjskiego niedźwiedzia brunatnego - słynnego Misia Wojtka - adoptowanego w Syrii przez żołnierzy 22. Kampanii Zaopatrywania Artylerii w 2. Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Władysława Andersa - dodaje Hanna Mik. - Miś Wojtek brał udział w bitwie o Monte Cassino, gdzie przenosił ciężkie skrzynie z amunicją. Jego podobizna stała się oficjalną odznaką jednostki, w której służył. Wśród gadżetów z motywem Misia Wojtka, które można zakupić w naszym muzeum, są koszulki, maskotki, kubki ceramiczne, breloki, smycze i materiałowe torby.

Asortyment sklepu muzealnego Muzeum II Wojny Światowej inspirowany jest przede wszystkim historią II wojny światowej, tym samym oferuje szeroki wybór gadżetów upominkowych związanych zarówno z historycznymi wydarzeniami, jak i szczególnymi postaciami.

Wśród książek, które można nabyć w sklepie Muzeum Miasta Gdynia znajduje się m.in. katalog o dyktatorce mody Barbarze Hoff czy album wydany z okazji wystawy prac Karola Śliwki, zawierający kilkadziesiąt zdjęć znaków, które do dziś można spotkać w przestrzeni publicznej.

- Na naszych gości czeka duży wybór pamiątek tematycznie związanych z profilem muzeum, często wykonanych przez lokalnych artystów. Popularnością cieszą się mosiężne dzwonki, kubki i magnesy z bursztynem. Nabywców znajdują też drewniane modele statków, globusy, zdobione lunety, klepsydry z kompasem i sekstanty - opowiada Aleksandra Pielechaty z Narodowego Muzeum Morskiego.

- Największe zainteresowanie wzbudzają książki o podwodnych badaniach archeologicznych, sztuce marynistycznej oraz wydawnictwa związane z historią "Sołdka". Hitem wśród "morskiej" literatury dla dzieci jest książeczka "Jak cebulka wypłynęła z Gdańska w rejs na statku, a wróciła na Miedziowcu" - dodaje Aleksandra Pielechaty.

W sklepikach zlokalizowanych w sześciu oddziałach NMM można nabyć małe dzieła sztuki, często wykonane przez lokalnych artystów.

W Hevelianum znajdują się przede wszystkim artykuły związane z misją miejsca, czyli z edukacją, szczególnie astronomiczną, a także z aktywnością umysłową i ruchową.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

W ciągu pięciu lat funkcjonowania,może pochwalić się licznymi publikacjami i produktami własnymi. Wśród nich znaleźć można m.in. katalogi wystawy stałej i wystaw czasowych, monografie naukowe, publikacje edukacyjne, czasopismo - półrocznik "Polski Przegląd Migracyjny", a także grę planszową "MS BATORY" i płyty CD/DVD "EMIGRA - Symfonia bez Końca" Jana A.P. Kaczmarka. Na najmłodszych czeka "Książka Otwarta Na Świat", pełna niespodzianek, zapachów i niezwykłych zadań publikacja, stanowi interaktywne źródło informacji o muzeum i nie tylko.Poza tym odnaleźć można tutaj szeroki wybór literatury faktu, biografii oraz książek dla dzieci. Oprócz tego w sprzedaży znajdują się artykuły sygnowane logiem muzeum. Są to przepięknie wydane notesy, torby z nadrukami, przeciwdeszczowe poncza, plakaty, a także materiały edukacyjne, gry dla dzieci i gadżety związane zi Gdynią.Księgarnia Muzeum Emigracji w Gdyni prowadzi również cykliczne spotkania autorskie organizowane w trybie miesięcznym.W swoich oddziałach -- gdańskieprowadzi sklepiki, w których. Znajdziemy książki, zarówno specjalistyczne, jak i popularnonaukowe - dotyczące archeologii Gdańska czy innych miejscowości np. Rzucewa, Chmielna czy Gnieżdżewa, a także poruszające problematykę ogólnych pojęć, takich jak estetyka w archeologii. W ofercie są także broszury edukacyjne i książeczki dla najmłodszych.W sklepikach znaleźć można także przeróżne gadżety m.in.: koszulki z nadrukami, czapki, ołówki, długopisy, zakładki, widokówki czy bawełniane torby z przedstawieniami urny twarzowej oraz wyroby jubilerskie. Na miłośników archeologii czekają naczynia wzorowane na przedwiecznych artefaktach: puchary, kubki, dzbany i miski. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszy się współczesna biżuteria bursztynowa: naszyjniki, pierścionki, bransolety, broszki, wisiorki i figurki. Wiele z tych rzeczy można nabyć także w sklepie internetowym W zabytkowej willi, atrakcyjnie usytuowanej przy nadmorskiej promenadzie, mieści się Muzeum Sopotu, w którym znaleźć można takie gadżety jak:. Na wszystkich widnieją wizerunki pierwszych właścicieli sopockiej willi - rodzinyoraz fotografie ze zbiorów muzeum. Gdański kupiec i eksporter cukru, ukształtowany przez rodzinną pasję do gdańskiej sztuki i kultury, był także kolekcjonerem antyków i dzieł sztuki.dla osób zwiedzających przygotowało wiele gadżetów, zwłaszcza tych związanych z promocją. Wśród nich znajdują się m.in. plakaty przedstawiające tryptyk, torby z motywem Sądu Ostatecznego, plakaty z motywem złotej kuli, pocztówki, przypinki, magnesy, kubki i ołówki.Asortyment sklepu muzealnegoinspirowany jest przede wszystkim historią II wojny światowej, tym samym oferuje szeroki wybór gadżetów upominkowych związanych zarówno z historycznymi wydarzeniami, jak i szczególnymi postaciami.W muzeum znaleźć można także koszulki, zeszyty, torby i inne upominki z motywem PZL.23 Karaś - polskiego samolotu bombowo-rozpoznawczego, który we wrześniu 1939 r. znajdował się wśród wyposażenia polskiego lotnictwa. W sklepie zakupić można szereg eleganckich gadżetów, idealnych na prezent, jak na przykład parasol z drewnianą rączką, skórzany wizytownik, filiżanki z ciekawymi hasłami, spinki do mankietów, spinki do krawatów czy eleganckie chusteczki materiałowe.Wśród ciekawych gadżetów dostępnych w sklepieodnaleźć można katalogi i publikacje, takie jak. Ponadto sporym zainteresowaniem cieszą się koszulki i torby zaprojektowane przez firmęw związku z wystawą, zawierającą znaki graficzne, projektowane przez Śliwkę oraz plecaki, zaprojektowane na wystawęNa turystów i nie tylko czekają ceramiczne kubki z pokrywką z archiwalnymi zdjęciami plażujących i odpoczywających gdynian i gdynianek, magnesy z wszystkimi gdyńskimi dzielnicami oraz gra pamięciowa Archimemo z gdyńskimi budynkami zaprojektowana wraz z Centrum Architektury.W ofercie są także piękne notesy i nowy kalendarz ze zdjęciami Gdyni z lat 20. XX wieku. Kalendarz towarzyszy, którą można oglądać do 12 kwietnia.ma sklepiki w sześciu swoich oddziałach. "Morskie pamiątki" można kupić wi na gdyńskim. Poza Trójmiastem sklepiki znajdują się w, helskim. Ciekawą ofertę mają sklepy w. Można tam kupić małe dzieła sztuki - np. ceramiczne miniaturki latarni, odtworzone z dbałością o każdy szczegół.Dumą muzeum są wydawnictwa: katalogi dedykowane wystawom, autorskie publikacje pracowników muzeum i branżowa literatura fachowa. Większość publikacji można nabyć również przez stronę internetową NMM Wkrótce oferta muzeum poszerzona zostanie o "urodzinowe" pamiątki - gadżety z identyfikacją instytucji, gdyżPodobnie w sklepiku, znajdują się tu przede wszystkim artykuły związane z misją miejsca, czyli z edukacją, szczególnie astronomiczną, a także z aktywnością umysłową i ruchową. Stąd ofertę Hevelianum w dużej mierze budują książki popularnonaukowe dla dzieci.Dobrym pomysłem na prezent okazują się zabawki takie jak: drewniane układanki, pluszowe komórki mózgowe i eugleny, dinozaury, piłki - jaja dinozaurów. Dla poszukujących pomocy naukowych, ciekawych świata młodych zwiedzających nie lada gratkę stanowią globusy i mapy nieba, a także ekologiczne zeszyty, kompasy, drewniane gry zręcznościowe czy trójwymiarowe pocztówki.Tematyka morska i wojenna, a przede wszystkim historia Marynarki Wojennej zajmuje znaczące miejsce wśród pozycji książkowych, które wyszperać można w. Są to książki własnego wydawnictwa, sygnowane przez MMW oraz seria muzealnych Biuletynów Historycznych., od drewnianych składanek, po modele plastikowe i papierowe. Wśród modeli papierowych znaleźć można słynną serię polskich okrętów z wydawnictwa JSC oraz WAK, w tym unikatową mini serię prezentującą polskie kutry pościgowe. Wśród takich gadżetów jak magnesy z Błyskawicą, breloki z Orłem, figurki Bolka i Lolka marynarzy, metalowe kubki, pocztówki z reprodukcjami prac Adama Werki, można dostrzec oryginalny komplet porcelanowy do kawy z ORP Błyskawica - filiżanki, cukiernice, dzbanuszki i półmiski.